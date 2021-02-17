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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210217/spektakl-1597840348.html
Премьера спектакля о еврее-философе Маймоне пройдет в Москве в среду
Премьера спектакля о еврее-философе Маймоне пройдет в Москве в среду
В "Электротеатре Станиславский" 17 февраля состоится специальный показ и премьера мультимедийного спектакля "Жизнь и необыкновенные приключения Соломона... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T14:06
2021-02-17T14:06
религия и мировоззрение
религия
электротеатр станиславский
новости - религия и мировоззрение
российский еврейский конгресс
польша
берлин (город)
литва
просвещение
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. В "Электротеатре Станиславский" 17 февраля состоится специальный показ и премьера мультимедийного спектакля "Жизнь и необыкновенные приключения Соломона Маймона", поставленного режиссером Андреем Сильвестровым по мотивам текста Маймона "Автобиография", первый показ для зрителей пройдет 18 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Стоя на подмостках раешного театра – а именно так устроен медиатеатр Андрея Сивестрова, Соломон Маймон рассказывает о своей жизни и событиях, которые приключились с ним по пути из провинциального городка в европейскую столицу философии Берлин."Соломон Маймон рассказывает о своей жизни и событиях, которые приключились с ним по пути из провинциального городка в европейскую столицу философии Берлин. В автобиографическом стиле повествования тесно переплетены идеи немецкого Просвещения и традиции плутовского романа. Каждая из двадцати одной сцен медиаспектакля посвящена конкретному случаю из жизни героя", - рассказали в РЕК. В автобиографическом стиле повествования тесно переплетены идеи немецкого Просвещения и традиции плутовского романа. Каждая из 21 –й сцен медиаспектакля посвящена конкретному случаю из жизни героя – порой занимательному, порой просто смешному, а порой и очень важному. Действие представляет собой череду притч, увлекательных и поучительных, в которых одна иллюзия сменяется другой, а каждая новая- сильнее предыдущих. Действие представляет из себя череду притч, "в которых одна разрушенная иллюзия сменяется другой, а каждая новая — сильнее предыдущих"."С детства он проявлял разнообразные таланты, которые позволяли ему достичь существенных успехов в той или иной области и занять хорошее место и положение. Но каждый раз добиваясь результата и хорошего положения, он обнаруживал границы этого мира и, стремясь к совершенству, отправлялся во все в новые и новые приключения. Он так и не стал врачом, учителем, раввином, спектаклем, фильмом и инсталляцией. Кем он стал, чем все закончилось и что все это такое решать вам, дорогие зрители", - приводят в РЕК слова режиссера спектакля Андрея Сильвестрова.Спектакль создан по тексту "Автобиография" авторства самого Маймона. Как отмечает один из авторов сценария - Ури Гершович, уникальность произведения Маймона еще и в том, что "это наиболее раннее из известных нам свидетельств об укладе жизни еврейского местечка в Польше и Литве второй половины XVIII века". Зрителям также покажут видео-сценографию, которая "основана на принципе коллажа из книжных страниц, иллюстраций и прочей печатной графики XVIII-XIX веков". Спектакль "Жизнь и необыкновенные приключения Соломона Маймона" стал одним из победителей Второго конкурса грантов Российского еврейского конгресса на развитие музейных и выставочных проектов в области еврейской культуры, отмечают в РЕК.
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религия, электротеатр станиславский, новости - религия и мировоззрение, российский еврейский конгресс, польша, берлин (город), литва, просвещение

Премьера спектакля о еврее-философе Маймоне пройдет в Москве в среду

14:06 17.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАфиша Электротеатра Станиславский в Москве
Афиша Электротеатра Станиславский в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. В "Электротеатре Станиславский" 17 февраля состоится специальный показ и премьера мультимедийного спектакля "Жизнь и необыкновенные приключения Соломона Маймона", поставленного режиссером Андреем Сильвестровым по мотивам текста Маймона "Автобиография", первый показ для зрителей пройдет 18 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Стоя на подмостках раешного театра – а именно так устроен медиатеатр Андрея Сивестрова, Соломон Маймон рассказывает о своей жизни и событиях, которые приключились с ним по пути из провинциального городка в европейскую столицу философии Берлин.
"Соломон Маймон рассказывает о своей жизни и событиях, которые приключились с ним по пути из провинциального городка в европейскую столицу философии Берлин. В автобиографическом стиле повествования тесно переплетены идеи немецкого Просвещения и традиции плутовского романа. Каждая из двадцати одной сцен медиаспектакля посвящена конкретному случаю из жизни героя", - рассказали в РЕК.
В автобиографическом стиле повествования тесно переплетены идеи немецкого Просвещения и традиции плутовского романа. Каждая из 21 –й сцен медиаспектакля посвящена конкретному случаю из жизни героя – порой занимательному, порой просто смешному, а порой и очень важному. Действие представляет собой череду притч, увлекательных и поучительных, в которых одна иллюзия сменяется другой, а каждая новая- сильнее предыдущих. Действие представляет из себя череду притч, "в которых одна разрушенная иллюзия сменяется другой, а каждая новая — сильнее предыдущих".
"С детства он проявлял разнообразные таланты, которые позволяли ему достичь существенных успехов в той или иной области и занять хорошее место и положение. Но каждый раз добиваясь результата и хорошего положения, он обнаруживал границы этого мира и, стремясь к совершенству, отправлялся во все в новые и новые приключения. Он так и не стал врачом, учителем, раввином, спектаклем, фильмом и инсталляцией. Кем он стал, чем все закончилось и что все это такое решать вам, дорогие зрители", - приводят в РЕК слова режиссера спектакля Андрея Сильвестрова.
Спектакль создан по тексту "Автобиография" авторства самого Маймона.
Как отмечает один из авторов сценария - Ури Гершович, уникальность произведения Маймона еще и в том, что "это наиболее раннее из известных нам свидетельств об укладе жизни еврейского местечка в Польше и Литве второй половины XVIII века".
Зрителям также покажут видео-сценографию, которая "основана на принципе коллажа из книжных страниц, иллюстраций и прочей печатной графики XVIII-XIX веков".
Спектакль "Жизнь и необыкновенные приключения Соломона Маймона" стал одним из победителей Второго конкурса грантов Российского еврейского конгресса на развитие музейных и выставочных проектов в области еврейской культуры, отмечают в РЕК.
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