https://ria.ru/20210218/brusnikina-1598023821.html

Брусникина назвала Мягкова нравственным и творческим ориентиром

Брусникина назвала Мягкова нравственным и творческим ориентиром

Режиссер Марина Брусникина назвала Андрея Мягкова нравственным и творческим ориентиром и призналась, что его уход стал для нее огромной личной потерей, ведь он... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T14:49

2021-02-18T14:49

2021-02-18T14:55

культура

умер андрей мягков

россия

андрей мягков

рсфср

эльдар рязанов

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Режиссер Марина Брусникина назвала Андрея Мягкова нравственным и творческим ориентиром и призналась, что его уход стал для нее огромной личной потерей, ведь он был ее учителем.Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни. Прощание с артистом пройдет в МХТ имени Чехова 20 февраля, после чего его похоронят на Троекуровском кладбище.Режиссер добавила, что Мягков был человеком невероятного интеллекта, интеллигентности, чувства юмора и педагогического дара.Брусникина вспомнила, как первый раз увидела Мягкова в картине "Ирония судьбы, или С легким паром!".Актриса МХТ имени Чехова Евгения Добровольская отметила, что благодаря фильмам Эльдара Рязанова Мягков стал "своим" для широкой публики. "А каким он был на самом деле – умным, интеллигентным, закрытым, честным, непокорным, бунтарем абсолютным – это останется для близких", - добавила Добровольская.Андрей Мягков – актер театра и кино, народный артист РСФСР. Сыграл роли в таких картинах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова.

https://ria.ru/20210218/ironiya-sudby-i-sluzhebnyy-roman-luchshie-roli-andreya-myagkova--1598020140.html

https://ria.ru/20210218/myagkov-1597982443.html

россия

рсфср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер андрей мягков, россия, андрей мягков, рсфср, эльдар рязанов