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Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20210218/audioknigi-1597967054.html
С чего начать слушать аудиокниги и как их полюбить (если ещё нет)?
С чего начать слушать аудиокниги и как их полюбить (если ещё нет)?
Чем отличается чтение книг от их прослушивания? Почему аудиокниги "заходят" не всем? Дело в привычке, в сложности восприятия информации на слух или в неумении концентрироваться? Почему в последнее время аудиокниги так популярны и как начать их слушать? Ищем сильные и слабые стороны аудиокниг и советуем, что "послушать из последнего".
2021-02-18T12:00
2021-02-18T12:00
яснопонятно
подкаст
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С чего начать слушать аудиокниги и как их полюбить (если ещё нет)?
Чем отличается чтение книг от их прослушивания? Почему аудиокниги "заходят" не всем? Дело в привычке, в сложности восприятия информации на слух или в неумении концентрироваться? Почему в последнее время аудиокниги так популярны и как начать их слушать? Ищем сильные и слабые стороны аудиокниг и советуем, что "послушать из последнего".
audio/mpeg
С чего начать слушать аудиокниги и как их полюбить (если ещё нет)?
Чем отличается чтение книг от их прослушивания? Почему аудиокниги "заходят" не всем? Дело в привычке, в сложности восприятия информации на слух или в неумении концентрироваться? Почему в последнее время аудиокниги так популярны и как начать их слушать? Ищем сильные и слабые стороны аудиокниг и советуем, что "послушать из последнего".
audio/mpeg
С чего началась история аудиокниг и как они создаются? Есть ли такие книги, которые лучше прослушать, чем прочесть? Репетируют ли чтецы перед записью и заменят ли их в будущем синтезаторы речи? Как аудиокниги учат "принятию реальности"? Рассказывает Сергей Сдобнов, куратор кинотеатра "Пионер", критик, автор телеграм-канала об аудиокнигах "Уши горят".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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96
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аудио, подкаст

С чего начать слушать аудиокниги и как их полюбить (если ещё нет)?

12:00 18.02.2021
 
ЯсноПонятно
С чего начать слушать аудиокниги и как их полюбить (если ещё нет)?
12:00
Читать ria.ru в
Чем отличается чтение книг от их прослушивания? Почему аудиокниги "заходят" не всем? Дело в привычке, в сложности восприятия информации на слух или в неумении концентрироваться? Почему в последнее время аудиокниги так популярны и как начать их слушать? Ищем сильные и слабые стороны аудиокниг и советуем, что "послушать из последнего".
С чего началась история аудиокниг и как они создаются? Есть ли такие книги, которые лучше прослушать, чем прочесть? Репетируют ли чтецы перед записью и заменят ли их в будущем синтезаторы речи? Как аудиокниги учат "принятию реальности"? Рассказывает Сергей Сдобнов, куратор кинотеатра "Пионер", критик, автор телеграм-канала об аудиокнигах "Уши горят".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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