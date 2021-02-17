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https://ria.ru/20210217/yasen-m-1597773947.html
В "Севмаше" рассказали о ходе строительства подлодок проекта "Ясень-М"
В "Севмаше" рассказали о ходе строительства подлодок проекта "Ясень-М"
Строительство четырех еще не спущенных на воду многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта "Ясень-М" (885М) не отстает от графика, сейчас субмарины... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T03:44
2021-02-17T03:44
новое оружие россии
россия
калибр
михаил будниченко
алексей рахманов
севмаш
москва
безопасность
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Строительство четырех еще не спущенных на воду многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта "Ясень-М" (885М) не отстает от графика, сейчас субмарины находятся на стапелях, сообщил РИА Новости гендиректор северодвинского завода "Севмаш" Михаил Будниченко.Головная АПЛ "Казань" приступила к испытаниям еще в 2017 году, а передача ее флоту несколько раз откладывалась. Следующую подлодку, "Новосибирск", спустили на воду в конце 2019 года, чтобы по планам передать ВМФ в 2020 году, однако и этого не произошло.Он пояснил, что сейчас подлодки находятся на этапе стапельных работ. Также на стапеле еще одна АПЛ этого проекта - "Ульяновск". Работы на ней также идут по графику, сказал собеседник агентства.В составе российского флота пока только одна многоцелевая атомная подводная лодка типа "Ясень" проекта 885 - "Северодвинск". Остальные подлодки строятся по улучшенному проекту "Ясень-М".Седьмую и восьмую такие подлодки заложили 20 июля 2020 года. Они получили названия "Владивосток" и "Воронеж". Гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщал РИА Новости, что их передадут флоту на рубеже 2027-2028 годов.Многоцелевые атомные субмарины усовершенствованного проекта "Ясень-М" имеют водоизмещение 13,8 тысячи тонн, глубину погружения - 520 метров, экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводную скорость - 31 узел. На вооружении подлодок - мины, торпеды калибра 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".Как сообщали на "Севмаше", изменения по сравнению с проектом 885 касаются элементной базы комплексов радиоэлектронного вооружения и модернизированного оборудования и материалов, которые поставляют российские производители. Корабль в перспективе должен быть вооружен гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон".
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россия, калибр, михаил будниченко, алексей рахманов, севмаш, москва, безопасность

В "Севмаше" рассказали о ходе строительства подлодок проекта "Ясень-М"

03:44 17.02.2021
 
© Фото : СЕВМАШПодводная лодка проекта "Ясень-М"
Подводная лодка проекта Ясень-М - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Фото : СЕВМАШ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Строительство четырех еще не спущенных на воду многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта "Ясень-М" (885М) не отстает от графика, сейчас субмарины находятся на стапелях, сообщил РИА Новости гендиректор северодвинского завода "Севмаш" Михаил Будниченко.
Головная АПЛ "Казань" приступила к испытаниям еще в 2017 году, а передача ее флоту несколько раз откладывалась. Следующую подлодку, "Новосибирск", спустили на воду в конце 2019 года, чтобы по планам передать ВМФ в 2020 году, однако и этого не произошло.
"Атомные подводные крейсеры "Красноярск", "Архангельск" и "Пермь" находятся на разных этапах строительства. Работы выполняются по графику, согласованному с министерством обороны РФ", - сказал Будниченко.
Он пояснил, что сейчас подлодки находятся на этапе стапельных работ. Также на стапеле еще одна АПЛ этого проекта - "Ульяновск". Работы на ней также идут по графику, сказал собеседник агентства.
В составе российского флота пока только одна многоцелевая атомная подводная лодка типа "Ясень" проекта 885 - "Северодвинск". Остальные подлодки строятся по улучшенному проекту "Ясень-М".
Седьмую и восьмую такие подлодки заложили 20 июля 2020 года. Они получили названия "Владивосток" и "Воронеж". Гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщал РИА Новости, что их передадут флоту на рубеже 2027-2028 годов.
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Многоцелевые атомные субмарины усовершенствованного проекта "Ясень-М" имеют водоизмещение 13,8 тысячи тонн, глубину погружения - 520 метров, экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводную скорость - 31 узел. На вооружении подлодок - мины, торпеды калибра 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".
Как сообщали на "Севмаше", изменения по сравнению с проектом 885 касаются элементной базы комплексов радиоэлектронного вооружения и модернизированного оборудования и материалов, которые поставляют российские производители. Корабль в перспективе должен быть вооружен гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон".
 
Новое оружие РоссииРоссияКалибрМихаил БудниченкоАлексей РахмановСевмашМоскваБезопасность
 
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