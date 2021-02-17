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https://ria.ru/20210217/vaktsina-1597926800.html
В Словакии призвали правительство закупить вакцину "Спутник V"
В Словакии призвали правительство закупить вакцину "Спутник V"
Ассоциация союзов работодателей Словакии обратилась в среду вечером к правительству республики с призывом принять решение о закупке российской вакцины от... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T22:23
2021-02-17T22:23
распространение коронавируса
игорь матович
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
словакия
в мире
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ПРАГА, 17 фев – РИА Новости. Ассоциация союзов работодателей Словакии обратилась в среду вечером к правительству республики с призывом принять решение о закупке российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", текст документа имеется в распоряжении РИА Новости.Утром в среду премьер Игорь Матович написал в Facebook о том, что на заседании правительства в четверг будет обсуждаться вопрос о возможном запросе в Россию о поставках вакцины "Спутник V" еще до того, как она будет зарегистрирована в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).В обращении ассоциации говорится, в частности, о том, что вакцина "Спутник V", согласно различным исследованиям, показывает прекрасную эффективность 91,6%, сопутствующие прививке последствия носят умеренный характер, к тому же она не нуждается в процессе глубокой заморозки - вакцину можно хранить в обыкновенном холодильнике при температуре 2-8 градусов Цельсия.По мнению союзов работодателей, в нынешней ситуации нельзя придерживаться геополитических интересов, необходимо, прежде всего, беречь человеческие жизни. Ожидание регистрации вакцины "Спутник V" в ЕМА может привести к тому, что Словакию опередят другие страны и на рынке будет ощущаться недостаток данной вакцины, что могло бы привести и к ее удорожанию, подчеркивается в документе.Ассоциация союзов работодателей Словакии существует с 1991 года, ее целью является создание условий для защиты и развития предпринимательской деятельности. Ассоциация является крупнейшим объединением подобного рода в стране и представляет интересы около 11 тысяч работодателей, предоставляющих рабочие места для более чем 300 тысяч человек (население республики составляет 5,46 миллиона человек).
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игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, словакия, в мире

В Словакии призвали правительство закупить вакцину "Спутник V"

22:23 17.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V"
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПРАГА, 17 фев – РИА Новости. Ассоциация союзов работодателей Словакии обратилась в среду вечером к правительству республики с призывом принять решение о закупке российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", текст документа имеется в распоряжении РИА Новости.
Утром в среду премьер Игорь Матович написал в Facebook о том, что на заседании правительства в четверг будет обсуждаться вопрос о возможном запросе в Россию о поставках вакцины "Спутник V" еще до того, как она будет зарегистрирована в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).
В обращении ассоциации говорится, в частности, о том, что вакцина "Спутник V", согласно различным исследованиям, показывает прекрасную эффективность 91,6%, сопутствующие прививке последствия носят умеренный характер, к тому же она не нуждается в процессе глубокой заморозки - вакцину можно хранить в обыкновенном холодильнике при температуре 2-8 градусов Цельсия.

"Решение о регистрации "Спутника V" должно принять агентство ЕМА, но в связи с нарастающим числом зараженных коронавирусом людей необходимо действовать как можно скорее. Поэтому мы призываем правительство принять в четверг решение о закупке российской вакцины и провести ее регистрацию независимо от соответствующих европейских процедур", - говорится в документе.

По мнению союзов работодателей, в нынешней ситуации нельзя придерживаться геополитических интересов, необходимо, прежде всего, беречь человеческие жизни. Ожидание регистрации вакцины "Спутник V" в ЕМА может привести к тому, что Словакию опередят другие страны и на рынке будет ощущаться недостаток данной вакцины, что могло бы привести и к ее удорожанию, подчеркивается в документе.
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Ассоциация союзов работодателей Словакии существует с 1991 года, ее целью является создание условий для защиты и развития предпринимательской деятельности. Ассоциация является крупнейшим объединением подобного рода в стране и представляет интересы около 11 тысяч работодателей, предоставляющих рабочие места для более чем 300 тысяч человек (население республики составляет 5,46 миллиона человек).
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Распространение коронавирусаИгорь МатовичВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19СловакияВ мире
 
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