https://ria.ru/20210217/soglashenie-1597772515.html

Минск намерен обсудить с Россией правки в соглашение по нефти

Минск намерен обсудить с Россией правки в соглашение по нефти

Правительство Белоруссии уполномочило заместителя премьер-министра Юрия Назарова на проведение переговоров с Россией по проекту правок в межправсоглашение о... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T02:58

2021-02-17T02:58

2021-02-17T02:58

союзное государство

роман головченко

россия

минск

белоруссия

в мире

экономика

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МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Правительство Белоруссии уполномочило заместителя премьер-министра Юрия Назарова на проведение переговоров с Россией по проекту правок в межправсоглашение о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов, говорится в постановлении правительства на национальном правовом интернет-портале.Согласно документу, вице-премьер также уполномочен на подписание данного протокола при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.Постановление подписано премьер-министром Романом Головченко, суть правок в межправсоглашение не раскрывается. Само межправсоглашение касается согласования странами индикативных балансов поставки нефти и нефтепродуктов, определения тарифов по транспортировке нефти.

https://ria.ru/20201027/sotrudnichestvo-1581738965.html

россия

минск

белоруссия

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роман головченко, россия, минск, белоруссия, в мире, экономика