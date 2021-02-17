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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210217/vaktsinatsiya-1597915400.html
В Белоруссии рассказали о вакцинации "Спутником V"
В Белоруссии рассказали о вакцинации "Спутником V"
Серьезных осложнений в Белоруссии у вакцинированных против коронавируса COVID-19 российским препаратом "Спутник V" к настоящему времени не зафиксировано, заявил РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-17T20:15
2021-02-18T06:14
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
белоруссия
в мире
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МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Серьезных осложнений в Белоруссии у вакцинированных против коронавируса COVID-19 российским препаратом "Спутник V" к настоящему времени не зафиксировано, заявил в среду замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач республики Александр Тарасенко.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Белоруссия начала вакцинацию с медиков, которые находятся в зоне риска. В среду минздрав страны сообщил, что вакцинация медработников первой дозой "Спутник V" завершилась.Как сообщал глава белорусского минздрава Дмитрий Пиневич, до конца весны вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля 2020 года составляло около 9,4 миллиона человек.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, белоруссия, в мире

В Белоруссии рассказали о вакцинации "Спутником V"

20:15 17.02.2021 (обновлено: 06:14 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Серьезных осложнений в Белоруссии у вакцинированных против коронавируса COVID-19 российским препаратом "Спутник V" к настоящему времени не зафиксировано, заявил в среду замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач республики Александр Тарасенко.

"Если говорить в целом по стране, то среди вакцинированных на сегодняшний день каких-то осложнений не было. Да, реакции были - катаральные, субфебрильная температура, слабость, но… проявлений в виде серьезных осложнений не отмечалось, и это на самом деле так", - заявил Тарасенко в эфире телеканала ОНТ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Белоруссия начала вакцинацию с медиков, которые находятся в зоне риска. В среду минздрав страны сообщил, что вакцинация медработников первой дозой "Спутник V" завершилась.
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
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Немецкий ученый рассказал об особенностях вакцины "Спутник V"
Как сообщал глава белорусского минздрава Дмитрий Пиневич, до конца весны вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля 2020 года составляло около 9,4 миллиона человек.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийБелоруссияВ мире
 
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