https://ria.ru/20210217/uchastniki-1597841055.html

Во Владимирской области шестнадцать машин стали участниками трех ДТП

Во Владимирской области шестнадцать машин стали участниками трех ДТП

Шестнадцать автомобилей в среду стали участниками трех ДТП на трассе М-7 во Владимирской области, семь человек пострадали, сообщило региональное управление МВД... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T14:08

2021-02-17T14:08

2021-02-17T14:15

россия

владимирская область

собинский район

происшествия

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РЯЗАНЬ, 17 фев - РИА Новости. Шестнадцать автомобилей в среду стали участниками трех ДТП на трассе М-7 во Владимирской области, семь человек пострадали, сообщило региональное управление МВД России.В результате этих двух ДТП пострадали три человека. Движение на участках было затруднено. Его полностью восстановили к 11.50.Ещё одна авария случилась около 07.00. "На 169-м километре ФАД М-7 "Волга" в Собинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель автобуса, перевозившего рабочих местного предприятия, следуя в сторону станции Колокша, не обеспечил безопасную дистанцию до движущегося впереди большегруза и совершил с ним столкновение", - уточняет пресс-служба УМВД.В результате этого ДТП в медицинское учреждение были доставлены водитель автобуса и трое пассажиров. К 09.00 движение на данном участке пути полностью восстановили.

https://ria.ru/20210217/avariya-1597832199.html

россия

владимирская область

собинский район

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россия, владимирская область, собинский район, происшествия