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На Колыму движется новый мощный циклон
На Колыму движется новый мощный циклон
Спасатели в среду предупредили о приходе нового мощного циклона в Магаданскую область, которая еще не оправилась от предыдущего циклона, сообщается на сайте... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T05:41
2021-02-17T05:41
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магадан
магаданская область
происшествия
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МАГАДАН, 17 фев - РИА Новости. Спасатели в среду предупредили о приходе нового мощного циклона в Магаданскую область, которая еще не оправилась от предыдущего циклона, сообщается на сайте правительства региона.Последствия предыдущего циклона, несколько дней бушевавшего на Колыме на прошлой неделе, ликвидируют до сих пор. Сила ветра достигала 35 метров в секунду. Он повредил около полусотни кровель домов в Магадане. Крыша одного из домов, недавно капитально отремонтированная Фондом капитального ремонта, была полностью уничтожена. Специальная комиссия оценивает ущерб, нанесенный жителям. Проверку проводит Генеральная прокуратура РФ.Уточняется, что циклон принесет в регион метель, ветер порывами до 20 метров в секунду. Спасателям, коммунальщикам и всем оперативным службам рекомендуется быть готовыми к возникновению чрезвычайных ситуаций.
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россия, погода, магадан, магаданская область, происшествия

На Колыму движется новый мощный циклон

05:41 17.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкРассвет на побережье Охотского моря.
Рассвет на побережье Охотского моря. - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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МАГАДАН, 17 фев - РИА Новости. Спасатели в среду предупредили о приходе нового мощного циклона в Магаданскую область, которая еще не оправилась от предыдущего циклона, сообщается на сайте правительства региона.
Последствия предыдущего циклона, несколько дней бушевавшего на Колыме на прошлой неделе, ликвидируют до сих пор. Сила ветра достигала 35 метров в секунду. Он повредил около полусотни кровель домов в Магадане. Крыша одного из домов, недавно капитально отремонтированная Фондом капитального ремонта, была полностью уничтожена. Специальная комиссия оценивает ущерб, нанесенный жителям. Проверку проводит Генеральная прокуратура РФ.
"Существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня в Магадане и сохраняется в Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском городских округах, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов, переметов на дорогах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что циклон принесет в регион метель, ветер порывами до 20 метров в секунду. Спасателям, коммунальщикам и всем оперативным службам рекомендуется быть готовыми к возникновению чрезвычайных ситуаций.
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