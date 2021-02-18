Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210218/allen-1597816462.html
Опубликован трейлер сериала о скандале между Вуди Алленом и Мией Фэрроу
Опубликован трейлер сериала о скандале между Вуди Алленом и Мией Фэрроу
На YouTube-канале телесети HBO разместили трейлер документального мини-сериала "Allen v. Farrow" ("Аллен против Фэрроу"). Проект посвящен одному из самых... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T02:46
2021-02-18T02:46
новости культуры
голливуд
культура
кино и сериалы
знаменитости
hbo
звезды
вуди аллен (стюарт конигсберг)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597815645_0:0:1389:781_1920x0_80_0_0_a1e5332aac5bb048cb1428acd80bc144.jpg
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. На YouTube-канале телесети HBO разместили трейлер документального мини-сериала "Allen v. Farrow" ("Аллен против Фэрроу"). Проект посвящен одному из самых громких скандалов Голливуда, произошедшем в семье режиссера Вуди Аллена и актрисы Мии Фэрроу. В многосерийном фильме, созданном Кирби Диком и Эми Кофман, раскроют новые подробности конфликта, связанного с Дилан — приемной дочерью Аллена. (Несколько лет назад она обвинила режиссера в том, что он сексуально домогался ее в семь лет. Но доказательств девушка не представила. Дело закрыли. — Прим. ред.).По информации IndieWire, шоураннеры включили в проект ранее не опубликованные судебные документы, разоблачающие видео — и аудиозаписи, свидетельские показания, интервью с Мией, Дилан и Ронаном Фэрроу (сын Вуди Аллена. — Прим. ред.), а также известными деятелями культуры, которые хорошо знакомы с творчеством режиссера. В шоу также обсуждают скандальный роман Вуди Аллена и Сун-и Превен (приемная дочь Мии Фэрроу и музыканта Андре Превена. — Прим. ред.) и другие события, которые произошли за те 12 лет, что Аллен и Фэрроу были вместе. Премьера мини-сериала состоится 21 февраля на HBO и платформе HBO Max.
https://ria.ru/20210127/scott-1594783172.html
голливуд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597815645_173:0:1214:781_1920x0_80_0_0_c5ea3475182944a79eaa4a4c4117880c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, голливуд, кино и сериалы, знаменитости, hbo, звезды, вуди аллен (стюарт конигсберг)

Опубликован трейлер сериала о скандале между Вуди Алленом и Мией Фэрроу

02:46 18.02.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. На YouTube-канале телесети HBO разместили трейлер документального мини-сериала "Allen v. Farrow" ("Аллен против Фэрроу"). Проект посвящен одному из самых громких скандалов Голливуда, произошедшем в семье режиссера Вуди Аллена и актрисы Мии Фэрроу.
В многосерийном фильме, созданном Кирби Диком и Эми Кофман, раскроют новые подробности конфликта, связанного с Дилан — приемной дочерью Аллена. (Несколько лет назад она обвинила режиссера в том, что он сексуально домогался ее в семь лет. Но доказательств девушка не представила. Дело закрыли. — Прим. ред.).
По информации IndieWire, шоураннеры включили в проект ранее не опубликованные судебные документы, разоблачающие видео — и аудиозаписи, свидетельские показания, интервью с Мией, Дилан и Ронаном Фэрроу (сын Вуди Аллена. — Прим. ред.), а также известными деятелями культуры, которые хорошо знакомы с творчеством режиссера.
В шоу также обсуждают скандальный роман Вуди Аллена и Сун-и Превен (приемная дочь Мии Фэрроу и музыканта Андре Превена. — Прим. ред.) и другие события, которые произошли за те 12 лет, что Аллен и Фэрроу были вместе.
Премьера мини-сериала состоится 21 февраля на HBO и платформе HBO Max.
Трейлер фильма Жизнь за один день - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 19:48Культура
Ридли Скотт представил трейлер фильма об одном дне жизни на Земле
 
КультураНовости культурыГолливудКино и сериалыЗнаменитостиHBOзвездыВуди Аллен (Стюарт Конигсберг)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:06Худрук МХТ имени Чехова назвал Мягкова уникальным артистом
14:05Суд продлил арест бизнесмена Быкова
14:01На Колыме смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
14:00Официальный курс евро на пятницу снизился до 88,87 рубля
13:58Глава МИД Филиппин заявил о готовности "доверить свою жизнь" "Спутнику V"
13:57В Москве пассажир такси избил водителя за просьбу надеть маску
13:56Доказано существование новой экзотической формы льда
13:55Пользователи "Яндекса" сообщили о сбоях
13:55В Новосибирской области три человека погибли при пожаре в дачном доме
13:53Голикова назвала Мягкова душой всеми любимых фильмов
13:53Путин оценил принятые меры по локализации паводков и пожаров в 2020 году
13:50Путин обсудил с членами Совбеза ликвидацию последствий паводков
13:48Путин призвал совершенствовать систему оповещения о ЧС
13:43Прощание с Андреем Мягковым пройдет в МХТ им. Чехова
13:41В Ленинградской области полицейские спасли пенсионеров и собаку из пожара
13:36СК выяснит, почему водитель маршрутки высадил школьника в -17 в Смоленске
13:35Читатели польского СМИ выступили за вакцинацию "Спутником V"
13:35Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Мягкова
13:35Кравчук объяснил, зачем общался с главой ДНР на российском телевидении
13:34В Петербурге зафиксировали самую низкую температуру за последние пять лет
Лента новостейМолния