В Бахрейне началась вакцинация "Спутником V"
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВакцина в холодильной установке в пункте вакцинации от коронавируса в торговом центре "Европейский" в Москве
ДОХА, 17 фев - РИА Новости. Медицинские учреждения в Бахрейне в среду начали прививать жителей королевства российской вакциной "Спутник V", разрешение на регистрацию которой дали власти, сообщило министерство здравоохранения Бахрейна.
"В Бахрейне началась вакцинация вакциной российского производства от коронавируса "Спутник V" в рамках национальной кампании по вакцинации", - отмечается в сообщении министерства в Twitter.
Министерство отметило, что из-за большого количества желающих сделать прививку медицинские учреждения были вынуждены отменить практику получения вакцины по живой очереди и оставить возможность сделать ее, только записавшись через электронное приложение, где можно выбрать медицинский центр и производителя вакцины. В настоящее время в Бахрейне доступны все имеющиеся вакцины от четырех производителей - из США, Китая, Индии и России.
С ноября прошлого года, когда ежедневно выявляемое число заболевших коронавирусом снизилось до сотни, до середины февраля в Бахрейне произошел восьмикратный рост этого показателя. В настоящее время в королевстве насчитываются более 7,5 тысячи больных коронавирусом, из низ 157 человек нуждаются в усиленном лечении, 60 находятся в отделении интенсивной терапии. Всего с начала пандемии в королевстве переболели свыше 114,3 тысячи человек, выздоровели более 106 тысяч, умерли 410 человек.
Минздрав Бахрейна попросил жителей маленького королевства в Персидском заливе без крайней необходимости не выходить из дома.