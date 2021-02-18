https://ria.ru/20210218/belsat-1598097845.html

Посольство США в Минске осудило приговор журналистам "Белсата"

Посольство США в Минске осудило приговор журналистам "Белсата"

Посольство США в Белоруссии осудило приговор двум журналистам польского телеканала "Белсат", считает его политически мотивированным, говорится в заявлении... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T21:52

2021-02-18T21:52

2021-02-18T21:53

протесты в белоруссии

кгб белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

сша

в мире

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МИНСК, 18 фев – РИА Новости. Посольство США в Белоруссии осудило приговор двум журналистам польского телеканала "Белсат", считает его политически мотивированным, говорится в заявлении дипломатической миссии.Суд в Минске в четверг назначил по два года лишения свободы журналистам не аккредитованного в Белоруссии телеканала "Белсат" - Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой (Андреевой). Они были задержаны после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов в одном из дворов Минска 15 ноября прошлого года и стали фигурантами уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.В дипмиссии считают, что данное судебное решение является "свидетельством того, что власти не стремятся установить справедливость, а пытаются заставить СМИ замолчать и тем самым ограничить доступ белорусов к информации для достижения своих политических целей". В заявлении также отмечается, что обвинения, предъявленные Чульцовой и Андреевой, "явно надуманные".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Локальные акции продолжаются до сих пор, однако протестная активность сейчас заметно ниже, чем полгода назад. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

https://ria.ru/20210218/protest-1598014195.html

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20210212/politzaklyuchennye-1597210885.html

минск

белоруссия

сша

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кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, сша, в мире