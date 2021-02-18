https://ria.ru/20210218/clubhouse-1597939726.html

Пользователей Android предупредили о фейковых приложениях Clubhouse

Пользователей Android предупредили о фейковых приложениях Clubhouse

Рост популярности соцсети Clubhouse провоцирует мошенников на создание вредоносных клонов приложения под операционную систему Android, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T06:06

2021-02-18T06:06

2021-02-18T13:52

clubhouse

россия

национальная технологическая инициатива (нти)

google android

apple ios

москва

технологии

общество

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Рост популярности соцсети Clubhouse провоцирует мошенников на создание вредоносных клонов приложения под операционную систему Android, рассказал РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков.Пока что Clubhouse доступен только для iOS, а официальной версии для Android не существует. Он отметил, что злоумышленники клонируют популярные приложения для того, чтобы получить несанкционированный доступ к устройствам пользователей. Он рекомендовал перед установкой приложения максимально оценить риски, чтобы персональная информация не стала легкой добычей мошенников.Корреспондент РИА Новости обнаружил в Play Маркет несколько приложений со словом сlubhouse в названии. Иконки этих приложений существенно отличаются от дизайна оригинальной версии. Пользователи магазина в комментариях предупреждают, что предлагаемые программы не имеют ничего общего с одноименной соцсетью.В основе Clubhouse лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Соцсеть запустили в 2020 году, но особую популярность в России она приобрела почти год спустя — в этом феврале. Чтобы присоединиться к Clubhouse, нужно приглашение от уже зарегистрированного пользователя.

https://ria.ru/20210217/solovev-1597805603.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

clubhouse, россия, национальная технологическая инициатива (нти), google android, apple ios, москва, технологии, общество