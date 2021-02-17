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Минск намерен обсудить с Россией правки в соглашение по нефти
Минск намерен обсудить с Россией правки в соглашение по нефти
Правительство Белоруссии уполномочило заместителя премьер-министра Юрия Назарова на проведение переговоров с Россией по проекту правок в межправсоглашение о... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T02:58
2021-02-17T02:58
союзное государство
роман головченко
россия
минск
белоруссия
в мире
экономика
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МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Правительство Белоруссии уполномочило заместителя премьер-министра Юрия Назарова на проведение переговоров с Россией по проекту правок в межправсоглашение о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов, говорится в постановлении правительства на национальном правовом интернет-портале.Согласно документу, вице-премьер также уполномочен на подписание данного протокола при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.Постановление подписано премьер-министром Романом Головченко, суть правок в межправсоглашение не раскрывается. Само межправсоглашение касается согласования странами индикативных балансов поставки нефти и нефтепродуктов, определения тарифов по транспортировке нефти.
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роман головченко, россия, минск, белоруссия, в мире, экономика

Минск намерен обсудить с Россией правки в соглашение по нефти

02:58 17.02.2021
 
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба"
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Егор Еремов
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МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Правительство Белоруссии уполномочило заместителя премьер-министра Юрия Назарова на проведение переговоров с Россией по проекту правок в межправсоглашение о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов, говорится в постановлении правительства на национальном правовом интернет-портале.
"Совет министров Республики Беларусь постановляет уполномочить заместителя премьер-министра Республики Беларусь Назарова Юрия Викторовича на проведение переговоров по проекту протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 года, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в постановлении.
Согласно документу, вице-премьер также уполномочен на подписание данного протокола при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Постановление подписано премьер-министром Романом Головченко, суть правок в межправсоглашение не раскрывается. Само межправсоглашение касается согласования странами индикативных балансов поставки нефти и нефтепродуктов, определения тарифов по транспортировке нефти.
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