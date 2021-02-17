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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210217/vaktsina-1597872774.html
Постпред России отметил заинтересованность стран Евросоюза в "Спутнике V"
Постпред России отметил заинтересованность стран Евросоюза в "Спутнике V"
Страны Евросоюза подтверждают заинтересованность в российской вакцине от коронавируса "Спутник V", заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T16:29
2021-02-17T16:29
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
петер сийярто
владимир чижов
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Страны Евросоюза подтверждают заинтересованность в российской вакцине от коронавируса "Спутник V", заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.Он отметил, что раньше некоторые страны ЕС делали вид, что не слышали о российской вакцине, но постепенно их риторика от подозрений и обвинений в адрес Москвы, что вакцина является чуть ли не геополитическим оружием гибридной войны, сменилась признанием эффективности "Спутника V". Чижов также отметил, что Еврокомиссия озвучила свой "отнюдь не медицинский, а опять-таки геополитический тезис", что приоритет будет отдаваться европейским вакцинам."Что касается позиции конкретных стран относительно российской вакцины. Ну, про Венгрию уже все слышали. Венгрия такое решение приняла. Остальные подтверждают заинтересованность. Ведь проблема в чем, не в определении, чья вакцина лучше, дешевле. Проблема в физических объемах. Потому что ни один производитель, при всем уважении, даже российский производитель, не в состоянии покрыть весь рынок", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".Ранее руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов заявил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована уже в 27 странах, в том числе в Венгрии.Венгрия одобрила к применению в стране вакцины AstraZeneca и "Спутник V". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже заявил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса. В конце января Национальный институт фармакологии и питания Венгрии также одобрил для использования вакцину против коронавируса от китайской компании Sinopharm. В стране также применяются препараты Pfizer и Moderna, которые одобрены на уровне ЕС.
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Постпред России отметил заинтересованность стран Евросоюза в "Спутнике V"

16:29 17.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Страны Евросоюза подтверждают заинтересованность в российской вакцине от коронавируса "Спутник V", заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Он отметил, что раньше некоторые страны ЕС делали вид, что не слышали о российской вакцине, но постепенно их риторика от подозрений и обвинений в адрес Москвы, что вакцина является чуть ли не геополитическим оружием гибридной войны, сменилась признанием эффективности "Спутника V". Чижов также отметил, что Еврокомиссия озвучила свой "отнюдь не медицинский, а опять-таки геополитический тезис", что приоритет будет отдаваться европейским вакцинам.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Что касается позиции конкретных стран относительно российской вакцины. Ну, про Венгрию уже все слышали. Венгрия такое решение приняла. Остальные подтверждают заинтересованность. Ведь проблема в чем, не в определении, чья вакцина лучше, дешевле. Проблема в физических объемах. Потому что ни один производитель, при всем уважении, даже российский производитель, не в состоянии покрыть весь рынок", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов заявил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована уже в 27 странах, в том числе в Венгрии.
Венгрия одобрила к применению в стране вакцины AstraZeneca и "Спутник V". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже заявил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса. В конце января Национальный институт фармакологии и питания Венгрии также одобрил для использования вакцину против коронавируса от китайской компании Sinopharm. В стране также применяются препараты Pfizer и Moderna, которые одобрены на уровне ЕС.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыПетер СийяртоВладимир ЧижовЗдоровье - ОбществоAstraZenecaЕврокомиссияЕвросоюзМоскваВенгрияВ мире
 
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