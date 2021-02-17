В Чите задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки
КРАСНОЯРСК, 17 фев - РИА Новости. Следователи задержали в Чите подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, сообщает пресс-служба краевого главка СК.
"Семнадцатого февраля 2021 года около 17.30 в правоохранительные органы поступило сообщение об убийстве 9-летней девочки, совершенном в Железнодорожном районе города Читы… Подозреваемый задержан, в его отношении следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, убийство в одном из жилых домов совершил житель Читы 1988 года рождения. Следователи полагают, что он выстрелил в ребенка из неустановленного огнестрельного оружия. Сейчас следователи СК, полицейские и эксперты-криминалисты регионального следственного управления работают на месте происшествия. Проводится осмотр, изымаются предметы, следы и образцы веществ, имеющих значение для расследования.
В ближайшее время подозреваемый будет допрошен следователями. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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