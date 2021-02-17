https://ria.ru/20210217/vaktsinatsiya-1597794432.html

На ВДНХ и в ТЦ "Европейский" заработали пункты вакцинации от коронавируса

На ВДНХ и в ТЦ "Европейский" заработали пункты вакцинации от коронавируса

Москвичи могут привиться от COVID-19 на ВДНХ и в ТЦ "Европейский", там начали свою работу выездные бригады вакцинации, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T10:22

2021-02-17T10:22

2021-02-17T10:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Москвичи могут привиться от COVID-19 на ВДНХ и в ТЦ "Европейский", там начали свою работу выездные бригады вакцинации, сообщается в Telegram-канале комплекса соцразвития Москвы.Выездные бригады принимают в популярных городских локациях. Вакцинация в таких пунктах бесплатная и без предварительной записи.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва