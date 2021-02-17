В Ярославле спасли более 350 диких уток
14:06 17.02.2021 (обновлено: 17:29 17.02.2021)
© Фото : МКУ "Центр гражданской защиты" города ЯрославляСпасатели увеличили полынью для диких уток на реке Урочь в Ярославле
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 фев — РИА Новости. В Ярославле спасатели сделали проруби для диких уток, которые из-за морозов остались без доступа к воде. Об этом городской центр гражданской защиты населения сообщил в соцсети "ВКонтакте".
На днях местные жители обратились к спасателям с просьбой помочь примерно сотне уток, которые живут на реке Урочи, у остановки "Школа 50". Из-за сильных морозов река полностью замерзла и утки остались на льду. Сотрудники пожарно-спасательной службы Ярославской области прорубили полынью, но через несколько дней она снова замерзла. Тогда на помощь птицам пришли уже городские спасатели.
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"Баграми и ломами спасатели центра гражданской защиты, насколько было возможно, увеличили полынью для плавания пернатых. Утки и голуби смотрели на спасательную операцию издалека, но не успели спасатели уехать, как первые утки уже плавали в воде", — говорится в сообщении.
А на реке Дунайке, где живут около 250 уток, спасателям понадобилась уже бензопила, добавили в центре гражданской защиты.
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"Лед здесь гораздо толще, чем на Урочи. С помощью инструмента спасатели увеличили место обитания пернатых, вытаскивая ледяные глыбы из полыньи", — говорится в сообщении.
В последнюю неделю в Ярославле температура по ночам опускалась до минус 25, а сегодня, согласно данным сервиса "Яндекс.Погода", в городе минус 14.