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Шведская газета объяснила, почему ЕС нужно закупать "Спутник V"
Шведская газета объяснила, почему ЕС нужно закупать "Спутник V"
Автор статьи Фрида Валльнор в шведской газете Dagens Industri пояснила, почему стране нужно закупать российскую вакцину "Спутник V". РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T15:55
2021-02-17T15:55
распространение коронавируса
россия
себастьян курц
урсула фон дер ляйен
российский фонд прямых инвестиций
еврокомиссия
евросоюз
ангела меркель
швеция
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Автор статьи Фрида Валльнор в шведской газете Dagens Industri пояснила, почему стране нужно закупать российскую вакцину "Спутник V".По ее словам, предстатель ЕК Урсула фон дер Ляйен признала, что старания Евросоюза развернуть программу вакцинации "оборачиваются фиаско". При этом в 27 странах ЕС вакцинировано лишь около пяти процентов жителей — этот показатель ниже, чем в Израиле, США и Великобритании.Журналистка напомнила, что союз по этому показателю отстает и от Сербии. А причина успеха этой страны в вакцинации — закупка российской вакцины "Спутник V" и китайского препарата Sinovac. Как пояснил премьер Сербии, вакцинация является вопросом здоровья, а не геополитики.Президент Франции Эммануэль Макрон также выступает за закупку российского препарата, если Европейское агентство лекарственных средств разрешит эту вакцину. Идеи о производстве по лицензии "Спутника V" в своих странах высказывали канцлер Германии Ангела Меркель и ее австрийский коллега Себастьян Курц, а Венгрия решила закупать российский препарат."Аргументы у всех них одинаковые: ЕС нужно больше поставщиков, чтобы ускорить вакцинацию. С этим трудно не согласиться", — напоминает издание. Автор напоминает, что авторитетный медицинский журнал The Lancet уже дал "благословение" российскому препарату. "Невероятный успех России, похоже, многих удивил, но не стоит забывать, что в научной сфере Россия традиционно сильна и ей есть, чем гордиться", — отмечается в статье. Так, газета приводит пример разработанной в 2015 году НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи вакцины против лихорадки Эбола. РФПИ принял заказ на миллиард доз от 20 стран, а Россия предложила купить ЕС 100 миллионов доз, если препарат одобрит Европейское агентство лекарственных средств.Журналистка указывает, что вакцину "Спутник V" не стоит отвергать только потому, что она российская — успехи в создании препаратов нужно считать прогрессом всего человечества, вне зависимости от того, какая страна стоит за этим. Речь, по словам Валльнор, идет о людях, умирающих без вакцины, а также о возможности перезапустить экономику Европы."По сути, все это касается легитимности ЕС. Мы все еще можем избежать фиаско", — заключила она.Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2019 года. Препарат разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Вакцина основана на хорошо изученной платформе аденовируса человека. В публикации в медицинском журнале The Lancet говорится, что "Спутник V" показал высокую безопасность.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, себастьян курц, урсула фон дер ляйен, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия, евросоюз, ангела меркель, швеция, москва, сша

Шведская газета объяснила, почему ЕС нужно закупать "Спутник V"

15:55 17.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Автор статьи Фрида Валльнор в шведской газете Dagens Industri пояснила, почему стране нужно закупать российскую вакцину "Спутник V".
По ее словам, предстатель ЕК Урсула фон дер Ляйен признала, что старания Евросоюза развернуть программу вакцинации "оборачиваются фиаско". При этом в 27 странах ЕС вакцинировано лишь около пяти процентов жителей — этот показатель ниже, чем в Израиле, США и Великобритании.
Журналистка напомнила, что союз по этому показателю отстает и от Сербии. А причина успеха этой страны в вакцинации — закупка российской вакцины "Спутник V" и китайского препарата Sinovac. Как пояснил премьер Сербии, вакцинация является вопросом здоровья, а не геополитики.
"Эту позицию, похоже, разделяют многие европейские представители власти", — говорится в шведской газете.
Президент Франции Эммануэль Макрон также выступает за закупку российского препарата, если Европейское агентство лекарственных средств разрешит эту вакцину. Идеи о производстве по лицензии "Спутника V" в своих странах высказывали канцлер Германии Ангела Меркель и ее австрийский коллега Себастьян Курц, а Венгрия решила закупать российский препарат.
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"Аргументы у всех них одинаковые: ЕС нужно больше поставщиков, чтобы ускорить вакцинацию. С этим трудно не согласиться", — напоминает издание.
Автор напоминает, что авторитетный медицинский журнал The Lancet уже дал "благословение" российскому препарату.
"Невероятный успех России, похоже, многих удивил, но не стоит забывать, что в научной сфере Россия традиционно сильна и ей есть, чем гордиться", — отмечается в статье.
Так, газета приводит пример разработанной в 2015 году НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи вакцины против лихорадки Эбола. РФПИ принял заказ на миллиард доз от 20 стран, а Россия предложила купить ЕС 100 миллионов доз, если препарат одобрит Европейское агентство лекарственных средств.
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Журналистка указывает, что вакцину "Спутник V" не стоит отвергать только потому, что она российская — успехи в создании препаратов нужно считать прогрессом всего человечества, вне зависимости от того, какая страна стоит за этим. Речь, по словам Валльнор, идет о людях, умирающих без вакцины, а также о возможности перезапустить экономику Европы.
"По сути, все это касается легитимности ЕС. Мы все еще можем избежать фиаско", — заключила она.
Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2019 года. Препарат разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Вакцина основана на хорошо изученной платформе аденовируса человека. В публикации в медицинском журнале The Lancet говорится, что "Спутник V" показал высокую безопасность.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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