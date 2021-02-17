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На горнолыжных курортах Сочи за сутки сошли четыре лавины
На горнолыжных курортах Сочи за сутки сошли четыре лавины
Четыре схода лавин произошло в Сочи за минувшие сутки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T16:02
2021-02-17T16:02
туризм
туризм
новости - туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
краснодарский край
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СОЧИ, 17 фев — РИА Новости. Четыре схода лавин произошло в Сочи за минувшие сутки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю."За прошедшие сутки зарегистрированы четыре самопроизвольных схода лавин, из них три — на трассах ГКК "Альпика-Сервис" и СТК курорт "Красная Поляна"", — пояснили в ведомстве.Ранее власти города предупреждали, что на территории курорта продолжает действовать штормовое предупреждение. Снегопад в предгорных и горных районах не прекращается вторые сутки.В результате происшествия повреждений инфраструктуры нет. О пострадавших не сообщается.
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туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край

На горнолыжных курортах Сочи за сутки сошли четыре лавины

16:02 17.02.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 17 фев — РИА Новости. Четыре схода лавин произошло в Сочи за минувшие сутки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"За прошедшие сутки зарегистрированы четыре самопроизвольных схода лавин, из них три — на трассах ГКК "Альпика-Сервис" и СТК курорт "Красная Поляна"", — пояснили в ведомстве.
Ранее власти города предупреждали, что на территории курорта продолжает действовать штормовое предупреждение. Снегопад в предгорных и горных районах не прекращается вторые сутки.
В результате происшествия повреждений инфраструктуры нет. О пострадавших не сообщается.
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