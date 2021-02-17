https://ria.ru/20210217/sobaki-1597874874.html

Закон о штрафах за выгул собак без поводка и намордника разработают в МО

Закон о штрафах за выгул собак без поводка и намордника разработают в МО

Законопроект, определяющий штрафы за небезопасный выгул питомцев, разработают в Мособлдуме. Хозяин должен будет заплатить за отсутствие у собаки поводка и... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T16:33

2021-02-17T16:33

2021-02-17T16:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Законопроект, определяющий штрафы за небезопасный выгул питомцев, разработают в Мособлдуме. Хозяин должен будет заплатить за отсутствие у собаки поводка и намордника. Об этом рассказали во время заседания комитета по аграрной политике и потребительскому рынку, сообщил телеканал "360".Уточняется, что инициативу направят в Госдуму уже весной нынешнего года. Председатель комитета Сергей Керселян отметил, что хоть требования к содержанию домашних животных уже есть, штрафов за их нарушение пока нет."То есть правила есть, но наказать нарушителей невозможно", – пояснил он.Керселян заявил, что в Подмосковье не могут ввести ответственность в областной КоАП, так как субъекты не наделены полномочиями. При этом устранять правовую неточность необходимо.Инициатива, подразумевающая денежное наказание, будет разработана комитетом совместно с профильными министерствами и ведомствами.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)