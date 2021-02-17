https://ria.ru/20210217/sochi-1597856548.html

На горнолыжных курортах Сочи за сутки сошли четыре лавины

На горнолыжных курортах Сочи за сутки сошли четыре лавины

Четыре схода лавин произошло в Сочи за минувшие сутки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T16:02

2021-02-17T16:02

2021-02-17T16:02

туризм

туризм

новости - туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

краснодарский край

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СОЧИ, 17 фев — РИА Новости. Четыре схода лавин произошло в Сочи за минувшие сутки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю."За прошедшие сутки зарегистрированы четыре самопроизвольных схода лавин, из них три — на трассах ГКК "Альпика-Сервис" и СТК курорт "Красная Поляна"", — пояснили в ведомстве.Ранее власти города предупреждали, что на территории курорта продолжает действовать штормовое предупреждение. Снегопад в предгорных и горных районах не прекращается вторые сутки.В результате происшествия повреждений инфраструктуры нет. О пострадавших не сообщается.

https://ria.ru/20210124/eda-1594132348.html

сочи

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край