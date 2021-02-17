Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210217/strelba-1597884571.html
Мосгорсуд продлил арест полицейскому по делу о стрельбе в метро
Мосгорсуд продлил арест полицейскому по делу о стрельбе в метро
Мосгорсуд продлил арест полицейскому Алексею Смирнову по делу о стрельбе в правоохранителей на станции метро "Рязанский проспект", сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T17:25
2021-02-17T17:25
россия
московский городской суд
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d2edc1dc1271923c0fbc17b2e05ec807.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Мосгорсуд продлил арест полицейскому Алексею Смирнову по делу о стрельбе в правоохранителей на станции метро "Рязанский проспект", сообщили РИА Новости в суде.Суд отложил обсуждения вердикта присяжных на 10:30 16 марта для уточнения исковых требований по гражданскому иску потерпевших, заявленному ранее.Ранее коллегия присяжных признала Смирнова виновным в посягательстве на жизнь двух из трех полицейских, в которых он стрелял, и оправдала по двум статьям о взяточничестве. Также присяжные сочли, что Смирнов заслуживает снисхождения.По данным следствия и суда, в сентябре 2019 года в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудники отдела собственной безопасности пытались задержать Смирнова по подозрению в получении взятки. Он открыл по ним огонь, произведя не менее девяти выстрелов из табельного пистолета, застрелив одного полицейского и ранив другого, третий не пострадал.
https://ria.ru/20200810/1575583413.html
https://ria.ru/20201030/politseyskiy-1582315363.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_846af70666bb50e5ce7813aa4313aeef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, московский городской суд, москва, происшествия

Мосгорсуд продлил арест полицейскому по делу о стрельбе в метро

17:25 17.02.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Мосгорсуд продлил арест полицейскому Алексею Смирнову по делу о стрельбе в правоохранителей на станции метро "Рязанский проспект", сообщили РИА Новости в суде.

"Московский городской суд продлил срок содержания под стражей в отношении Смирнова А.В. на 3 месяца, то есть до 1 июня 2021 года", - сказала собеседница агентства.

Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
10 августа 2020, 12:28
В Москве арестованы трое полицейских, подбрасывавшие наркотики
Суд отложил обсуждения вердикта присяжных на 10:30 16 марта для уточнения исковых требований по гражданскому иску потерпевших, заявленному ранее.
Ранее коллегия присяжных признала Смирнова виновным в посягательстве на жизнь двух из трех полицейских, в которых он стрелял, и оправдала по двум статьям о взяточничестве. Также присяжные сочли, что Смирнов заслуживает снисхождения.
По данным следствия и суда, в сентябре 2019 года в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудники отдела собственной безопасности пытались задержать Смирнова по подозрению в получении взятки. Он открыл по ним огонь, произведя не менее девяти выстрелов из табельного пистолета, застрелив одного полицейского и ранив другого, третий не пострадал.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября 2020, 16:38
На Ставрополье арестовали застрелившего водителя полицейского
 
РоссияМосковский городской судМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Врач рассказал, как подготовиться к приходу в Москву "барической пилы"
06:06Пользователей Android предупредили о фейковых приложениях Clubhouse
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
Лента новостейМолния