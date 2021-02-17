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Оренбургская область
https://ria.ru/20210217/tsentry-1597902080.html
Три новых центра "Гагарин" для одаренных детей открылись в Оренбурге
Три новых центра "Гагарин" для одаренных детей открылись в Оренбурге
Специалисты трех новых центров "Гагарин" в Оренбуржье воспитают из юных жителей региона ученых, инженеров и конструкторов, заявил губернатор Денис Паслер на... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T18:57
2021-02-17T19:03
оренбургская область
денис паслер
образование - общество
общество
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УФА, 17 фев – РИА Новости. Специалисты трех новых центров "Гагарин" в Оренбуржье воспитают из юных жителей региона ученых, инженеров и конструкторов, заявил губернатор Денис Паслер на открытии площадок центра выявления и поддержки одаренных детей.В среду в областном центре открылись три новые площадки центра выявления и поддержки одарённых детей "Гагарин". Это "Центр микроскопии и микробиологии", "Базовые навыки опытно-конструкторских работ" и "Спортивный зал для занятий самбо".По данным пресс-службы губернатора, на новых площадках дети смогут заниматься наукой на электронных и оптических микроскопах, оснащенных цифровыми камерами высокого разрешения, на профессиональном оборудовании для пробоподготовки юные исследователи будут сами изготавливать образцы для микроскопии. Кроме того, в центре микроскопии открыли секцию аквариумов и террариумов, где можно наблюдать за жизнью рыб, амфибий, насекомых, хищных пауков и крупных ящериц."На конструкторской площадке на современных станках и оборудовании одаренные дети смогут строить роботов, научатся обрабатывать материалы и узнают азы 3D-печати", - добавили в пресс-службе.
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денис паслер, образование - общество, общество

Три новых центра "Гагарин" для одаренных детей открылись в Оренбурге

18:57 17.02.2021 (обновлено: 19:03 17.02.2021)
 
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области / Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время открытия новой площадки Центра выявления и поддержки одарённых детей "Гагарин"
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время открытия новой площадки Центра выявления и поддержки одарённых детей Гагарин - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области /
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УФА, 17 фев – РИА Новости. Специалисты трех новых центров "Гагарин" в Оренбуржье воспитают из юных жителей региона ученых, инженеров и конструкторов, заявил губернатор Денис Паслер на открытии площадок центра выявления и поддержки одаренных детей.
В среду в областном центре открылись три новые площадки центра выявления и поддержки одарённых детей "Гагарин". Это "Центр микроскопии и микробиологии", "Базовые навыки опытно-конструкторских работ" и "Спортивный зал для занятий самбо".
"Уверен, мощная материальная база, которую мы сегодня создаем на площадках центра "Гагарин", будет хорошим стимулом интереса оренбургских ребят к науке, технике и спорту. А мы сможем подготавливать будущих высококлассных специалистов – ученых, инженеров, конструкторов", - сказал на открытии Паслер, отметив, что особенно на востоке региона всегда есть спрос на таких специалистов.
По данным пресс-службы губернатора, на новых площадках дети смогут заниматься наукой на электронных и оптических микроскопах, оснащенных цифровыми камерами высокого разрешения, на профессиональном оборудовании для пробоподготовки юные исследователи будут сами изготавливать образцы для микроскопии. Кроме того, в центре микроскопии открыли секцию аквариумов и террариумов, где можно наблюдать за жизнью рыб, амфибий, насекомых, хищных пауков и крупных ящериц.
"На конструкторской площадке на современных станках и оборудовании одаренные дети смогут строить роботов, научатся обрабатывать материалы и узнают азы 3D-печати", - добавили в пресс-службе.
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