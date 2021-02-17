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ГД поддержала проект о штрафах до 500 тысяч рублей за угрозы должникам
ГД поддержала проект о штрафах до 500 тысяч рублей за угрозы должникам
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается установить штрафы в размере до 500 тысяч... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T15:12
2021-02-17T15:12
россия
госдума рф
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается установить штрафы в размере до 500 тысяч рублей за угрозы должникам при взыскании с них долгов.Законопроектом предлагается распространить на кредитные организации административную ответственность за совершение кредитором или лицом, действующим от его имени, действий для возврата просроченной задолженности и нарушающих законодательство РФ о защите прав и законных интересов физлиц.Предлагается усилить за такие правонарушения, предусмотрев, что оно будет наказываться: для должностных лиц - штрафом в размере от 20 до 200 тысяч рублей (действует - от 10 до 100 тысяч рублей) или дисквалификацией на срок от 6 месяцев до 1 года: для юрлиц - штрафом в размере от 50 до 500 тысяч рублей (действует - от 20 до 200 тысяч рублей)Также законопроект предлагает наделить полномочием по рассмотрению дел об указанных административных правонарушениях должностных лиц ФССП России.
https://realty.ria.ru/20210128/kollektory-1594751948.html
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россия, госдума рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество

ГД поддержала проект о штрафах до 500 тысяч рублей за угрозы должникам

15:12 17.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается установить штрафы в размере до 500 тысяч рублей за угрозы должникам при взыскании с них долгов.
Законопроектом предлагается распространить на кредитные организации административную ответственность за совершение кредитором или лицом, действующим от его имени, действий для возврата просроченной задолженности и нарушающих законодательство РФ о защите прав и законных интересов физлиц.
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Предлагается усилить за такие правонарушения, предусмотрев, что оно будет наказываться: для должностных лиц - штрафом в размере от 20 до 200 тысяч рублей (действует - от 10 до 100 тысяч рублей) или дисквалификацией на срок от 6 месяцев до 1 года: для юрлиц - штрафом в размере от 50 до 500 тысяч рублей (действует - от 20 до 200 тысяч рублей)
Также законопроект предлагает наделить полномочием по рассмотрению дел об указанных административных правонарушениях должностных лиц ФССП России.
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