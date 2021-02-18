https://ria.ru/20210218/bezrabotitsa-1598084687.html

Безработица в России снизилась до 5,8 процента в январе

Безработица в России снизилась до 5,8 процента в январе

Безработица в России в январе 2021 года снизилась до 5,8% после 5,9% в декабре прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T19:36

2021-02-18T19:36

2021-02-18T19:36

россия

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Безработица в России в январе 2021 года снизилась до 5,8% после 5,9% в декабре прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.Таким образом, общий уровень безработицы почти вернулся к уровню апреля 2020 года, на который пришлось начало роста безработицы в стране (в апреле прошлого года 4,286 миллиона человек классифицировались как безработные).Именно в апреле 2020 года произошел резкий рост безработицы, когда показатель вырос до 5,8% с 4,7% в марте. В мае рост продолжился и уровень безработицы составил 6,1%, в июне она выросла до 6,2%, в июле - до 6,3%. Пик зафиксирован в августе, когда безработица увеличилась до 6,4%. Осенью началось снижение - в сентябре и октябре уровень безработицы составил 6,3%, в ноябре - 6,1%.В январе 2021 года зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по предварительным данным Роструда, 2,5 миллиона человек, в том числе 1,1 миллиона получали пособие по безработице.Общая численность безработных в январе снизилась до 4,317 миллиона человек с 4,433 миллиона человек в декабре 2020 года (снижение на 116 тысяч, или на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем; при этом к январю 2020 года - рост на 24%). В то же время количество официально зарегистрированных безработных за месяц сократилось на 244 тысячи человек, или на 8,8%, а по сравнению с январем прошлого года - выросло в 3,6 раза (с 700 тысяч человек в январе 2020 года).Согласно данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, в январе 2020 года составила 75 миллионов человек, или 51% от общей численности населения страны.Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию МОТ, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.

https://ria.ru/20210215/bezrabotitsa-1597469226.html

https://ria.ru/20210105/posobie-1592032063.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика