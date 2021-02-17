https://ria.ru/20210217/tikhanovskaya-1597924112.html

Time включил Тихановскую в глобальный список ста молодых лидеров

Time включил Тихановскую в глобальный список ста молодых лидеров

Американский журнал Time включил экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую в глобальный список 100 молодых лидеров. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T21:44

2021-02-17T21:44

2021-02-17T21:44

светлана тихановская

санна марин

александр лукашенко

финляндия

белоруссия

сша

в мире

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Американский журнал Time включил экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую в глобальный список 100 молодых лидеров.Список лидеров TIME100 Next, которым предстоит "формировать будущее", является продолжением известного рейтинга TIME100.Список разбит на шесть категорий, Тихановская фигурирует в разделе собственно "лидеров". Колонку о ней написал глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо. В этот раздел также включены премьер-министр Финляндии Санна Марин, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, директор платформы Robinhood Владимир Тенев и другие политики и предприниматели.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, оппозиция считает победителем выборов Тихановскую. Правоохранители заявляют об уменьшении числа участников протестов и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.

https://ria.ru/20210212/tikhanovskaya-1597253002.html

https://ria.ru/20210209/belorussiya-1596573919.html

финляндия

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, санна марин, александр лукашенко, финляндия, белоруссия, сша, в мире