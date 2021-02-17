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На ВДНХ и в ТЦ "Европейский" заработали пункты вакцинации от коронавируса
На ВДНХ и в ТЦ "Европейский" заработали пункты вакцинации от коронавируса
Москвичи могут привиться от COVID-19 на ВДНХ и в ТЦ "Европейский", там начали свою работу выездные бригады вакцинации, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T10:22
2021-02-17T10:22
2021-02-17T10:22
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Москвичи могут привиться от COVID-19 на ВДНХ и в ТЦ "Европейский", там начали свою работу выездные бригады вакцинации, сообщается в Telegram-канале комплекса соцразвития Москвы.Выездные бригады принимают в популярных городских локациях. Вакцинация в таких пунктах бесплатная и без предварительной записи.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва