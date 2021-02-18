https://ria.ru/20210218/blokada-1598023184.html

В Крыму заверили, что туристы не ощутят последствий "водной блокады"

В Крыму заверили, что туристы не ощутят последствий "водной блокады"

Крым сформирует достаточный запас воды к курортному сезону, туристы не ощутят на себе последствий "водной блокады" региона, заявил глава крымского парламента... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T14:46

2021-02-18T14:46

2021-02-18T15:01

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россия

владимир константинов

симферополь

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Крым сформирует достаточный запас воды к курортному сезону, туристы не ощутят на себе последствий "водной блокады" региона, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.По его словам, Крым приспособился к отсутствию днепровской воды, подававшейся раньше с территории Украины."Мы провели серьезные работы, чтобы не завесить от этой воды… У нас достаточно природных источников, надо просто рационально с этим работать. Мы по этому пути идем, работы уже идут", - сказал Константинов.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210218/krym-1597944364.html

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туризм, новости - туризм, россия, владимир константинов, симферополь, республика крым