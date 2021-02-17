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В Ярославле спасли более 350 диких уток
В Ярославле спасли более 350 диких уток
В Ярославле спасатели сделали проруби для диких уток, которые из-за морозов остались без доступа к воде. Об этом городской центр гражданской защиты населения... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T14:06
2021-02-17T17:29
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 фев — РИА Новости. В Ярославле спасатели сделали проруби для диких уток, которые из-за морозов остались без доступа к воде. Об этом городской центр гражданской защиты населения сообщил в соцсети "ВКонтакте".На днях местные жители обратились к спасателям с просьбой помочь примерно сотне уток, которые живут на реке Урочи, у остановки "Школа 50". Из-за сильных морозов река полностью замерзла и утки остались на льду. Сотрудники пожарно-спасательной службы Ярославской области прорубили полынью, но через несколько дней она снова замерзла. Тогда на помощь птицам пришли уже городские спасатели.А на реке Дунайке, где живут около 250 уток, спасателям понадобилась уже бензопила, добавили в центре гражданской защиты.В последнюю неделю в Ярославле температура по ночам опускалась до минус 25, а сегодня, согласно данным сервиса "Яндекс.Погода", в городе минус 14.
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яндекс, ярославская область, ярославль

В Ярославле спасли более 350 диких уток

14:06 17.02.2021 (обновлено: 17:29 17.02.2021)
 
© Фото : МКУ "Центр гражданской защиты" города ЯрославляСпасатели увеличили полынью для диких уток на реке Урочь в Ярославле
Спасатели увеличили полынью для диких уток на реке Урочь в Ярославле - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Фото : МКУ "Центр гражданской защиты" города Ярославля
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 фев — РИА Новости. В Ярославле спасатели сделали проруби для диких уток, которые из-за морозов остались без доступа к воде. Об этом городской центр гражданской защиты населения сообщил в соцсети "ВКонтакте".
На днях местные жители обратились к спасателям с просьбой помочь примерно сотне уток, которые живут на реке Урочи, у остановки "Школа 50". Из-за сильных морозов река полностью замерзла и утки остались на льду. Сотрудники пожарно-спасательной службы Ярославской области прорубили полынью, но через несколько дней она снова замерзла. Тогда на помощь птицам пришли уже городские спасатели.
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"Баграми и ломами спасатели центра гражданской защиты, насколько было возможно, увеличили полынью для плавания пернатых. Утки и голуби смотрели на спасательную операцию издалека, но не успели спасатели уехать, как первые утки уже плавали в воде", — говорится в сообщении.

А на реке Дунайке, где живут около 250 уток, спасателям понадобилась уже бензопила, добавили в центре гражданской защиты.
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"Лед здесь гораздо толще, чем на Урочи. С помощью инструмента спасатели увеличили место обитания пернатых, вытаскивая ледяные глыбы из полыньи", — говорится в сообщении.

В последнюю неделю в Ярославле температура по ночам опускалась до минус 25, а сегодня, согласно данным сервиса "Яндекс.Погода", в городе минус 14.
 
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