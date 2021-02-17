В Уфе тренер по ушу получил 14 лет колонии за домогательства
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
УФА, 17 фев – РИА Новости. Калининский районный суд Уфы приговорил к 14 годам лишения свободы тренера по ушу за действия сексуального характера в отношении воспитанницы детского спортивного центра, сообщили в прокуратуре Башкирии.
По данным надзорного органа, инцидент с несовершеннолетней девочкой произошел в одном из детских центров, расположенных в Калининском районе Уфы. "Тренер секции "Ушу" совершал в отношении семилетнего ребенка действия сексуального характера. Он выдавал свои действия за игру и просил никому не рассказывать. Девочка отказалась продолжать посещать секцию и объяснила причины матери", - сообщает прокуратура подробности преступления.
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В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста".
"Суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года. Кроме того, он лишен права заниматься педагогической деятельностью", - говорится в сообщении башкирской прокуратуры.