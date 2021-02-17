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В Бахрейне началась вакцинация "Спутником V"
В Бахрейне началась вакцинация "Спутником V"
Медицинские учреждения в Бахрейне в среду начали прививать жителей королевства российской вакциной "Спутник V", разрешение на регистрацию которой дали власти,... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T16:30
2021-02-17T16:30
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
персидский залив
бахрейн
сша
в мире
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ДОХА, 17 фев - РИА Новости. Медицинские учреждения в Бахрейне в среду начали прививать жителей королевства российской вакциной "Спутник V", разрешение на регистрацию которой дали власти, сообщило министерство здравоохранения Бахрейна.Министерство отметило, что из-за большого количества желающих сделать прививку медицинские учреждения были вынуждены отменить практику получения вакцины по живой очереди и оставить возможность сделать ее, только записавшись через электронное приложение, где можно выбрать медицинский центр и производителя вакцины. В настоящее время в Бахрейне доступны все имеющиеся вакцины от четырех производителей - из США, Китая, Индии и России.С ноября прошлого года, когда ежедневно выявляемое число заболевших коронавирусом снизилось до сотни, до середины февраля в Бахрейне произошел восьмикратный рост этого показателя. В настоящее время в королевстве насчитываются более 7,5 тысячи больных коронавирусом, из низ 157 человек нуждаются в усиленном лечении, 60 находятся в отделении интенсивной терапии. Всего с начала пандемии в королевстве переболели свыше 114,3 тысячи человек, выздоровели более 106 тысяч, умерли 410 человек.Минздрав Бахрейна попросил жителей маленького королевства в Персидском заливе без крайней необходимости не выходить из дома.
россия
персидский залив
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, персидский залив, бахрейн, сша, в мире

В Бахрейне началась вакцинация "Спутником V"

16:30 17.02.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВакцина в холодильной установке в пункте вакцинации от коронавируса в торговом центре "Европейский" в Москве
Вакцина в холодильной установке в пункте вакцинации от коронавируса в торговом центре Европейский в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ДОХА, 17 фев - РИА Новости. Медицинские учреждения в Бахрейне в среду начали прививать жителей королевства российской вакциной "Спутник V", разрешение на регистрацию которой дали власти, сообщило министерство здравоохранения Бахрейна.

"В Бахрейне началась вакцинация вакциной российского производства от коронавируса "Спутник V" в рамках национальной кампании по вакцинации", - отмечается в сообщении министерства в Twitter.

Министерство отметило, что из-за большого количества желающих сделать прививку медицинские учреждения были вынуждены отменить практику получения вакцины по живой очереди и оставить возможность сделать ее, только записавшись через электронное приложение, где можно выбрать медицинский центр и производителя вакцины. В настоящее время в Бахрейне доступны все имеющиеся вакцины от четырех производителей - из США, Китая, Индии и России.
С ноября прошлого года, когда ежедневно выявляемое число заболевших коронавирусом снизилось до сотни, до середины февраля в Бахрейне произошел восьмикратный рост этого показателя. В настоящее время в королевстве насчитываются более 7,5 тысячи больных коронавирусом, из низ 157 человек нуждаются в усиленном лечении, 60 находятся в отделении интенсивной терапии. Всего с начала пандемии в королевстве переболели свыше 114,3 тысячи человек, выздоровели более 106 тысяч, умерли 410 человек.
Минздрав Бахрейна попросил жителей маленького королевства в Персидском заливе без крайней необходимости не выходить из дома.
 
Вакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияПерсидский заливБахрейнСШАВ мире
 
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