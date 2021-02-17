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НАСА отменила прямую трансляцию стыковки "Прогресса" с МКС из-за непогоды
НАСА отменила прямую трансляцию стыковки "Прогресса" с МКС из-за непогоды
НАСА не будет вести прямую телетрансляцию стыковки российского грузового корабля "Прогресс" с Международной космической станцией (МКС) из-за неблагоприятной... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T03:12
2021-02-17T03:12
вашингтон
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
союз
наса
прогресс (космический корабль)
линдон джонсон
хьюстон
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. НАСА не будет вести прямую телетрансляцию стыковки российского грузового корабля "Прогресс" с Международной космической станцией (МКС) из-за неблагоприятной погоды в Техасе, сообщила пресс-служба ведомства.В окрестностях города Хьюстон на территории данного штата расположен Космический центр НАСА имени Линдона Джонсона, где осуществляются в том числе управление и контроль за космическими полетами.Ракета-носитель "Союз" с кораблем "Прогресс" стартовала в воскресенье, стыковка корабля с МКС планируется на 09:20 мск в среду.Аномально холодная и снежная погода охватила целый ряд регионов США. В Техасе и других штатах непогода стала причиной массового отключения электричества, приостановки работы НПЗ и других предприятий. Несколько человек погибли. Только во вторник по всей стране были отменены около 2,8 тысячи авиарейсов.
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вашингтон, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, союз, наса, прогресс (космический корабль), линдон джонсон, хьюстон, сша, техас, в мире

НАСА отменила прямую трансляцию стыковки "Прогресса" с МКС из-за непогоды

03:12 17.02.2021
 
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковМеждународная космическая станция пролетает над циклоном
Международная космическая станция пролетает над циклоном - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. НАСА не будет вести прямую телетрансляцию стыковки российского грузового корабля "Прогресс" с Международной космической станцией (МКС) из-за неблагоприятной погоды в Техасе, сообщила пресс-служба ведомства.
В окрестностях города Хьюстон на территории данного штата расположен Космический центр НАСА имени Линдона Джонсона, где осуществляются в том числе управление и контроль за космическими полетами.
"Из-за шторма в Техасе... мы корректируем планы освещения прибытия и стыковки российского грузового корабля "Прогресс" на МКС. Прямой трансляции стыковки не планируется", - говорится в сообщении. Информацию о прибытии и стыковке "Прогресса" с МКС можно будет получить в социальных сетях НАСА и на ее сайте.
Ракета-носитель "Союз" с кораблем "Прогресс" стартовала в воскресенье, стыковка корабля с МКС планируется на 09:20 мск в среду.
Аномально холодная и снежная погода охватила целый ряд регионов США. В Техасе и других штатах непогода стала причиной массового отключения электричества, приостановки работы НПЗ и других предприятий. Несколько человек погибли. Только во вторник по всей стране были отменены около 2,8 тысячи авиарейсов.
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ВашингтонМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаСоюзНАСАПрогресс (космический корабль)Линдон ДжонсонХьюстонСШАТехасВ мире
 
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