Читатели французского СМИ заступились за Россию перед Западом
10:07 17.02.2021 (обновлено: 13:50 17.02.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВывешивание флага России перед саммитом "Группы двадцати"
Capital задал пользователям вопрос: "Считаете ли вы, что Россия угрожает сохранению стабильности в мире?" Мнения разделились, однако большинство читателей ответили "нет", при этом пояснив свою позицию.
"Чтобы оценить опасность, которую представляет какая-либо страна, необходимо понять ее геополитические цели. Стоит признать, что Россия в этом плане никому не угрожает. Скорее она сама взята на мушку такими структурами, как НАТО", — ответил комментатор.
"Многие годы Запад пытается найти способ, чтобы унизить Россию. Однако это может дорого стоить, обратитесь к историческим примерам. Запад обвиняет Москву в "аннексии" Крыма, хотя жители полуострова сами выбрали путь воссоединения с Россией, при этом он признает и даже поощряет отделение Косово от Сербии", — написал второй.
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Один из читателей подчеркнул, что "Россия является ответственным партнером и представляет альтернативу американскому империализму".
"В отличие от США, Россия способствует стабилизации ситуации в мире. К сожалению, Франция все больше отдаляется от Москвы, несмотря на историческую традицию сотрудничества", — заключил пользователь.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что западные партнеры еще с начала 40-х годов прошлого века занимают жесткую позицию по отношению к России, которая заключается в проведении политики сдерживания или даже "прямой конфронтации".
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