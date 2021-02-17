https://ria.ru/20210217/ubiystvo-1597856177.html

В Чите задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки

В Чите задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки

Следователи задержали в Чите подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, сообщает пресс-служба краевого главка СК. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T15:19

2021-02-17T15:19

2021-02-17T15:19

следственный комитет россии (ск рф)

чита

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 17 фев - РИА Новости. Следователи задержали в Чите подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, сообщает пресс-служба краевого главка СК.По данным следствия, убийство в одном из жилых домов совершил житель Читы 1988 года рождения. Следователи полагают, что он выстрелил в ребенка из неустановленного огнестрельного оружия. Сейчас следователи СК, полицейские и эксперты-криминалисты регионального следственного управления работают на месте происшествия. Проводится осмотр, изымаются предметы, следы и образцы веществ, имеющих значение для расследования.В ближайшее время подозреваемый будет допрошен следователями. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20210213/rebenok-1597339296.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), чита, происшествия