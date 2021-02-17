https://ria.ru/20210217/snegouborka-1597831052.html

В Москве проведут очередную уборку улиц от снега и гололеда в 13.00

В Москве проведут очередную уборку улиц от снега и гололеда в 13.00

Коммунальщики Москвы проведут очередную уборку улиц от снега и обработку от гололеда в 13.00 и просят автомобилистов относиться с пониманием к работе... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T13:20

2021-02-17T13:20

2021-02-17T13:20

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городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Коммунальщики Москвы проведут очередную уборку улиц от снега и обработку от гололеда в 13.00 и просят автомобилистов относиться с пониманием к работе коммунальной техники, говорится в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что прирост выпавшего за прошедшие сутки снега – до 3 сантиметров, а днем в среду в столице вновь ожидается небольшой снег, его прирост составит 1 сантиметр."В 13.00 городские службы приступят к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Просим автомобилистов быть внимательнее не дороге и с пониманием относиться к работе коммунальной техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210216/kommunalschiki-1597754791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва