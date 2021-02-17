https://ria.ru/20210217/utyasheva-1597726024.html

Ляйсан Утяшева решилась на смелый эксперимент со своей внешностью

Ляйсан Утяшева решилась на смелый эксперимент со своей внешностью

Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева решилась на резкую смену имиджа, результатом которой поделилась с пользователями в сторис Instagram. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T08:01

2021-02-17T08:01

2021-02-17T08:01

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева решилась на резкую смену имиджа, результатом которой поделилась с пользователями в сторис Instagram. Супруга шоумена Павла Воли в коротких роликах продемонстрировала, что сделала челку и стала блондинкой (ранее спортсменка ходила со светло-русым или темным цветом волос). Образ Ляйсан дополнил макияж смоки айс, выполненный черной подводкой и тенями. Поводом для такого эксперимента послужило светское мероприятие. Утяшева и Воля посетили вечеринку в центре Москвы, которую организовал известный швейцарский бренд по производству часов. По информации ряда СМИ, в тот же вечер на коктейле побывали Юлианна Караулова, Максим Матвеев, Анна Цуканова-Котт и другие.

https://ria.ru/20210126/batrutdinov-1594626624.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, шоу-бизнес, юлианна караулова, павел воля, максим матвеев, ляйсан утяшева, москва, имидж, стиль жизни