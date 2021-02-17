https://ria.ru/20210217/vaktsinatsiya-1597791960.html

В Москве более 555 тысяч человек привились от коронавируса

В Москве более 555 тысяч человек привились от коронавируса

Более 555 тысяч человек сделали прививку от коронавируса в Москве, еще около 60 тысяч москвичей записались на вакцинацию на ближайшие две недели, сообщила... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T10:07

2021-02-17T10:07

2021-02-17T10:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Более 555 тысяч человек сделали прививку от коронавируса в Москве, еще около 60 тысяч москвичей записались на вакцинацию на ближайшие две недели, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."Всего прививку от COVID-19 в Москве сделали уже более 555 тысяч человек. Почти 60 тысяч горожан записались на ближайшие две недели", - приводятся слова Раковой в Telegram-канале комплекса соцразвития Москвы.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва