https://ria.ru/20210217/yasen-m-1597773947.html

В "Севмаше" рассказали о ходе строительства подлодок проекта "Ясень-М"

В "Севмаше" рассказали о ходе строительства подлодок проекта "Ясень-М"

Строительство четырех еще не спущенных на воду многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта "Ясень-М" (885М) не отстает от графика, сейчас субмарины... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T03:44

2021-02-17T03:44

2021-02-17T03:44

новое оружие россии

россия

калибр

михаил будниченко

алексей рахманов

севмаш

москва

безопасность

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Строительство четырех еще не спущенных на воду многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта "Ясень-М" (885М) не отстает от графика, сейчас субмарины находятся на стапелях, сообщил РИА Новости гендиректор северодвинского завода "Севмаш" Михаил Будниченко.Головная АПЛ "Казань" приступила к испытаниям еще в 2017 году, а передача ее флоту несколько раз откладывалась. Следующую подлодку, "Новосибирск", спустили на воду в конце 2019 года, чтобы по планам передать ВМФ в 2020 году, однако и этого не произошло.Он пояснил, что сейчас подлодки находятся на этапе стапельных работ. Также на стапеле еще одна АПЛ этого проекта - "Ульяновск". Работы на ней также идут по графику, сказал собеседник агентства.В составе российского флота пока только одна многоцелевая атомная подводная лодка типа "Ясень" проекта 885 - "Северодвинск". Остальные подлодки строятся по улучшенному проекту "Ясень-М".Седьмую и восьмую такие подлодки заложили 20 июля 2020 года. Они получили названия "Владивосток" и "Воронеж". Гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщал РИА Новости, что их передадут флоту на рубеже 2027-2028 годов.Многоцелевые атомные субмарины усовершенствованного проекта "Ясень-М" имеют водоизмещение 13,8 тысячи тонн, глубину погружения - 520 метров, экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводную скорость - 31 узел. На вооружении подлодок - мины, торпеды калибра 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".Как сообщали на "Севмаше", изменения по сравнению с проектом 885 касаются элементной базы комплексов радиоэлектронного вооружения и модернизированного оборудования и материалов, которые поставляют российские производители. Корабль в перспективе должен быть вооружен гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон".

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россия, калибр, михаил будниченко, алексей рахманов, севмаш, москва, безопасность