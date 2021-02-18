https://ria.ru/20210218/clubhouse-1597939726.html
Пользователей Android предупредили о фейковых приложениях Clubhouse
Пользователей Android предупредили о фейковых приложениях Clubhouse
Рост популярности соцсети Clubhouse провоцирует мошенников на создание вредоносных клонов приложения под операционную систему Android, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T06:06
2021-02-18T06:06
2021-02-18T13:52
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google android
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москва
технологии
общество
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Рост популярности соцсети Clubhouse провоцирует мошенников на создание вредоносных клонов приложения под операционную систему Android, рассказал РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков.Пока что Clubhouse доступен только для iOS, а официальной версии для Android не существует. Он отметил, что злоумышленники клонируют популярные приложения для того, чтобы получить несанкционированный доступ к устройствам пользователей. Он рекомендовал перед установкой приложения максимально оценить риски, чтобы персональная информация не стала легкой добычей мошенников.Корреспондент РИА Новости обнаружил в Play Маркет несколько приложений со словом сlubhouse в названии. Иконки этих приложений существенно отличаются от дизайна оригинальной версии. Пользователи магазина в комментариях предупреждают, что предлагаемые программы не имеют ничего общего с одноименной соцсетью.В основе Clubhouse лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Соцсеть запустили в 2020 году, но особую популярность в России она приобрела почти год спустя — в этом феврале. Чтобы присоединиться к Clubhouse, нужно приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
clubhouse, россия, национальная технологическая инициатива (нти), google android, apple ios, москва, технологии, общество
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Рост популярности соцсети Clubhouse провоцирует мошенников на создание вредоносных клонов приложения под операционную систему Android
, рассказал РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы
Денис Кувиков.
Пока что Clubhouse доступен только для iOS
, а официальной версии для Android не существует.
"Важно отметить, что уже начинают появляться клоны и приглашения в Clubhouse на ОС Android. Это первый признак роста интереса и старта махинаций злоумышленников", — сказал Кувиков.
Он отметил, что злоумышленники клонируют популярные приложения для того, чтобы получить несанкционированный доступ к устройствам пользователей.
"Скачав и запустив на смартфоне неофициальное приложение, вы можете дать ему полный доступ к устройству. Вы откроете третьим лицам свою телефонную книжку, доступ к камере, микрофону и геолокации, файловой системе. Злоумышленник сможет открыть любые ваши социальные профили, банковские клиенты, мессенджеры", — напомнил эксперт.
Он рекомендовал перед установкой приложения максимально оценить риски, чтобы персональная информация не стала легкой добычей мошенников.
Корреспондент РИА Новости обнаружил в Play Маркет несколько приложений со словом сlubhouse в названии. Иконки этих приложений существенно отличаются от дизайна оригинальной версии. Пользователи магазина в комментариях предупреждают, что предлагаемые программы не имеют ничего общего с одноименной соцсетью.
В основе Clubhouse лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Соцсеть запустили в 2020 году, но особую популярность в России она приобрела почти год спустя — в этом феврале. Чтобы присоединиться к Clubhouse, нужно приглашение от уже зарегистрированного пользователя.