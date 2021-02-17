https://ria.ru/20210217/utki-1597840598.html

В Ярославле спасли более 350 диких уток

В Ярославле спасли более 350 диких уток

В Ярославле спасатели сделали проруби для диких уток, которые из-за морозов остались без доступа к воде. Об этом городской центр гражданской защиты населения... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T14:06

2021-02-17T14:06

2021-02-17T17:29

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 фев — РИА Новости. В Ярославле спасатели сделали проруби для диких уток, которые из-за морозов остались без доступа к воде. Об этом городской центр гражданской защиты населения сообщил в соцсети "ВКонтакте".На днях местные жители обратились к спасателям с просьбой помочь примерно сотне уток, которые живут на реке Урочи, у остановки "Школа 50". Из-за сильных морозов река полностью замерзла и утки остались на льду. Сотрудники пожарно-спасательной службы Ярославской области прорубили полынью, но через несколько дней она снова замерзла. Тогда на помощь птицам пришли уже городские спасатели.А на реке Дунайке, где живут около 250 уток, спасателям понадобилась уже бензопила, добавили в центре гражданской защиты.В последнюю неделю в Ярославле температура по ночам опускалась до минус 25, а сегодня, согласно данным сервиса "Яндекс.Погода", в городе минус 14.

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/zhivotnye-1596079235.html

https://ria.ru/20210208/tigry-1596501338.html

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