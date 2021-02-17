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В Москве более 555 тысяч человек привились от коронавируса
В Москве более 555 тысяч человек привились от коронавируса
Более 555 тысяч человек сделали прививку от коронавируса в Москве, еще около 60 тысяч москвичей записались на вакцинацию на ближайшие две недели, сообщила... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T10:07
2021-02-17T10:07
2021-02-17T10:17
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Более 555 тысяч человек сделали прививку от коронавируса в Москве, еще около 60 тысяч москвичей записались на вакцинацию на ближайшие две недели, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."Всего прививку от COVID-19 в Москве сделали уже более 555 тысяч человек. Почти 60 тысяч горожан записались на ближайшие две недели", - приводятся слова Раковой в Telegram-канале комплекса соцразвития Москвы.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва