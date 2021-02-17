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Time включил Тихановскую в глобальный список ста молодых лидеров
Time включил Тихановскую в глобальный список ста молодых лидеров
Американский журнал Time включил экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую в глобальный список 100 молодых лидеров. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T21:44
2021-02-17T21:44
светлана тихановская
санна марин
александр лукашенко
финляндия
белоруссия
сша
в мире
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Американский журнал Time включил экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую в глобальный список 100 молодых лидеров.Список лидеров TIME100 Next, которым предстоит "формировать будущее", является продолжением известного рейтинга TIME100.Список разбит на шесть категорий, Тихановская фигурирует в разделе собственно "лидеров". Колонку о ней написал глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо. В этот раздел также включены премьер-министр Финляндии Санна Марин, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, директор платформы Robinhood Владимир Тенев и другие политики и предприниматели.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, оппозиция считает победителем выборов Тихановскую. Правоохранители заявляют об уменьшении числа участников протестов и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
https://ria.ru/20210212/tikhanovskaya-1597253002.html
https://ria.ru/20210209/belorussiya-1596573919.html
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светлана тихановская, санна марин, александр лукашенко, финляндия, белоруссия, сша, в мире

Time включил Тихановскую в глобальный список ста молодых лидеров

21:44 17.02.2021
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Американский журнал Time включил экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую в глобальный список 100 молодых лидеров.
Список лидеров TIME100 Next, которым предстоит "формировать будущее", является продолжением известного рейтинга TIME100.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 17:37
Тихановская сравнила Белоруссию с Крымом

"Каждый в этом списке стоит на пороге исторических свершений. Фактически многие из них уже сделали это", - заявил редактор "старшего" рейтинга Дэн Маскаи, слова которого приводятся на сайте списка будущих лидеров.

Список разбит на шесть категорий, Тихановская фигурирует в разделе собственно "лидеров". Колонку о ней написал глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо. В этот раздел также включены премьер-министр Финляндии Санна Марин, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, директор платформы Robinhood Владимир Тенев и другие политики и предприниматели.
Участники автопробега в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 08:00Протесты в Белоруссии
После Тихановской — к Лукашенко. В Белоруссию возвращается посол США
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, оппозиция считает победителем выборов Тихановскую. Правоохранители заявляют об уменьшении числа участников протестов и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
 
Светлана ТихановскаяСанна МаринАлександр ЛукашенкоФинляндияБелоруссияСШАВ мире
 
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