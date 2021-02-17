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Читатели французского СМИ заступились за Россию перед Западом
Читатели французского СМИ заступились за Россию перед Западом
Читатели французского журнала Capital считают, что Россия не представляет угрозы для мировой стабильности. Об этом свидетельствуют данные опроса, размещенного... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T10:07
2021-02-17T13:50
россия
дмитрий песков
франция
сербия
косово
в мире
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Читатели французского журнала Capital считают, что Россия не представляет угрозы для мировой стабильности. Об этом свидетельствуют данные опроса, размещенного на сайте издания.Capital задал пользователям вопрос: "Считаете ли вы, что Россия угрожает сохранению стабильности в мире?" Мнения разделились, однако большинство читателей ответили "нет", при этом пояснив свою позицию."Многие годы Запад пытается найти способ, чтобы унизить Россию. Однако это может дорого стоить, обратитесь к историческим примерам. Запад обвиняет Москву в "аннексии" Крыма, хотя жители полуострова сами выбрали путь воссоединения с Россией, при этом он признает и даже поощряет отделение Косово от Сербии", — написал второй.Один из читателей подчеркнул, что "Россия является ответственным партнером и представляет альтернативу американскому империализму".Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что западные партнеры еще с начала 40-х годов прошлого века занимают жесткую позицию по отношению к России, которая заключается в проведении политики сдерживания или даже "прямой конфронтации".
https://ria.ru/20210215/razvorot-1597552869.html
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россия, дмитрий песков, франция, сербия, косово, в мире

Читатели французского СМИ заступились за Россию перед Западом

10:07 17.02.2021 (обновлено: 13:50 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВывешивание флага России перед саммитом "Группы двадцати"
Вывешивание флага России перед саммитом Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Читатели французского журнала Capital считают, что Россия не представляет угрозы для мировой стабильности. Об этом свидетельствуют данные опроса, размещенного на сайте издания.
Capital задал пользователям вопрос: "Считаете ли вы, что Россия угрожает сохранению стабильности в мире?" Мнения разделились, однако большинство читателей ответили "нет", при этом пояснив свою позицию.

"Чтобы оценить опасность, которую представляет какая-либо страна, необходимо понять ее геополитические цели. Стоит признать, что Россия в этом плане никому не угрожает. Скорее она сама взята на мушку такими структурами, как НАТО", — ответил комментатор.

"Многие годы Запад пытается найти способ, чтобы унизить Россию. Однако это может дорого стоить, обратитесь к историческим примерам. Запад обвиняет Москву в "аннексии" Крыма, хотя жители полуострова сами выбрали путь воссоединения с Россией, при этом он признает и даже поощряет отделение Косово от Сербии", — написал второй.
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Один из читателей подчеркнул, что "Россия является ответственным партнером и представляет альтернативу американскому империализму".

"В отличие от США, Россия способствует стабилизации ситуации в мире. К сожалению, Франция все больше отдаляется от Москвы, несмотря на историческую традицию сотрудничества", — заключил пользователь.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что западные партнеры еще с начала 40-х годов прошлого века занимают жесткую позицию по отношению к России, которая заключается в проведении политики сдерживания или даже "прямой конфронтации".
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