https://ria.ru/20210218/allen-1597816462.html
Опубликован трейлер сериала о скандале между Вуди Алленом и Мией Фэрроу
Опубликован трейлер сериала о скандале между Вуди Алленом и Мией Фэрроу
На YouTube-канале телесети HBO разместили трейлер документального мини-сериала "Allen v. Farrow" ("Аллен против Фэрроу"). Проект посвящен одному из самых... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T02:46
2021-02-18T02:46
2021-02-18T02:46
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. На YouTube-канале телесети HBO разместили трейлер документального мини-сериала "Allen v. Farrow" ("Аллен против Фэрроу"). Проект посвящен одному из самых громких скандалов Голливуда, произошедшем в семье режиссера Вуди Аллена и актрисы Мии Фэрроу. В многосерийном фильме, созданном Кирби Диком и Эми Кофман, раскроют новые подробности конфликта, связанного с Дилан — приемной дочерью Аллена. (Несколько лет назад она обвинила режиссера в том, что он сексуально домогался ее в семь лет. Но доказательств девушка не представила. Дело закрыли. — Прим. ред.).По информации IndieWire, шоураннеры включили в проект ранее не опубликованные судебные документы, разоблачающие видео — и аудиозаписи, свидетельские показания, интервью с Мией, Дилан и Ронаном Фэрроу (сын Вуди Аллена. — Прим. ред.), а также известными деятелями культуры, которые хорошо знакомы с творчеством режиссера. В шоу также обсуждают скандальный роман Вуди Аллена и Сун-и Превен (приемная дочь Мии Фэрроу и музыканта Андре Превена. — Прим. ред.) и другие события, которые произошли за те 12 лет, что Аллен и Фэрроу были вместе. Премьера мини-сериала состоится 21 февраля на HBO и платформе HBO Max.
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новости культуры, голливуд, кино и сериалы, знаменитости, hbo, звезды, вуди аллен (стюарт конигсберг)
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. На YouTube-канале телесети HBO разместили трейлер документального мини-сериала "Allen v. Farrow" ("Аллен против Фэрроу"). Проект посвящен одному из самых громких скандалов Голливуда, произошедшем в семье режиссера Вуди Аллена и актрисы Мии Фэрроу.
В многосерийном фильме, созданном Кирби Диком и Эми Кофман, раскроют новые подробности конфликта, связанного с Дилан — приемной дочерью Аллена. (Несколько лет назад она обвинила режиссера в том, что он сексуально домогался ее в семь лет. Но доказательств девушка не представила. Дело закрыли. — Прим. ред.).
По информации IndieWire, шоураннеры включили
в проект ранее не опубликованные судебные документы, разоблачающие видео — и аудиозаписи, свидетельские показания, интервью с Мией, Дилан и Ронаном Фэрроу (сын Вуди Аллена. — Прим. ред.), а также известными деятелями культуры, которые хорошо знакомы с творчеством режиссера.
В шоу также обсуждают скандальный роман Вуди Аллена и Сун-и Превен (приемная дочь Мии Фэрроу и музыканта Андре Превена. — Прим. ред.) и другие события, которые произошли за те 12 лет, что Аллен и Фэрроу были вместе.
Премьера мини-сериала состоится 21 февраля на HBO и платформе HBO Max.