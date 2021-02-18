https://ria.ru/20210218/artuzov-1598062296.html

Историки рассказали о вкладе Артура Артузова в развитие спецслужб

Историки рассказали о вкладе Артура Артузова в развитие спецслужб

Гроссмейстер оригинально задуманных и ювелирно проведенных операций, основанных не на грубой силе, а на мощном интеллекте, и опыт которых и по сей день... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T17:39

2021-02-18T17:39

2021-02-18T17:40

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

главное разведывательное управление рф

фсб

безопасность

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Гроссмейстер оригинально задуманных и ювелирно проведенных операций, основанных не на грубой силе, а на мощном интеллекте, и опыт которых и по сей день востребован профессионалами, - таким вошел в историю специальных служб Артур Артузов, 130-летие со дня рождения которого отмечается в четверг."Бесспорно, имя Артура Христиановича Артузова стоит в одном ряду с другими поистине легендарными основателями наших спецслужб", - сказал РИА Новости доктор исторических наук, профессор Московского государственного педагогического университета Александр Зданович.Победители в борьбе умовПо словам Здановича, первое дело, которое вел Артузов, работая еще в Особом отделе ВЧК, занимавшемся и контрразведкой, и разведкой, было связано с крупнейшей подпольной организацией "Национальный центр". У нее имелось военное крыло, имевшее название "Добровольческая организация Московского района".Чуть позже, с началом советско-польской войны, Артузов сосредоточился на противодействии польской разведке."Его задача состояла в том, чтобы найти и ликвидировать главную резидентуру польской разведки в Москве и вообще в Центральной России. В результате был выявлен резидент польской разведки в Советской России Игнатий Добржинский. И Артузову удалось с помощью интеллектуальных поединков в форме бесед убедить Добржинского сдать агентурную сеть", - сказал Зданович. При этом чекисты поступили гуманно - все польские офицеры из числа агентов Добржинского после окончания следствия были переданы Польше, отметил он.А затем произошла невиданная по меркам спецслужб вещь. "Артузов вышел с ходатайством к Дзержинскому с просьбой зачислить Добржинского, взявшего псевдоним Сосновский, на службу в советскую контрразведку. Это был очень неординарный шаг. Такого в истории спецслужб раньше вообще не было - чтобы резидент зарубежной разведки стал кадровым сотрудником контрразведки, раскрывшей его. К сожалению, это потом аукнулось Артузову в 1937-м году", - сказал Зданович.При самом активном участии Сосновского была практически парализована деятельность так называемой "Польской организации войсковой", подпольные группы которой совершали взрывы и поджоги в тылу советского Западного фронта. Сосновский руководил шестым отделением Контрразведывательного отдела (КРО) Секретно-оперативного управления ОГПУ СССР. "Этот отдел занимался белоэмигрантами, так называемой "монархической контрреволюцией". Именно там была проведена знаменитая операция "Трест", - отметил Зданович.В ходе этих операций легендировалось правдоподобное, на уровне мельчайших нюансов, существование некой, на самом деле вымышленной авторитетной организации, действующей внутри СССР, и потому представлявшей большой интерес для противника с точки зрения содействия в реализации его замыслов по отношению к Советскому Союзу. В итоге противник попадал в сети, искусно расставленные Лубянкой. То есть происходило то, что на профессиональном языке контрразведчиков, называлось "отвлечение внимания на негодный объект". Например, в ходе операции "Трест" перед зарубежными эмигрантскими центрами, планировавшими вооруженную борьбу против СССР, была легендирована структура под названием "Монархическая организация Центральной России"."Главная заслуга Артузова состоит в том, что он талантливо объединил под своим началом уникальных людей, обеспечивших защиту государства. И, говоря об Артузове, нельзя не упомянуть тех, кто составлял костяк этих, как я бы их назвал, "легендаторов", - подчеркнул Зданович. "Это, конечно, и Игнатий Добржинский, это Владимир Стырне - начальник четвертого отделения КРО, занимавшегося борьбой с разведками центрально- и западноевропейских стран, а также США. Это и впоследствии начальник шестого отделения Николай Демиденко", - добавил он.Это не были простые начетчики и исполнители разовых акций, отметил собеседник агентства. "Во главу угла ими ставился интеллект, борьба умов. И они заложили "золотой фонд" контрразведки 1920-х годов", - подчеркнул историк.По словам Здановича, еще на рубеже 1920-х годов, работая начальником закордонной части Особого отдела Кавказского фронта, Демиденко, обладавший мощным комбинационным мышлением, успешно применял метод легендирования для подавления бандитского движения и противодействия спецслужбам кавказских республик до того, как произошла их советизация. А после перевода в Москву активно участвовал в разработке и проведении операций "Трест" и "Синдикат-2".