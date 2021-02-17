https://ria.ru/20210217/vaktsinatsiya-1597915400.html

В Белоруссии рассказали о вакцинации "Спутником V"

В Белоруссии рассказали о вакцинации "Спутником V"

Серьезных осложнений в Белоруссии у вакцинированных против коронавируса COVID-19 российским препаратом "Спутник V" к настоящему времени не зафиксировано, заявил РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-17T20:15

2021-02-17T20:15

2021-02-18T06:14

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

белоруссия

в мире

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МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Серьезных осложнений в Белоруссии у вакцинированных против коронавируса COVID-19 российским препаратом "Спутник V" к настоящему времени не зафиксировано, заявил в среду замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач республики Александр Тарасенко.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Белоруссия начала вакцинацию с медиков, которые находятся в зоне риска. В среду минздрав страны сообщил, что вакцинация медработников первой дозой "Спутник V" завершилась.Как сообщал глава белорусского минздрава Дмитрий Пиневич, до конца весны вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля 2020 года составляло около 9,4 миллиона человек.

https://ria.ru/20210217/uchenyy-1597873312.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, белоруссия, в мире