https://ria.ru/20210217/strelba-1597884571.html

Мосгорсуд продлил арест полицейскому по делу о стрельбе в метро

Мосгорсуд продлил арест полицейскому по делу о стрельбе в метро

Мосгорсуд продлил арест полицейскому Алексею Смирнову по делу о стрельбе в правоохранителей на станции метро "Рязанский проспект", сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T17:25

2021-02-17T17:25

2021-02-17T17:25

россия

московский городской суд

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происшествия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Мосгорсуд продлил арест полицейскому Алексею Смирнову по делу о стрельбе в правоохранителей на станции метро "Рязанский проспект", сообщили РИА Новости в суде.Суд отложил обсуждения вердикта присяжных на 10:30 16 марта для уточнения исковых требований по гражданскому иску потерпевших, заявленному ранее.Ранее коллегия присяжных признала Смирнова виновным в посягательстве на жизнь двух из трех полицейских, в которых он стрелял, и оправдала по двум статьям о взяточничестве. Также присяжные сочли, что Смирнов заслуживает снисхождения.По данным следствия и суда, в сентябре 2019 года в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудники отдела собственной безопасности пытались задержать Смирнова по подозрению в получении взятки. Он открыл по ним огонь, произведя не менее девяти выстрелов из табельного пистолета, застрелив одного полицейского и ранив другого, третий не пострадал.

https://ria.ru/20200810/1575583413.html

https://ria.ru/20201030/politseyskiy-1582315363.html

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россия, московский городской суд, москва, происшествия