https://ria.ru/20210218/belsat-1598097845.html
Посольство США в Минске осудило приговор журналистам "Белсата"
Посольство США в Минске осудило приговор журналистам "Белсата"
Посольство США в Белоруссии осудило приговор двум журналистам польского телеканала "Белсат", считает его политически мотивированным, говорится в заявлении... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T21:52
2021-02-18T21:52
2021-02-18T21:53
протесты в белоруссии
кгб белоруссии
александр лукашенко
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белоруссия
сша
в мире
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МИНСК, 18 фев – РИА Новости. Посольство США в Белоруссии осудило приговор двум журналистам польского телеканала "Белсат", считает его политически мотивированным, говорится в заявлении дипломатической миссии.Суд в Минске в четверг назначил по два года лишения свободы журналистам не аккредитованного в Белоруссии телеканала "Белсат" - Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой (Андреевой). Они были задержаны после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов в одном из дворов Минска 15 ноября прошлого года и стали фигурантами уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.В дипмиссии считают, что данное судебное решение является "свидетельством того, что власти не стремятся установить справедливость, а пытаются заставить СМИ замолчать и тем самым ограничить доступ белорусов к информации для достижения своих политических целей". В заявлении также отмечается, что обвинения, предъявленные Чульцовой и Андреевой, "явно надуманные".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Локальные акции продолжаются до сих пор, однако протестная активность сейчас заметно ниже, чем полгода назад. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
https://ria.ru/20210218/protest-1598014195.html
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
https://ria.ru/20210212/politzaklyuchennye-1597210885.html
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кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, сша, в мире
МИНСК, 18 фев – РИА Новости.
Посольство США
в Белоруссии
осудило приговор двум журналистам польского телеканала "Белсат", считает его политически мотивированным, говорится в заявлении дипломатической миссии.
Суд в Минске в четверг назначил по два года лишения свободы журналистам не аккредитованного в Белоруссии телеканала "Белсат" - Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой (Андреевой). Они были задержаны после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов в одном из дворов Минска 15 ноября прошлого года и стали фигурантами уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.
"Посольство Соединенных Штатов осуждает сегодняшнее политически мотивированное признание виновными двух журналисток "Белсата" и вопиющий приговор в отношении их за работу по информированию общества", - говорится в заявлении посольства на его официальной странице в Facebook.
В дипмиссии считают, что данное судебное решение является "свидетельством того, что власти не стремятся установить справедливость, а пытаются заставить СМИ замолчать и тем самым ограничить доступ белорусов к информации для достижения своих политических целей". В заявлении также отмечается, что обвинения, предъявленные Чульцовой и Андреевой, "явно надуманные".
"Соединенные Штаты в очередной раз призывают белорусские власти прекратить преследование, в том числе судебное, в отношении журналистов и изданий за освещение новостей. Соединенные Штаты вновь заявляют, что белорусские власти имеют обязательства по защите основных свобод, особенно свободы собраний, слова и прессы", - говорится в заявлении.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Локальные акции продолжаются до сих пор, однако протестная активность сейчас заметно ниже, чем полгода назад. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.