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В Якутии наградили мужчину, спасшего мальчика от насильника
В Якутии наградили мужчину, спасшего мальчика от насильника
Следователи наградили в Олекминском районе Якутии мужчину, спасшего мальчика от насильника, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T16:48
2021-02-17T16:48
2021-02-17T16:48
россия
следственный комитет россии (ск рф)
олекминский район
происшествия
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ЯКУТСК, 17 фев – РИА Новости. Следователи наградили в Олекминском районе Якутии мужчину, спасшего мальчика от насильника, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.Чуть не обернулась трагедией рыбалка жителей Олекминского района в мае 2020 года. Мужчина, впервые оказавшийся в их компании, выбрал момент, когда внимание взрослых было занято делами, и предложил 11-летнему сыну одного из рыбаков собрать хворост для костра.После мальчик рассказал о произошедшем отцу, злоумышленника задержали. Он уже осужден и отбывает длительный срок в местах лишения свободы.По словам Николаева, в его действиях нет подвига. "Я ехал мимо кустов, услышал сдавленный детский крик, направился в ту сторону и спугнул преступника", - приводятся слова спасителя.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, следственный комитет россии (ск рф), олекминский район, происшествия
ЯКУТСК, 17 фев – РИА Новости.
Следователи наградили в Олекминском районе
Якутии мужчину, спасшего мальчика от насильника, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России
по республике Надежда Дворецкая.
Чуть не обернулась трагедией рыбалка жителей Олекминского района в мае 2020 года. Мужчина, впервые оказавшийся в их компании, выбрал момент, когда внимание взрослых было занято делами, и предложил 11-летнему сыну одного из рыбаков собрать хворост для костра.
"Преступник заманил ребенка на значительное расстояние от места расположения лагеря и попытался совершить в отношении мальчика насильственные действия. Однако подросток… оказал активное сопротивление, чем привлек внимание проезжавшего мимо мотоциклиста… Им оказался директор сельского клуба Алимпий Николаев. Преступник был вынужден ретироваться", - рассказала Дворецкая.
После мальчик рассказал о произошедшем отцу, злоумышленника задержали. Он уже осужден и отбывает длительный срок в местах лишения свободы.
"Правами руководства следственного управления Следственного комитета России по республике 17 февраля в здании администрации Олекминского района Алимпий Борисович награжден почетной грамотой... Руководитель следственного отдела по Олекминскому району Иван Гоголев… вручил мужчине ценный подарок", - говорится в сообщении.
По словам Николаева, в его действиях нет подвига. "Я ехал мимо кустов, услышал сдавленный детский крик, направился в ту сторону и спугнул преступника", - приводятся слова спасителя.
"Герои не любят славы. Они неприметны и неговорливы. И тем более радует, что они живут среди нас - обычные, скромные люди, которые не считают помощь нуждающемуся в ней чем-то экстраординарным", - добавили в СК.