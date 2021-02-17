https://ria.ru/20210217/yakutiya-1597877758.html

В Якутии наградили мужчину, спасшего мальчика от насильника

В Якутии наградили мужчину, спасшего мальчика от насильника

Следователи наградили в Олекминском районе Якутии мужчину, спасшего мальчика от насильника, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T16:48

2021-02-17T16:48

2021-02-17T16:48

россия

следственный комитет россии (ск рф)

олекминский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

ЯКУТСК, 17 фев – РИА Новости. Следователи наградили в Олекминском районе Якутии мужчину, спасшего мальчика от насильника, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.Чуть не обернулась трагедией рыбалка жителей Олекминского района в мае 2020 года. Мужчина, впервые оказавшийся в их компании, выбрал момент, когда внимание взрослых было занято делами, и предложил 11-летнему сыну одного из рыбаков собрать хворост для костра.После мальчик рассказал о произошедшем отцу, злоумышленника задержали. Он уже осужден и отбывает длительный срок в местах лишения свободы.По словам Николаева, в его действиях нет подвига. "Я ехал мимо кустов, услышал сдавленный детский крик, направился в ту сторону и спугнул преступника", - приводятся слова спасителя.

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/pozhar-1597176295.html

https://ria.ru/20210211/sobaka-1597077549.html

россия

олекминский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), олекминский район, происшествия