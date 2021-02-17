Во Владимирской области шестнадцать машин стали участниками трех ДТП
14:08 17.02.2021 (обновлено: 14:15 17.02.2021)
© Фото : УМВД России по Владимирской области ДТП на трассе М-7 в Петушинском районе Владимирской области
© Фото : УМВД России по Владимирской области
РЯЗАНЬ, 17 фев - РИА Новости. Шестнадцать автомобилей в среду стали участниками трех ДТП на трассе М-7 во Владимирской области, семь человек пострадали, сообщило региональное управление МВД России.
"Около 04.00 и 05.00 на ФАД М-7 "Волга" в Петушинском районе произошло два дорожно-транспортных происшествия. По предварительной информации, на 98-м километре произошло столкновение шести транспортных средств, а на 138-м километре – столкновение восьми автомобилей", - говорится в сообщении.
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В результате этих двух ДТП пострадали три человека. Движение на участках было затруднено. Его полностью восстановили к 11.50.
Ещё одна авария случилась около 07.00. "На 169-м километре ФАД М-7 "Волга" в Собинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель автобуса, перевозившего рабочих местного предприятия, следуя в сторону станции Колокша, не обеспечил безопасную дистанцию до движущегося впереди большегруза и совершил с ним столкновение", - уточняет пресс-служба УМВД.
В результате этого ДТП в медицинское учреждение были доставлены водитель автобуса и трое пассажиров. К 09.00 движение на данном участке пути полностью восстановили.
"По фактам дорожно-транспортных происшествий назначено проведение проверок. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавляет управление.