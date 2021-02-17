https://ria.ru/20210217/zaschita-1597792108.html

Читатели французского СМИ заступились за Россию перед Западом

Читатели французского СМИ заступились за Россию перед Западом

Читатели французского журнала Capital считают, что Россия не представляет угрозы для мировой стабильности. Об этом свидетельствуют данные опроса, размещенного... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T10:07

2021-02-17T10:07

2021-02-17T13:50

россия

дмитрий песков

франция

сербия

косово

в мире

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Читатели французского журнала Capital считают, что Россия не представляет угрозы для мировой стабильности. Об этом свидетельствуют данные опроса, размещенного на сайте издания.Capital задал пользователям вопрос: "Считаете ли вы, что Россия угрожает сохранению стабильности в мире?" Мнения разделились, однако большинство читателей ответили "нет", при этом пояснив свою позицию."Многие годы Запад пытается найти способ, чтобы унизить Россию. Однако это может дорого стоить, обратитесь к историческим примерам. Запад обвиняет Москву в "аннексии" Крыма, хотя жители полуострова сами выбрали путь воссоединения с Россией, при этом он признает и даже поощряет отделение Косово от Сербии", — написал второй.Один из читателей подчеркнул, что "Россия является ответственным партнером и представляет альтернативу американскому империализму".Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что западные партнеры еще с начала 40-х годов прошлого века занимают жесткую позицию по отношению к России, которая заключается в проведении политики сдерживания или даже "прямой конфронтации".

https://ria.ru/20210215/razvorot-1597552869.html

https://ria.ru/20210210/lavrov-1596778545.html

россия

франция

сербия

косово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, франция, сербия, косово, в мире