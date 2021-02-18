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Мэр Тольятти Анташев подал в отставку
Мэр Тольятти Анташев подал в отставку
Мэр Тольятти Сергей Анташев подал в отставку после критики со стороны жителей города и властей Самарской области, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T17:23
2021-02-18T18:02
россия
самарская область
тольятти
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САМАРА, 18 фев - РИА Новости. Мэр Тольятти Сергей Анташев подал в отставку после критики со стороны жителей города и властей Самарской области, сообщает в четверг пресс-служба облправительства.По данным пресс-службы, в последнее время в адрес руководства Тольятти неоднократно звучали претензии как от региональных властей, так и от жителей города. Глава региона неоднократно указывал на недоработки при реализации национальных проектов, оформлении проектно-сметной документации. Нарекания в адрес руководства Тольятти возникали в связи с недостаточным качеством исполнения задач в сфере дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, а также при решении вопросов экологии, в том числе рекультивации территорий промпредприятий. Кроме того, в прошлом году был фактически сорван план по обеспечению жильем детей-сирот.Анташев занял пост мэра Тольятти в апреле 2017 года по итогам конкурса, на посту главы города он был утвержден решением городской думы. До этого Анташев возглавлял самарский филиал "Энергосбыт плюс".Тольятти — город в Самарской области с населением около 700 тысяч человек, крупнейший центр автомобильной и химической промышленности.
https://ria.ru/20210217/simferopol-1597864382.html
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россия, самарская область, тольятти

Мэр Тольятти Анташев подал в отставку

17:23 18.02.2021 (обновлено: 18:02 18.02.2021)
 
© Фото : администрация городского округа ТольяттиГлава городского округа Тольятти Сергей Анташев
Глава городского округа Тольятти Сергей Анташев - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Фото : администрация городского округа Тольятти
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САМАРА, 18 фев - РИА Новости. Мэр Тольятти Сергей Анташев подал в отставку после критики со стороны жителей города и властей Самарской области, сообщает в четверг пресс-служба облправительства.

"В четверг 18 февраля состоялась встреча губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с мэром Тольятти, по результатам которой стало известно о том, что Сергей Анташев подал в отставку", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, в последнее время в адрес руководства Тольятти неоднократно звучали претензии как от региональных властей, так и от жителей города. Глава региона неоднократно указывал на недоработки при реализации национальных проектов, оформлении проектно-сметной документации. Нарекания в адрес руководства Тольятти возникали в связи с недостаточным качеством исполнения задач в сфере дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, а также при решении вопросов экологии, в том числе рекультивации территорий промпредприятий. Кроме того, в прошлом году был фактически сорван план по обеспечению жильем детей-сирот.
Анташев занял пост мэра Тольятти в апреле 2017 года по итогам конкурса, на посту главы города он был утвержден решением городской думы. До этого Анташев возглавлял самарский филиал "Энергосбыт плюс".
Тольятти — город в Самарской области с населением около 700 тысяч человек, крупнейший центр автомобильной и химической промышленности.
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