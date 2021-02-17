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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210217/ukraina-1597852257.html
Украина продлила карантин
Украина продлила карантин
Кабинет министров Украины на заседании в среду продлил карантин в стране из-за коронавируса до 30 апреля, который ранее действовал до 28 февраля, трансляция... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T15:03
2021-02-17T15:03
распространение коронавируса
денис шмыгаль
коронавирус covid-19
здоровье - общество
украина
в мире
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КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду продлил карантин в стране из-за коронавируса до 30 апреля, который ранее действовал до 28 февраля, трансляция заседания шла на канале правительства в YouTube.Вместе с тем кабмин перешел к модели "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. В частности, правительство снова ввело четыре зоны эпидемиологической опасности распространения инфекции: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, новые правила вступят в силу "со следующей недели".Правительство Украины с 12 марта 2020 года из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. После 11 мая местные власти смогли прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры усиливаются именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 были установлены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".Позднее в стране действовали ограничения как в "оранжевой" зоне опасности. В частности, были запрещены проведение в развлекательных заведениях и общепитах праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов; массовые мероприятия, число участников которых превышает 20 и где не соблюдена дистанция в 1,5 метра между участниками; работа кинотеатров и учреждений культуры с заполненностью более 50% мест в одном зале; перевозка в общественном транспорте большего числа пассажиров, чем количество посадочных мест.
https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596730016.html
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денис шмыгаль, коронавирус covid-19, здоровье - общество, украина, в мире

Украина продлила карантин

15:03 17.02.2021
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду продлил карантин в стране из-за коронавируса до 30 апреля, который ранее действовал до 28 февраля, трансляция заседания шла на канале правительства в YouTube.

"Установить с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19… до 30 апреля 2021 года на территории Украины карантин, продлив действие карантина, установленного кабмином 11 марта 2020 года", - говорится в постановлении.

Вместе с тем кабмин перешел к модели "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. В частности, правительство снова ввело четыре зоны эпидемиологической опасности распространения инфекции: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, новые правила вступят в силу "со следующей недели".
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в онлайн-форуме по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 08:00
"Не с протянутой рукой". Как Украина просит у Европы излишки вакцины
Правительство Украины с 12 марта 2020 года из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. После 11 мая местные власти смогли прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры усиливаются именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 были установлены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".
Позднее в стране действовали ограничения как в "оранжевой" зоне опасности. В частности, были запрещены проведение в развлекательных заведениях и общепитах праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов; массовые мероприятия, число участников которых превышает 20 и где не соблюдена дистанция в 1,5 метра между участниками; работа кинотеатров и учреждений культуры с заполненностью более 50% мест в одном зале; перевозка в общественном транспорте большего числа пассажиров, чем количество посадочных мест.
Вакцина Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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Украина запретила регистрировать российские вакцины от COVID-19
 
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