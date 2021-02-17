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Наука
https://ria.ru/20210217/windows-1597856000.html
В Microsoft рассказали об особенностях грядущего обновления Windows 10
В Microsoft рассказали об особенностях грядущего обновления Windows 10
Первое обновление Windows 10 в 2021 году не будет содержать больших изменений. Об этом сообщает Windows Latest со ссылкой на заявление Microsoft для... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T15:19
2021-02-17T15:19
наука
windows
компьютерные технологии
microsoft corporation
технологии
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Первое обновление Windows 10 в 2021 году не будет содержать больших изменений. Об этом сообщает Windows Latest со ссылкой на заявление Microsoft для компаний-партнеров.Первый апдейт носит кодовое название 21H1. Он будет основан на октябрьском обновлении Windows 10. Пользователям это принесет ряд исправлений, направленных на увеличение стабильности системы и некоторые новые функции. Предварительные сборки Windows 10 21H1 начнут распространяться в ближайшие недели. Релизная версия до конечных пользователей операционной системы доберется весной 2021 года. Пакет обновления займет около 100 МБ на жестком диске.Серьезные нововведения запланированы в обновлении 21H2, которое известно, как Sun Valley. Ожидается, что вместе с этим обновлением Windows 10 получит обновленный интерфейс, новую панель задач и ряд других изменений.
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windows, компьютерные технологии, microsoft corporation, технологии

В Microsoft рассказали об особенностях грядущего обновления Windows 10

15:19 17.02.2021
 
© Depositphotos / denniznОперационная система компании Microsoft Windows 10
Операционная система компании Microsoft Windows 10 - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Depositphotos / dennizn
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Первое обновление Windows 10 в 2021 году не будет содержать больших изменений. Об этом сообщает Windows Latest со ссылкой на заявление Microsoft для компаний-партнеров.
Первый апдейт носит кодовое название 21H1. Он будет основан на октябрьском обновлении Windows 10. Пользователям это принесет ряд исправлений, направленных на увеличение стабильности системы и некоторые новые функции.
Предварительные сборки Windows 10 21H1 начнут распространяться в ближайшие недели. Релизная версия до конечных пользователей операционной системы доберется весной 2021 года. Пакет обновления займет около 100 МБ на жестком диске.
Серьезные нововведения запланированы в обновлении 21H2, которое известно, как Sun Valley. Ожидается, что вместе с этим обновлением Windows 10 получит обновленный интерфейс, новую панель задач и ряд других изменений.
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НаукаWindowsкомпьютерные технологииMicrosoft CorporationТехнологии
 
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