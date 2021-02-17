https://ria.ru/20210217/stykovka-1597857570.html

Рогозин прокомментировал проблемы со стыковкой "Прогресса" к МКС

Рогозин прокомментировал проблемы со стыковкой "Прогресса" к МКС

Видео с камер, которые снимали грузовой корабль "Прогресс МС-16" при его запуске, может помочь разобраться с причиной нештатной ситуации при стыковке корабля с... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T15:25

2021-02-17T15:25

2021-02-17T15:41

хочу стать космонавтом

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Видео с камер, которые снимали грузовой корабль "Прогресс МС-16" при его запуске, может помочь разобраться с причиной нештатной ситуации при стыковке корабля с Международной космической станцией (МКС), заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Корабль был запущен ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур 15 февраля. Его стыковка к модулю "Пирс" российского сегмента МКС планировалась 17 февраля в автоматическом режиме, но примерно за 20 метров до станции, по информации "Роскосмоса", произошло отклонение грузовика от оси причаливания (крен составлял более 30 градусов).Поэтому подмосковный Центр управления полетом дал космонавту Сергею Рыжикову указание перейти в ручное телеоператорное управление "Прогрессом". Космонавт успешно пристыковал корабль к МКС. Позже НАСА сообщило, что переход на ручное управление был вызван "силой сигнала" радиотехнической системы сближения "Курс".Головной обтекатель ракеты "Союз-2.1а" защищает корабль "Прогресс" при его выведении на орбиту и сбрасывается через три минуты после старта.Как пояснил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, по результатам запуска грузовика "Прогресса МС-15" к МКС, состоявшегося в июле 2020 года, было решено для выведения "Прогресса МС-16" установить пять камер на головном обтекателе "Союза-2.1а" с целью "контроля аномалии при его сбросе"."Часть камер уже нашли после падения створок обтекателя на землю, их отправили для расшифровки в самарский ракетно-космический центр "Прогресс", - сказал он.В августе 2020 года в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что незначительные доработки внесут в конструкцию головного обтекателя, прикрывающего "Прогресс" при выведении на орбиту ракетой "Союз-2.1а", поскольку при стыковке "Прогресса МС-15" к МКС наблюдались "некоторые отклонения" в работе системы сближения "Курс", но тогда стыковка прошла в автоматическом режиме.

https://ria.ru/20210217/situatsii-1597823332.html

https://ria.ru/20210217/stykovka-1597834642.html

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сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, дмитрий рогозин