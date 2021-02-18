В Крыму заверили, что туристы не ощутят последствий "водной блокады"
14:46 18.02.2021 (обновлено: 15:01 18.02.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Крым сформирует достаточный запас воды к курортному сезону, туристы не ощутят на себе последствий "водной блокады" региона, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"К курортному сезону у нас будет сформирован достаточный запас воды, чтобы отдыхающие не ощущали на себе последствий блокады", - сообщил Константинов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, Крым приспособился к отсутствию днепровской воды, подававшейся раньше с территории Украины.
"Мы провели серьезные работы, чтобы не завесить от этой воды… У нас достаточно природных источников, надо просто рационально с этим работать. Мы по этому пути идем, работы уже идут", - сказал Константинов.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.