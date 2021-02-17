https://ria.ru/20210217/tsiklon-1597775700.html

На Колыму движется новый мощный циклон

На Колыму движется новый мощный циклон

Спасатели в среду предупредили о приходе нового мощного циклона в Магаданскую область, которая еще не оправилась от предыдущего циклона, сообщается на сайте... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T05:41

2021-02-17T05:41

2021-02-17T05:41

россия

погода

магадан

магаданская область

происшествия

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МАГАДАН, 17 фев - РИА Новости. Спасатели в среду предупредили о приходе нового мощного циклона в Магаданскую область, которая еще не оправилась от предыдущего циклона, сообщается на сайте правительства региона.Последствия предыдущего циклона, несколько дней бушевавшего на Колыме на прошлой неделе, ликвидируют до сих пор. Сила ветра достигала 35 метров в секунду. Он повредил около полусотни кровель домов в Магадане. Крыша одного из домов, недавно капитально отремонтированная Фондом капитального ремонта, была полностью уничтожена. Специальная комиссия оценивает ущерб, нанесенный жителям. Проверку проводит Генеральная прокуратура РФ.Уточняется, что циклон принесет в регион метель, ветер порывами до 20 метров в секунду. Спасателям, коммунальщикам и всем оперативным службам рекомендуется быть готовыми к возникновению чрезвычайных ситуаций.

https://ria.ru/20210217/opasnost-1597775004.html

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магадан

магаданская область

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2021

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россия, погода, магадан, магаданская область, происшествия