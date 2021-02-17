https://ria.ru/20210217/translyatsiya-1597772933.html

НАСА отменила прямую трансляцию стыковки "Прогресса" с МКС из-за непогоды

НАСА отменила прямую трансляцию стыковки "Прогресса" с МКС из-за непогоды

НАСА не будет вести прямую телетрансляцию стыковки российского грузового корабля "Прогресс" с Международной космической станцией (МКС) из-за неблагоприятной... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T03:12

2021-02-17T03:12

2021-02-17T03:12

вашингтон

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

союз

наса

прогресс (космический корабль)

линдон джонсон

хьюстон

сша

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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. НАСА не будет вести прямую телетрансляцию стыковки российского грузового корабля "Прогресс" с Международной космической станцией (МКС) из-за неблагоприятной погоды в Техасе, сообщила пресс-служба ведомства.В окрестностях города Хьюстон на территории данного штата расположен Космический центр НАСА имени Линдона Джонсона, где осуществляются в том числе управление и контроль за космическими полетами.Ракета-носитель "Союз" с кораблем "Прогресс" стартовала в воскресенье, стыковка корабля с МКС планируется на 09:20 мск в среду.Аномально холодная и снежная погода охватила целый ряд регионов США. В Техасе и других штатах непогода стала причиной массового отключения электричества, приостановки работы НПЗ и других предприятий. Несколько человек погибли. Только во вторник по всей стране были отменены около 2,8 тысячи авиарейсов.

https://ria.ru/20210212/khabbl-1597169634.html

вашингтон

хьюстон

сша

техас

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вашингтон, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, союз, наса, прогресс (космический корабль), линдон джонсон, хьюстон, сша, техас, в мире