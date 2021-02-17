https://ria.ru/20210217/tsentry-1597902080.html

Три новых центра "Гагарин" для одаренных детей открылись в Оренбурге

Три новых центра "Гагарин" для одаренных детей открылись в Оренбурге

Специалисты трех новых центров "Гагарин" в Оренбуржье воспитают из юных жителей региона ученых, инженеров и конструкторов, заявил губернатор Денис Паслер на... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T18:57

2021-02-17T18:57

2021-02-17T19:03

оренбургская область

денис паслер

образование - общество

общество

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УФА, 17 фев – РИА Новости. Специалисты трех новых центров "Гагарин" в Оренбуржье воспитают из юных жителей региона ученых, инженеров и конструкторов, заявил губернатор Денис Паслер на открытии площадок центра выявления и поддержки одаренных детей.В среду в областном центре открылись три новые площадки центра выявления и поддержки одарённых детей "Гагарин". Это "Центр микроскопии и микробиологии", "Базовые навыки опытно-конструкторских работ" и "Спортивный зал для занятий самбо".По данным пресс-службы губернатора, на новых площадках дети смогут заниматься наукой на электронных и оптических микроскопах, оснащенных цифровыми камерами высокого разрешения, на профессиональном оборудовании для пробоподготовки юные исследователи будут сами изготавливать образцы для микроскопии. Кроме того, в центре микроскопии открыли секцию аквариумов и террариумов, где можно наблюдать за жизнью рыб, амфибий, насекомых, хищных пауков и крупных ящериц."На конструкторской площадке на современных станках и оборудовании одаренные дети смогут строить роботов, научатся обрабатывать материалы и узнают азы 3D-печати", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201202/detsady-1587396055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис паслер, образование - общество, общество