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https://ria.ru/20210217/utyasheva-1597726024.html
Ляйсан Утяшева решилась на смелый эксперимент со своей внешностью
Ляйсан Утяшева решилась на смелый эксперимент со своей внешностью
Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева решилась на резкую смену имиджа, результатом которой поделилась с пользователями в сторис Instagram. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T08:01
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новости культуры
шоу-бизнес
юлианна караулова
павел воля
максим матвеев
ляйсан утяшева
москва
шоубиз
имидж
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева решилась на резкую смену имиджа, результатом которой поделилась с пользователями в сторис Instagram. Супруга шоумена Павла Воли в коротких роликах продемонстрировала, что сделала челку и стала блондинкой (ранее спортсменка ходила со светло-русым или темным цветом волос). Образ Ляйсан дополнил макияж смоки айс, выполненный черной подводкой и тенями. Поводом для такого эксперимента послужило светское мероприятие. Утяшева и Воля посетили вечеринку в центре Москвы, которую организовал известный швейцарский бренд по производству часов. По информации ряда СМИ, в тот же вечер на коктейле побывали Юлианна Караулова, Максим Матвеев, Анна Цуканова-Котт и другие.
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новости культуры, шоу-бизнес, юлианна караулова, павел воля, максим матвеев, ляйсан утяшева, москва, имидж, стиль жизни

Ляйсан Утяшева решилась на смелый эксперимент со своей внешностью

08:01 17.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУжин журнала Instyle в рамках ММКФ-2018
Ужин журнала Instyle в рамках ММКФ-2018 - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева решилась на резкую смену имиджа, результатом которой поделилась с пользователями в сторис Instagram.
© Фото : liasanutiashevaСкрин сторис из инстаграма Ляйсан Утяшевой
Скрин сторис из инстаграма Ляйсан Утяшевой - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Фото : liasanutiasheva
Скрин сторис из инстаграма Ляйсан Утяшевой
Супруга шоумена Павла Воли в коротких роликах продемонстрировала, что сделала челку и стала блондинкой (ранее спортсменка ходила со светло-русым или темным цветом волос). Образ Ляйсан дополнил макияж смоки айс, выполненный черной подводкой и тенями.
Поводом для такого эксперимента послужило светское мероприятие. Утяшева и Воля посетили вечеринку в центре Москвы, которую организовал известный швейцарский бренд по производству часов.
По информации ряда СМИ, в тот же вечер на коктейле побывали Юлианна Караулова, Максим Матвеев, Анна Цуканова-Котт и другие.
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ШоубизНовости культурыШоу-бизнесЮлианна КарауловаПавел ВоляМаксим МатвеевЛяйсан УтяшеваМоскваимиджСтиль жизни
 
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