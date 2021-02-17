https://ria.ru/20210217/vybory-1597812601.html

Володин призвал не допустить ущемления свободы слова на выборах в Госдуму

Володин призвал не допустить ущемления свободы слова на выборах в Госдуму

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций заявил, что нельзя допустить ситуаций в ходе выборов... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T11:49

2021-02-17T11:49

2021-02-17T11:49

россия

госдума рф

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций заявил, что нельзя допустить ситуаций в ходе выборов в Госдуму, когда ущемляется свобода слова, как это было в США."Наверное, правильно было бы все-таки сказать о том, что исходя из происходящего в мире и прошедших выборов в Соединённых Штатах Америки, учитывая, мы видим, насколько мир изменился и не выполняются национальные законодательства. Нам надо со своей стороны сделать все для того, чтобы у нас такое не происходило. Здесь речь идёт в первую очередь о ситуации, связанной с крупными IT-компаниями, которые практически перечеркивают законодательство всех стран и на своё усмотрение решают вопросы свободы слова. Это фундаментальные права. Мы должны их защищать. И в этом вопросе у нас есть консенсус", - сказал Володин.

https://ria.ru/20210216/falsifikatsiya-1597537310.html

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россия, госдума рф, вячеслав володин, политика