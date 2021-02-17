https://ria.ru/20210217/vaktsina-1597926800.html

В Словакии призвали правительство закупить вакцину "Спутник V"

В Словакии призвали правительство закупить вакцину "Спутник V"

Ассоциация союзов работодателей Словакии обратилась в среду вечером к правительству республики с призывом принять решение о закупке российской вакцины от... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T22:23

2021-02-17T22:23

2021-02-17T22:23

распространение коронавируса

игорь матович

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

словакия

в мире

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ПРАГА, 17 фев – РИА Новости. Ассоциация союзов работодателей Словакии обратилась в среду вечером к правительству республики с призывом принять решение о закупке российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", текст документа имеется в распоряжении РИА Новости.Утром в среду премьер Игорь Матович написал в Facebook о том, что на заседании правительства в четверг будет обсуждаться вопрос о возможном запросе в Россию о поставках вакцины "Спутник V" еще до того, как она будет зарегистрирована в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).В обращении ассоциации говорится, в частности, о том, что вакцина "Спутник V", согласно различным исследованиям, показывает прекрасную эффективность 91,6%, сопутствующие прививке последствия носят умеренный характер, к тому же она не нуждается в процессе глубокой заморозки - вакцину можно хранить в обыкновенном холодильнике при температуре 2-8 градусов Цельсия.По мнению союзов работодателей, в нынешней ситуации нельзя придерживаться геополитических интересов, необходимо, прежде всего, беречь человеческие жизни. Ожидание регистрации вакцины "Спутник V" в ЕМА может привести к тому, что Словакию опередят другие страны и на рынке будет ощущаться недостаток данной вакцины, что могло бы привести и к ее удорожанию, подчеркивается в документе.Ассоциация союзов работодателей Словакии существует с 1991 года, ее целью является создание условий для защиты и развития предпринимательской деятельности. Ассоциация является крупнейшим объединением подобного рода в стране и представляет интересы около 11 тысяч работодателей, предоставляющих рабочие места для более чем 300 тысяч человек (население республики составляет 5,46 миллиона человек).

https://ria.ru/20210216/vaktsina-1597743762.html

словакия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, словакия, в мире