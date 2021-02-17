https://ria.ru/20210217/vaktsinatsiya-1597873616.html

В Бахрейне началась вакцинация "Спутником V"

В Бахрейне началась вакцинация "Спутником V"

Медицинские учреждения в Бахрейне в среду начали прививать жителей королевства российской вакциной "Спутник V", разрешение на регистрацию которой дали власти,... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T16:30

2021-02-17T16:30

2021-02-17T16:30

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

персидский залив

бахрейн

сша

в мире

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ДОХА, 17 фев - РИА Новости. Медицинские учреждения в Бахрейне в среду начали прививать жителей королевства российской вакциной "Спутник V", разрешение на регистрацию которой дали власти, сообщило министерство здравоохранения Бахрейна.Министерство отметило, что из-за большого количества желающих сделать прививку медицинские учреждения были вынуждены отменить практику получения вакцины по живой очереди и оставить возможность сделать ее, только записавшись через электронное приложение, где можно выбрать медицинский центр и производителя вакцины. В настоящее время в Бахрейне доступны все имеющиеся вакцины от четырех производителей - из США, Китая, Индии и России.С ноября прошлого года, когда ежедневно выявляемое число заболевших коронавирусом снизилось до сотни, до середины февраля в Бахрейне произошел восьмикратный рост этого показателя. В настоящее время в королевстве насчитываются более 7,5 тысячи больных коронавирусом, из низ 157 человек нуждаются в усиленном лечении, 60 находятся в отделении интенсивной терапии. Всего с начала пандемии в королевстве переболели свыше 114,3 тысячи человек, выздоровели более 106 тысяч, умерли 410 человек.Минздрав Бахрейна попросил жителей маленького королевства в Персидском заливе без крайней необходимости не выходить из дома.

россия

персидский залив

бахрейн

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, персидский залив, бахрейн, сша, в мире