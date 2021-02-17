https://ria.ru/20210217/ubiystvo-1597908258.html
Расчленивший знакомую житель Омской области признался в убийстве отца
Расчленивший знакомую житель Омской области признался в убийстве отца
Житель Омской области два года назад расчленил сожительницу, которая его приревновала, а в ходе расследования сознался в убийстве отца 19 лет назад, сообщается... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T19:30
2021-02-17T19:30
2021-02-17T19:30
следственный комитет россии (ск рф)
омская область
омск
происшествия
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ОМСК, 17 фев - РИА Новости. Житель Омской области два года назад расчленил сожительницу, которая его приревновала, а в ходе расследования сознался в убийстве отца 19 лет назад, сообщается на сайте регионального СК.По данным следствия, летом 2001 года в селе Лузино Омской области 19-летний Евгений Гущин, вернувшись домой с учебы, увидел что родители ссорятся, отец делал ремонт и забивал гвозди молотком. Во время ссоры отец ударил по щеке мать, Гущин вступился за нее, выхватил из рук отца молоток и ударил его по голове. Отец скончался на месте. Вместе с матерью Гущин вывезли тело отца в ковре в лес и закопали, а через три дня заявили в полицию о том, что отец уехал в Омск в строительный магазин и пропал без вести. Преступление оставалось не раскрытым, пока осенью 2019 года Гущин не убил свою сожительницу.Во время распития спиртного 51-летняя сожительница приревновала 38-летнего Гущина к девушкам, с которыми он переписывался на сайтах знакомств и в соцсети. Во время ссоры сожительница поцарапала Гущина, что его разозлило, и он ножом нанес удар ей в шею.После убийства Гущин еще полгода переписывался от имени сожительницы с ее 32-летним сыном. Пропажа женщины обнаружилась, когда сын пришел поздравить мать 8 марта 2020 года. Фигуранта задержали по подозрению в убийстве, на допросе у следователя Евгений Гущин отрицал причастность к исчезновению женщины. Но проверка на полиграфе показала, что он скрывает правду.В результате Гущин все же сознался в убийстве и показал места в лесу, где спрятал части тела убитой. Через два дня он написал явку с повинной, рассказав, что 19 лет назад убил отца. Мужчину заключили под стражу. Он обвиняется в двойном убийстве по ч. 1 ст. 105 УК РФ, расследование завершили, дело передали в суд.
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), омская область, омск, происшествия
ОМСК, 17 фев - РИА Новости.
Житель Омской области
два года назад расчленил сожительницу, которая его приревновала, а в ходе расследования сознался в убийстве отца 19 лет назад, сообщается на сайте
регионального СК.
По данным следствия, летом 2001 года в селе Лузино Омской области 19-летний Евгений Гущин, вернувшись домой с учебы, увидел что родители ссорятся, отец делал ремонт и забивал гвозди молотком. Во время ссоры отец ударил по щеке мать, Гущин вступился за нее, выхватил из рук отца молоток и ударил его по голове. Отец скончался на месте. Вместе с матерью Гущин вывезли тело отца в ковре в лес и закопали, а через три дня заявили в полицию о том, что отец уехал в Омск
в строительный магазин и пропал без вести. Преступление оставалось не раскрытым, пока осенью 2019 года Гущин не убил свою сожительницу.
Во время распития спиртного 51-летняя сожительница приревновала 38-летнего Гущина к девушкам, с которыми он переписывался на сайтах знакомств и в соцсети. Во время ссоры сожительница поцарапала Гущина, что его разозлило, и он ножом нанес удар ей в шею.
"Желая скрыть следы преступления, Гущин расчленил тело потерпевшей и перенес его в спортивных сумках в лесной массив, где закопал в трех разных местах", - говорится в сообщении СУ СК по Омской области.
После убийства Гущин еще полгода переписывался от имени сожительницы с ее 32-летним сыном. Пропажа женщины обнаружилась, когда сын пришел поздравить мать 8 марта 2020 года. Фигуранта задержали по подозрению в убийстве, на допросе у следователя Евгений Гущин отрицал причастность к исчезновению женщины. Но проверка на полиграфе показала, что он скрывает правду.
В результате Гущин все же сознался в убийстве и показал места в лесу, где спрятал части тела убитой. Через два дня он написал явку с повинной, рассказав, что 19 лет назад убил отца. Мужчину заключили под стражу. Он обвиняется в двойном убийстве по ч. 1 ст. 105 УК РФ, расследование завершили, дело передали в суд.