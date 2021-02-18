https://ria.ru/20210218/belorussiya-1598029386.html

МИД Белоруссии ответил на критику Запада из-за обысков у активистов

МИД Белоруссии ответил на критику Запада из-за обысков у активистов

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз назвал критику западными дипломатами обысков у ряда правозащитников и журналистов в республике неприкрытым... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T15:16

2021-02-18T15:16

2021-02-18T15:41

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МИНСК, 18 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз назвал критику западными дипломатами обысков у ряда правозащитников и журналистов в республике неприкрытым давлением и попыткой вмешательства во внутренние дела.Ранее дипломаты стран ЕС, США, Великобритании и Швейцарии в совместном заявлении осудили обыски, прошедшие во вторник в Белоруссии у правозащитников, журналистов и профсоюзных активистов, назвав их неприемлемыми. По мнению дипломатов, "власти Беларуси продолжают усилившееся преследование гражданского общества страны" и "это должно прекратиться". Они подчеркнули, что продолжат координировать свои меры в отношении ситуации с правами человека в Белоруссии.По его словам, с точки зрения дипломатии совместное заявление ряда западных дипмиссий можно трактовать как "совершенно нелепый поступок". Глаз заявил, что такие шаги дипломатов "показывают, что суверенитет Беларуси они ни во что не ставят". "Здесь не надо даже объяснять, что подобные выпады со стороны дипломатических представительств – это уже какой-то диктат, неприкрытое давление и попытка вмешательства во внутренние дела", - подчеркнул пресс-секретарь.Пресс-секретарь заметил, что "упомянутые следственные действия касаются финансовых аспектов, которые самым жестким образом пресекаются в любой из стран-авторов заявления". "Мы усматриваем еще и демонстрацию не только пренебрежения авторов к суверенным правам Беларуси, но и невежество в понимании законодательства нашей страны, и попытки поставить себя выше правоохранительной и судебной систем республики", - подчеркнул он.Официальный представитель МИД подчеркнул, что "Беларусь – это не их подмандатная зона, а суверенное государство, обладающее всей полнотой власти на своей территории и инструментами защиты своих национальных интересов, включая обеспечение соблюдения своего национального законодательства в полном соответствии со своими международно-правовыми обязательствами".По данным МВД Белоруссии, правоохранители провели во вторник около 90 обысков у правозащитников, журналистов и активистов профсоюзов в Белоруссии. Речь в частности идет о Белорусской ассоциации журналистов, незарегистрированном правозащитном центре "Весна", профсоюзе работников радиоэлектронной промышленности. СК проинформировал, что проводился обыск "в организациях, позиционирующих себя как правозащитные", для установления обстоятельств финансирования протестов. По информации МВД, подвергшиеся обыску лица и организации "не просто оказывали помощь, а выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, но они носят локальный характер, число их участников существенно сократилось. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

https://ria.ru/20210215/belorussiya-1597491144.html

https://ria.ru/20210214/zaderzhanie-1597439263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире