https://ria.ru/20210217/trener-1597845171.html

В Уфе тренер по ушу получил 14 лет колонии за домогательства

В Уфе тренер по ушу получил 14 лет колонии за домогательства

Калининский районный суд Уфы приговорил к 14 годам лишения свободы тренера по ушу за действия сексуального характера в отношении воспитанницы детского... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T14:32

2021-02-17T14:32

2021-02-17T14:32

россия

уфа

калининский район

происшествия

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УФА, 17 фев – РИА Новости. Калининский районный суд Уфы приговорил к 14 годам лишения свободы тренера по ушу за действия сексуального характера в отношении воспитанницы детского спортивного центра, сообщили в прокуратуре Башкирии.По данным надзорного органа, инцидент с несовершеннолетней девочкой произошел в одном из детских центров, расположенных в Калининском районе Уфы. "Тренер секции "Ушу" совершал в отношении семилетнего ребенка действия сексуального характера. Он выдавал свои действия за игру и просил никому не рассказывать. Девочка отказалась продолжать посещать секцию и объяснила причины матери", - сообщает прокуратура подробности преступления.В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста".

https://ria.ru/20200114/1563388016.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, уфа, калининский район, происшествия