https://ria.ru/20210217/windows-1597856000.html

В Microsoft рассказали об особенностях грядущего обновления Windows 10

В Microsoft рассказали об особенностях грядущего обновления Windows 10

Первое обновление Windows 10 в 2021 году не будет содержать больших изменений. Об этом сообщает Windows Latest со ссылкой на заявление Microsoft для... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T15:19

2021-02-17T15:19

2021-02-17T15:19

наука

windows

компьютерные технологии

microsoft corporation

технологии

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Первое обновление Windows 10 в 2021 году не будет содержать больших изменений. Об этом сообщает Windows Latest со ссылкой на заявление Microsoft для компаний-партнеров.Первый апдейт носит кодовое название 21H1. Он будет основан на октябрьском обновлении Windows 10. Пользователям это принесет ряд исправлений, направленных на увеличение стабильности системы и некоторые новые функции. Предварительные сборки Windows 10 21H1 начнут распространяться в ближайшие недели. Релизная версия до конечных пользователей операционной системы доберется весной 2021 года. Пакет обновления займет около 100 МБ на жестком диске.Серьезные нововведения запланированы в обновлении 21H2, которое известно, как Sun Valley. Ожидается, что вместе с этим обновлением Windows 10 получит обновленный интерфейс, новую панель задач и ряд других изменений.

https://ria.ru/20210114/windows-1593038323.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, компьютерные технологии, microsoft corporation, технологии