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На горнолыжных курортах Сочи за сутки сошли четыре лавины
На горнолыжных курортах Сочи за сутки сошли четыре лавины
Четыре схода лавин произошло в Сочи за минувшие сутки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T16:02
2021-02-17T16:02
2021-02-17T16:02
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сочи
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СОЧИ, 17 фев — РИА Новости. Четыре схода лавин произошло в Сочи за минувшие сутки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю."За прошедшие сутки зарегистрированы четыре самопроизвольных схода лавин, из них три — на трассах ГКК "Альпика-Сервис" и СТК курорт "Красная Поляна"", — пояснили в ведомстве.Ранее власти города предупреждали, что на территории курорта продолжает действовать штормовое предупреждение. Снегопад в предгорных и горных районах не прекращается вторые сутки.В результате происшествия повреждений инфраструктуры нет. О пострадавших не сообщается.
https://ria.ru/20210124/eda-1594132348.html
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туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край
СОЧИ, 17 фев — РИА Новости. Четыре схода лавин произошло в Сочи за минувшие сутки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"За прошедшие сутки зарегистрированы четыре самопроизвольных схода лавин, из них три — на трассах ГКК "Альпика-Сервис" и СТК курорт "Красная Поляна"", — пояснили в ведомстве.
Ранее власти города предупреждали, что на территории курорта продолжает действовать штормовое предупреждение. Снегопад в предгорных и горных районах не прекращается вторые сутки.
В результате происшествия повреждений инфраструктуры нет. О пострадавших не сообщается.