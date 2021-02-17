В Белоруссии рассказали о вакцинации "Спутником V"
20:15 17.02.2021 (обновлено: 06:14 18.02.2021)
МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Серьезных осложнений в Белоруссии у вакцинированных против коронавируса COVID-19 российским препаратом "Спутник V" к настоящему времени не зафиксировано, заявил в среду замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач республики Александр Тарасенко.
"Если говорить в целом по стране, то среди вакцинированных на сегодняшний день каких-то осложнений не было. Да, реакции были - катаральные, субфебрильная температура, слабость, но… проявлений в виде серьезных осложнений не отмечалось, и это на самом деле так", - заявил Тарасенко в эфире телеканала ОНТ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Белоруссия начала вакцинацию с медиков, которые находятся в зоне риска. В среду минздрав страны сообщил, что вакцинация медработников первой дозой "Спутник V" завершилась.
Как сообщал глава белорусского минздрава Дмитрий Пиневич, до конца весны вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля 2020 года составляло около 9,4 миллиона человек.