По его словам, операции, проводившиеся под руководством Артузова, были гуманными с той точки зрения, что непосредственно в ходе них не предусматривалось никаких ликвидаций. "Про передачу Польше агентов Игнатия Добржинского я сказал выше. А того же Бориса Савинкова, выведенного в СССР из-за кордона в ходе операции "Синдикат-2", контрразведка не собиралась ликвидировать - его судил советский суд. Поначалу его приговорили к расстрелу, но потом этот приговор заменили 10 годами лишения свободы. Но Савинков покончил жизнь самоубийством", - сказал Зданович.Как подчеркивают специалисты, занимающиеся историей отечественных спецслужб, вклад советской контрразведки в дело обеспечения безопасности страны в 1920-х годах заключался в том, что в результате проведенных операций в условиях разрухи, а также на фоне объективной слабости Красной Армии, удалось получить мирную передышку, сорвать планы зарубежных эмигрантских центров по организации террора в СССР. Советская контрразведка сумела навязать эмигрантским военным структурам инициативу, взяла под контроль каналы связи иностранных разведок с ними, скомпрометировала их лидеров и внесла разлад между ними. Были выведены из активной борьбы с СССР такие опасные противники, как Савинков и англичанин Сидней Рейли.Сам Артузов в конце 1924 года в своем отчете Дзержинскому писал, что ключевым достижением КРО было не количество вскрытой и перехваченной агентуры противника, а создание устойчивых каналов продвижения в его руководящие центры стратегической дезинформации о Красной Армии. На тот момент главные штабы иностранных государств на 95% снабжались информацией, которая виртуозно готовилась контрразведкой совместно с руководством Красной Армии, подчеркивал Артузов."Таким образом, иностранные штабы имеют о Красной Армии, ее численности те сведения, которые желательны нам... Целый ряд иностранных разведок, как польской, эстонской, (так) и отчасти финской, находятся всецело в наших руках и действует по нашим указаниям", - указывал он.Во главе разведкиВ 1931-1935 годах Артузов занимал должность начальника Иностранного отдела (ИНО) ОГПУ-НКВД - сейчас это Служба внешней разведки России.По ее словам, именно Артузов стоял у истоков того периода, который вошел в историю отечественной разведки как "эпоха великих нелегалов"."Среди них были Арнольд Дейч и Теодор Малли, ставшие первыми наставниками легендарной в дальнейшем "Кембриджской пятерки" с участием Кима Филби, Дональда Маклина и Гая Берджеса. И основатели разветвленной антифашистской организации "Красная капелла" во главе с немцами Арвидом Харнаком и Гансом Куммеровым. И супруги Василий и Елизавета Зарубины, которые под легендой четы чешских коммерсантов Кочеков работали при Артузове с ветераном берлинской тайной полиции Вилли Леманом. Впоследствии он стал видным чином в гестапо – и послужил одним из прототипов легендарного Штирлица", - добавила собеседница агентства.Именно на тот период приходится знаменитая операция внешней разведки СССР, получившая название "Тарантелла". Она стала широкомасштабной многоплановой операцией, в рамках которой решались как политические, так и оперативные задачи.В рамках "Тарантеллы" ИНО "сконструировал" канал, по которому продвигал британской разведке целенаправленную информацию по широкому кругу внешнеполитических, экономических и военно-технических проблем. Ничего не подозревавший Лондон давал этим сведениям высокую оценку. Руководство советской внешней разведки преследовало цель содействовать вовлечению Великобритании в более тесное экономическое сотрудничество с Советским Союзом и обозначить пути поиска договоренностей по обеспечению коллективной безопасности.Помимо этого, в ходе "Тарантеллы" Москва получила доступ к материалам, которые касались осведомленности западных разведок по отдельным аспектам мобилизационной готовности СССР и о его стратегических объектах (не только об оборонных заводах, но и об электростанциях, нефтепромыслах и т.д.). Это учитывалось при проведении мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну, и по перекрытию возможных каналов утечки этих данных. Наконец, благодаря "Тарантелле" советское руководство получало информацию о военно-политических планах Гитлера и перевооружении Третьего рейха.Еще во время руководства внешней разведкой Артузов в мае 1934 года был назначен и заместителем руководителя военной разведки, Разведывательного управления РККА (ныне - Главное управление Генштаба ВС РФ, более известное как ГРУ). Считается, что этот шаг был призван усилить советскую военную разведку.Именно при Артузове ряды военных разведчиков пополнили, в числе прочих, такие нелегалы, как Ян Черняк и Артур Адамс, затем участвовавшие в добывании атомных секретов США и много позже ставшие Героями России. В период работы Артузова в Разведупре началась гражданская война в Испании, и он руководил отправкой в эту страну кораблей с оружием.