https://ria.ru/20210217/ubiystvo-1597908258.html

Расчленивший знакомую житель Омской области признался в убийстве отца

Расчленивший знакомую житель Омской области признался в убийстве отца

Житель Омской области два года назад расчленил сожительницу, которая его приревновала, а в ходе расследования сознался в убийстве отца 19 лет назад, сообщается... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T19:30

2021-02-17T19:30

2021-02-17T19:30

следственный комитет россии (ск рф)

омская область

омск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg

ОМСК, 17 фев - РИА Новости. Житель Омской области два года назад расчленил сожительницу, которая его приревновала, а в ходе расследования сознался в убийстве отца 19 лет назад, сообщается на сайте регионального СК.По данным следствия, летом 2001 года в селе Лузино Омской области 19-летний Евгений Гущин, вернувшись домой с учебы, увидел что родители ссорятся, отец делал ремонт и забивал гвозди молотком. Во время ссоры отец ударил по щеке мать, Гущин вступился за нее, выхватил из рук отца молоток и ударил его по голове. Отец скончался на месте. Вместе с матерью Гущин вывезли тело отца в ковре в лес и закопали, а через три дня заявили в полицию о том, что отец уехал в Омск в строительный магазин и пропал без вести. Преступление оставалось не раскрытым, пока осенью 2019 года Гущин не убил свою сожительницу.Во время распития спиртного 51-летняя сожительница приревновала 38-летнего Гущина к девушкам, с которыми он переписывался на сайтах знакомств и в соцсети. Во время ссоры сожительница поцарапала Гущина, что его разозлило, и он ножом нанес удар ей в шею.После убийства Гущин еще полгода переписывался от имени сожительницы с ее 32-летним сыном. Пропажа женщины обнаружилась, когда сын пришел поздравить мать 8 марта 2020 года. Фигуранта задержали по подозрению в убийстве, на допросе у следователя Евгений Гущин отрицал причастность к исчезновению женщины. Но проверка на полиграфе показала, что он скрывает правду.В результате Гущин все же сознался в убийстве и показал места в лесу, где спрятал части тела убитой. Через два дня он написал явку с повинной, рассказав, что 19 лет назад убил отца. Мужчину заключили под стражу. Он обвиняется в двойном убийстве по ч. 1 ст. 105 УК РФ, расследование завершили, дело передали в суд.

https://ria.ru/20201223/ubiystvo-1590608165.html

омская область

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), омская область, омск, происшествия