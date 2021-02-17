https://ria.ru/20210217/spektakl-1597882245.html

Театр Армии 25 и 26 февраля представит спектакль "Балаган"

Театр Армии 25 и 26 февраля представит спектакль "Балаган"

Театр Армии приглашает 25 и 26 февраля 2021 года на премьеру спектакля "Балаган" в постановке Данила Чащина РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T17:13

2021-02-17T17:13

2021-02-17T18:22

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МОСКВА, 17 фев — пресс-служба Театра Армии. Театр Армии приглашает 25 и 26 февраля 2021 года на премьеру спектакля "Балаган" в постановке Данила Чащина Пьеса "Балаган" написана американским драматургом Чарльзом Мори в 2001 году, он называет её "объяснением любви к театру". Это комедия о провинциальном театре и его артистах, действие которой происходит в большом сарае, переделанном под театр. Он, театр, и называется "Балаган". Сюжет пьесы абсолютно универсален: маленькая труппа нищего театра пытается выжить в сложных условиях. Её герои – те, кто театр создает: это художественный руководитель, заведующий труппой, режиссер, помреж, художник, актеры и стажеры театра. Вопреки обстоятельствам каждый из них не теряет оптимизма, верит в свое призвание и в то, что театр в будущем ждет большой успех. Ситуации, в которых оказываются герои, часто трагикомические, полные юмора, нежной иронии и, конечно, любви.Автор пьесы - Чарльз Мори, перевод с английского - Ольга Варшавер, Татьяна Тульчинская, режиссер-постановщик - Данил Чащин, художник-постановщик - Анастасия Глебова, художник по костюмам - Константин Шамрин.Действующие лица и исполнители: Гордон Пейдж, художественный руководитель - заслуженный артист России Сергей Колесников; Джон Моррис, актер - Денис Демин; Сюзанна Хантсмен, режиссер - Наталья Аристова/Анастасия Бусыгина; Мери Пьер, актриса - Мария Оамер/Анна Воропаева; Тайлер Тейлор, актер - Александр Аргос; Вернон Волкер, актер - Сергей Данилевич; Ричфилд Хоксли, актер - заслуженный артист России Виталий Стремовский/Вячеслав Дубров; Дейзи Коутс, актриса - Софья Гуськова; Крэг Конлин, заведующий труппой - Денис Кутузов/ Юрий Сазонов; Сара Маккей, помощник режиссера - Алиса Богарт; Генри Миллс, художник – Александр Леонтьев/заслуженный артист России Игорь Марченко; Броун Оукс, стажер - Александр Макаров/Дмитрий Оболонков. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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пресс-релизы