Артузов не избежал "ежовской мясорубки": в мае 1937 года его арестовали по обвинению якобы в участии в заговоре в НКВД, и спустя три месяца расстреляли. К тому времени "хирургический скальпель" контрразведки - очень эффективные агентурные методы работы, использовавшееся во времена КРО, оказались заменены практикой "умелых допросов", насаждавшейся ежовцами. Не случайно в ноябре 1938 года смещению Ежова с поста наркома внутренних дел и прекращению "большого террора" предшествовало совместное постановление Совета народных комиссаров и ЦК ВКП(б) о работе НКВД - разгромный документ, в котором, в частности, указывалось, что "и без того слабая агентурная работа еще более отстала". "Многие наркомвнудельцы потеряли вкус к агентурным мероприятиям, играющим в чекистской работе исключительно важную роль", - констатировало руководство страны."Престол" для абвераК счастью, наработки контрразведки и разведки времен Артузова не пропали безвозвратно. Этот опыт оказался чрезвычайно востребован в годы Великой Отечественной войны. По мнению специалистов, наиболее ярко это проявилось при организации и проведении операций "Монастырь" и "Березино".В декабре 1941 – январе 1942 годов, когда стало окончательно ясно, что планы гитлеровцев на "блицкриг" – молниеносную войну - потерпели провал, на Лубянке возник грандиозный план по проникновению в органы германской военной разведки – абвера.По аналогии с операцией "Трест" в конце 1941 года было решено подставить "Абверкоманде 103" (разведывательному органу германской группы армий "Центр", имевшему позывной "Сатурн") не существующую в реальности антисоветскую церковно-монархическую организацию под названием "Престол". На роль "вождя" этой организации выбрали известного в начале ХХ века и отличавшегося профашистскими взглядами поэта Бориса Садовского (он жил в подвале церкви Новодевичьего монастыря, отсюда и название операции – "Монастырь"). "Послом" "Престола", направлявшегося в "Сатурн", стал агент советских органов госбезопасности Александр Демьянов.Тщательнейше подготовленные дезинформационные материалы, поступавшие в абвер из Москвы через Демьянова, сыграли очень большую роль в маскировке подготовки Красной Армии к решающим сражениям под Сталинградом и на Курской дуге, переломившим ход войны в пользу Советского Союза.Затем, в конце лета 1944 года, из "Монастыря" получила логичное ответвление операция "Березино". Дерзкий замысел новой операции заключался в том, чтобы легендировать перед германской разведкой якобы наличие крупной немецкой воинской части, скрывающейся в лесах Белоруссии и пытающейся установить связь с командованием вермахта. В результате советским спецслужбам удалось отвлечь внимание и силы гитлеровцев и на эту ложную цель.Эта практика эффективно использовалась и после войны - например, при разгроме в Прибалтике националистического подполья, связанного с западными спецслужбами.Память о легендеВ эти дни в Государственном центральном музее современной истории России на Тверской улице проходит выставка "Внешняя разведка. Из прошлого в будущее", посвященная 100-летию СВР. Отдельный стенд экспозиции посвящен Артуру Артузову. Большинство материалов стенда предоставлены Залом истории Службы внешней разведки. Имя Артузова занесено на мемориальную доску СВР - это высший знак почета в российской внешней разведке.Также посетители могут увидеть почетную грамоту от Коллегии ОГПУ СССР, которой Артузов был награжден к 10-летию советских органов безопасности за выдающиеся профессиональные достижения, добавила она. "Прилагавшееся к этой грамоте наградное именное оружие было изъято при аресте Артузова, однако на выставке можно увидеть его точную копию - карманный пистолет "Маузер" образца 1910 года, активно использовавшийся оперативниками советских спецслужб 1920-1930-х годов", - пояснила Барабанова.А ФСБ России в числе других личных вещей Артузова показала журналистам его пропуск в Наркомат обороны СССР времен работы в Разведупре РККА.Все эти экспонаты, как и представленный на выставке пропуск Артузова на право круглосуточного прохода в Кремль, принадлежат истории. Но отечественные спецслужбы, основы которых были заложены Артузовым и его боевыми товарищами в 1920-х-1930-х годах, и сегодня продолжают работать в круглосуточном режиме, информируя руководство страны не только о тех важнейших мировых событиях, которые происходят сейчас, – но и о тех, которые еще предстоят, и к которым надо быть готовыми во имя безопасности России и ее народа.

https://ria.ru/20201220/naryshkin-1590124746.html

https://ria.ru/20201220/putin-1590108718.html

https://ria.ru/20201217/razvedchik-1589752515.html

https://ria.ru/20200826/detali-1576310985.html

https://ria.ru/20201218/voyna-1589824140.html

https://ria.ru/20201019/vov-1580407469.html

https://ria.ru/20201220/svr-1590076263.html

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), главное разведывательное управление рф, фсб, безопасность