Постпред России отметил заинтересованность стран Евросоюза в "Спутнике V"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Страны Евросоюза подтверждают заинтересованность в российской вакцине от коронавируса "Спутник V", заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Он отметил, что раньше некоторые страны ЕС делали вид, что не слышали о российской вакцине, но постепенно их риторика от подозрений и обвинений в адрес Москвы, что вакцина является чуть ли не геополитическим оружием гибридной войны, сменилась признанием эффективности "Спутника V". Чижов также отметил, что Еврокомиссия озвучила свой "отнюдь не медицинский, а опять-таки геополитический тезис", что приоритет будет отдаваться европейским вакцинам.
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"Что касается позиции конкретных стран относительно российской вакцины. Ну, про Венгрию уже все слышали. Венгрия такое решение приняла. Остальные подтверждают заинтересованность. Ведь проблема в чем, не в определении, чья вакцина лучше, дешевле. Проблема в физических объемах. Потому что ни один производитель, при всем уважении, даже российский производитель, не в состоянии покрыть весь рынок", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов заявил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована уже в 27 странах, в том числе в Венгрии.
Венгрия одобрила к применению в стране вакцины AstraZeneca и "Спутник V". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже заявил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса. В конце января Национальный институт фармакологии и питания Венгрии также одобрил для использования вакцину против коронавируса от китайской компании Sinopharm. В стране также применяются препараты Pfizer и Moderna, которые одобрены на уровне ЕС.