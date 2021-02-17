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Володин призвал не допустить ущемления свободы слова на выборах в Госдуму
Володин призвал не допустить ущемления свободы слова на выборах в Госдуму
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций заявил, что нельзя допустить ситуаций в ходе выборов... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:49
2021-02-17T11:49
россия
госдума рф
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций заявил, что нельзя допустить ситуаций в ходе выборов в Госдуму, когда ущемляется свобода слова, как это было в США."Наверное, правильно было бы все-таки сказать о том, что исходя из происходящего в мире и прошедших выборов в Соединённых Штатах Америки, учитывая, мы видим, насколько мир изменился и не выполняются национальные законодательства. Нам надо со своей стороны сделать все для того, чтобы у нас такое не происходило. Здесь речь идёт в первую очередь о ситуации, связанной с крупными IT-компаниями, которые практически перечеркивают законодательство всех стран и на своё усмотрение решают вопросы свободы слова. Это фундаментальные права. Мы должны их защищать. И в этом вопросе у нас есть консенсус", - сказал Володин.
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россия, госдума рф, вячеслав володин, политика

Володин призвал не допустить ущемления свободы слова на выборах в Госдуму

11:49 17.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций заявил, что нельзя допустить ситуаций в ходе выборов в Госдуму, когда ущемляется свобода слова, как это было в США.
"Наверное, правильно было бы все-таки сказать о том, что исходя из происходящего в мире и прошедших выборов в Соединённых Штатах Америки, учитывая, мы видим, насколько мир изменился и не выполняются национальные законодательства. Нам надо со своей стороны сделать все для того, чтобы у нас такое не происходило. Здесь речь идёт в первую очередь о ситуации, связанной с крупными IT-компаниями, которые практически перечеркивают законодательство всех стран и на своё усмотрение решают вопросы свободы слова. Это фундаментальные права. Мы должны их защищать. И в этом вопросе у нас есть консенсус", - сказал Володин.
"Нам правильно сделать все для того, чтобы волеизъявление граждан в нашей стране в ходе выборов прошло свободно, и чтобы каждый своё право реализовал", - подчеркнул председатель.
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РоссияГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
 
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