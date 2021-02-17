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Театр Армии 25 и 26 февраля представит спектакль "Балаган"
Театр Армии 25 и 26 февраля представит спектакль "Балаган"
Театр Армии приглашает 25 и 26 февраля 2021 года на премьеру спектакля "Балаган" в постановке Данила Чащина РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T17:13
2021-02-17T17:13
2021-02-17T18:22
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МОСКВА, 17 фев — пресс-служба Театра Армии. Театр Армии приглашает 25 и 26 февраля 2021 года на премьеру спектакля "Балаган" в постановке Данила Чащина Пьеса "Балаган" написана американским драматургом Чарльзом Мори в 2001 году, он называет её "объяснением любви к театру". Это комедия о провинциальном театре и его артистах, действие которой происходит в большом сарае, переделанном под театр. Он, театр, и называется "Балаган". Сюжет пьесы абсолютно универсален: маленькая труппа нищего театра пытается выжить в сложных условиях. Её герои – те, кто театр создает: это художественный руководитель, заведующий труппой, режиссер, помреж, художник, актеры и стажеры театра. Вопреки обстоятельствам каждый из них не теряет оптимизма, верит в свое призвание и в то, что театр в будущем ждет большой успех. Ситуации, в которых оказываются герои, часто трагикомические, полные юмора, нежной иронии и, конечно, любви.Автор пьесы - Чарльз Мори, перевод с английского - Ольга Варшавер, Татьяна Тульчинская, режиссер-постановщик - Данил Чащин, художник-постановщик - Анастасия Глебова, художник по костюмам - Константин Шамрин.Действующие лица и исполнители: Гордон Пейдж, художественный руководитель - заслуженный артист России Сергей Колесников; Джон Моррис, актер - Денис Демин; Сюзанна Хантсмен, режиссер - Наталья Аристова/Анастасия Бусыгина; Мери Пьер, актриса - Мария Оамер/Анна Воропаева; Тайлер Тейлор, актер - Александр Аргос; Вернон Волкер, актер - Сергей Данилевич; Ричфилд Хоксли, актер - заслуженный артист России Виталий Стремовский/Вячеслав Дубров; Дейзи Коутс, актриса - Софья Гуськова; Крэг Конлин, заведующий труппой - Денис Кутузов/ Юрий Сазонов; Сара Маккей, помощник режиссера - Алиса Богарт; Генри Миллс, художник – Александр Леонтьев/заслуженный артист России Игорь Марченко; Броун Оукс, стажер - Александр Макаров/Дмитрий Оболонков. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пресс-релизы
МОСКВА, 17 фев — пресс-служба Театра Армии. Театр Армии приглашает 25 и 26 февраля 2021 года на премьеру спектакля "Балаган" в постановке Данила Чащина
Пьеса "Балаган" написана американским драматургом Чарльзом Мори в 2001 году, он называет её "объяснением любви к театру".
Это комедия о провинциальном театре и его артистах, действие которой происходит в большом сарае, переделанном под театр. Он, театр, и называется "Балаган".
Сюжет пьесы абсолютно универсален: маленькая труппа нищего театра пытается выжить в сложных условиях. Её герои – те, кто театр создает: это художественный руководитель, заведующий труппой, режиссер, помреж, художник, актеры и стажеры театра. Вопреки обстоятельствам каждый из них не теряет оптимизма, верит в свое призвание и в то, что театр в будущем ждет большой успех. Ситуации, в которых оказываются герои, часто трагикомические, полные юмора, нежной иронии и, конечно, любви.
Рассказывает режиссер спектакля Данил Чащин: "Идея спектакля родилась в период пандемии, когда театральная жизнь замерла. Тогда появилась эта мысль: даже если в театр пойдет меньшее количество людей, он все равно нужен и важен. Нужен он его создателям прежде всего. В слове "любительский", если мы говорим о любительском театре, есть этот корень – любить. И в таком театре – настоящая жизнь, это больше, чем просто театр, это всегда общее дело, в котором есть дружба и поддержка. И такой театр всегда не про деньги, а про что-то гораздо более значимое. Про это пьеса, про это хотелось сделать спектакль".
Автор пьесы - Чарльз Мори, перевод с английского - Ольга Варшавер, Татьяна Тульчинская, режиссер-постановщик - Данил Чащин, художник-постановщик - Анастасия Глебова, художник по костюмам - Константин Шамрин.
Действующие лица и исполнители:
Гордон Пейдж, художественный руководитель - заслуженный артист России Сергей Колесников;
Джон Моррис, актер - Денис Демин;
Сюзанна Хантсмен, режиссер - Наталья Аристова/Анастасия Бусыгина;
Мери Пьер, актриса - Мария Оамер/Анна Воропаева;
Тайлер Тейлор, актер - Александр Аргос;
Вернон Волкер, актер - Сергей Данилевич;
Ричфилд Хоксли, актер - заслуженный артист России Виталий Стремовский/Вячеслав Дубров;
Дейзи Коутс, актриса - Софья Гуськова;
Крэг Конлин, заведующий труппой - Денис Кутузов/ Юрий Сазонов;
Сара Маккей, помощник режиссера - Алиса Богарт;
Генри Миллс, художник – Александр Леонтьев/заслуженный артист России Игорь Марченко;
Броун Оукс, стажер - Александр Макаров/Дмитрий Оболонков.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.