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Ляйсан Утяшева решилась на смелый эксперимент со своей внешностью
Ляйсан Утяшева решилась на смелый эксперимент со своей внешностью
Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева решилась на резкую смену имиджа, результатом которой поделилась с пользователями в сторис Instagram. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T08:01
2021-02-17T08:01
2021-02-17T08:01
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шоубиз
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева решилась на резкую смену имиджа, результатом которой поделилась с пользователями в сторис Instagram. Супруга шоумена Павла Воли в коротких роликах продемонстрировала, что сделала челку и стала блондинкой (ранее спортсменка ходила со светло-русым или темным цветом волос). Образ Ляйсан дополнил макияж смоки айс, выполненный черной подводкой и тенями. Поводом для такого эксперимента послужило светское мероприятие. Утяшева и Воля посетили вечеринку в центре Москвы, которую организовал известный швейцарский бренд по производству часов. По информации ряда СМИ, в тот же вечер на коктейле побывали Юлианна Караулова, Максим Матвеев, Анна Цуканова-Котт и другие.
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новости культуры, шоу-бизнес, юлианна караулова, павел воля, максим матвеев, ляйсан утяшева, москва, имидж, стиль жизни
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева решилась на резкую смену имиджа, результатом которой поделилась с пользователями в сторис Instagram.
Супруга шоумена Павла Воли в коротких роликах продемонстрировала, что сделала челку и стала блондинкой (ранее спортсменка ходила со светло-русым или темным цветом волос). Образ Ляйсан дополнил макияж смоки айс, выполненный черной подводкой и тенями.
Поводом для такого эксперимента послужило светское мероприятие. Утяшева и Воля посетили вечеринку в центре Москвы, которую организовал известный швейцарский бренд по производству часов.
По информации ряда СМИ, в тот же вечер на коктейле побывали Юлианна Караулова, Максим Матвеев, Анна Цуканова-Котт и другие.