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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210217/varfolomey-1597831349.html
Депутаты Украины призвали Варфоломея начать диалог с поместными Церквями
Депутаты Украины призвали Варфоломея начать диалог с поместными Церквями
Депутаты Верховной рады Украины, журналисты, деятели искусства и ученые - всего 28 человек - направили обращение патриарху Константинопольскому Варфоломею, в... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T13:21
2021-02-17T13:21
религия и мировоззрение
религия
андрей деркач
новости - религия и мировоззрение
петр порошенко
русская православная церковь
верховная рада украины
киев
украина
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины, журналисты, деятели искусства и ученые - всего 28 человек - направили обращение патриарху Константинопольскому Варфоломею, в котором призвали его начать диалог с поместными православными церквями о достижении религиозного мира на Украине, письмо опубликовано на сайте депутата Рады Андрея Деркача."Мы просим и призываем вас, ваше всесвятейшество, к своему приезду в Украину (ожидается в августе 2021 - ред.) начать прекращенный вами межправославный диалог по украинскому вопросу с участием всех 14 православных Церквей и только после этого прибыть с реальным пакетом и дорожной картой реального и всеобъемлющего примирения православных в Украине, а не с захватническим и коварным "планом Барбаросса". Для чего, как вы понимаете, необходимо участие всех сторон православной общины Украины, не подменяя всех действующих лиц фейковыми фигурами или разного рода мошенниками", - говорится в письме.Авторы указывают на факты "рейдерства, междоусобиц, кровавых драк и уголовно наказуемых деяний, произошедших с момента получения томоса", и приводят список таких прецедентов в храмах и общинах. Также они подчеркивают, что цель, ранее поставленная Варфоломеем – уврачевание раскола на Украине, не достигнута."Сегодня реальность такова, что после принятия томоса и образования ПЦУ (раскольнической Православной церкви Украины – ред.) уже не миллионы, а десятки миллионов оказываются вне церковной ограды… К сожалению, в наступившем духовно-каноническом хаосе, организованном при вашем участии, сформировался новый политический формат православия, где стало обычным постыдное разделение людей по признакам религии, языка, национальности; использование парамилитарных формирований и серфинга на национал-радикальной риторике", - сказано в письме.Авторы уточняют, что проинформируют о содержании этого обращения "всех предстоятелей поместных православных церквей" и "православных братьев и сестер".Раскольническая ПЦУ была создана на "объединительном соборе" в Киеве в 2018 году по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций. "Новая церковь" получила от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (грамоту о независимости) в 2019 году. В том же году ее признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
https://ria.ru/20210210/zakon-1596733804.html
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религия, андрей деркач, новости - религия и мировоззрение, петр порошенко, русская православная церковь, верховная рада украины, киев, украина

Депутаты Украины призвали Варфоломея начать диалог с поместными Церквями

13:21 17.02.2021
 
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время встречи в Стамбуле, Турция. 8 августа 2019
Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время встречи в Стамбуле, Турция. 8 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины, журналисты, деятели искусства и ученые - всего 28 человек - направили обращение патриарху Константинопольскому Варфоломею, в котором призвали его начать диалог с поместными православными церквями о достижении религиозного мира на Украине, письмо опубликовано на сайте депутата Рады Андрея Деркача.
"Мы просим и призываем вас, ваше всесвятейшество, к своему приезду в Украину (ожидается в августе 2021 - ред.) начать прекращенный вами межправославный диалог по украинскому вопросу с участием всех 14 православных Церквей и только после этого прибыть с реальным пакетом и дорожной картой реального и всеобъемлющего примирения православных в Украине, а не с захватническим и коварным "планом Барбаросса". Для чего, как вы понимаете, необходимо участие всех сторон православной общины Украины, не подменяя всех действующих лиц фейковыми фигурами или разного рода мошенниками", - говорится в письме.
Авторы указывают на факты "рейдерства, междоусобиц, кровавых драк и уголовно наказуемых деяний, произошедших с момента получения томоса", и приводят список таких прецедентов в храмах и общинах. Также они подчеркивают, что цель, ранее поставленная Варфоломеем – уврачевание раскола на Украине, не достигнута.
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"Сегодня реальность такова, что после принятия томоса и образования ПЦУ (раскольнической Православной церкви Украины – ред.) уже не миллионы, а десятки миллионов оказываются вне церковной ограды… К сожалению, в наступившем духовно-каноническом хаосе, организованном при вашем участии, сформировался новый политический формат православия, где стало обычным постыдное разделение людей по признакам религии, языка, национальности; использование парамилитарных формирований и серфинга на национал-радикальной риторике", - сказано в письме.
Авторы уточняют, что проинформируют о содержании этого обращения "всех предстоятелей поместных православных церквей" и "православных братьев и сестер".
Раскольническая ПЦУ была создана на "объединительном соборе" в Киеве в 2018 году по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций. "Новая церковь" получила от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (грамоту о независимости) в 2019 году. В том же году ее признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
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