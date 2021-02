Хороший мальчик Эд Ширан, уставший от славы

https://ria.ru/20210217/sheeran-1597713313.html

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Ольга Распопова. Самый успешный англоязычный артист последнего десятилетия Эд Ширан, ставший кавалером ордена Британской империи в 27, сегодня празднует 30-летие. О том, как рыжий рубаха-парень из английской провинции завоевал сердца миллионов поклонников, платил налогов больше, чем Amazon и Starbucks, но в итоге стал заложником образа вечного романтика, устал и ушел на пенсию, — в материале РИА Новости. Чертовски обаятеленДаже те, кто давно не включал радио, наверняка слышали Эда Ширана. Его баллады часто звучат на свадьбах во время первого танца жениха и невесты, под их аккомпанемент предлагают руку и сердце, признаются в любви. А для таких ответственных моментов проходные песни не ставят. Однако творчество рыжего барда вызывает неоднозначную реакцию: многие считают его композиции слишком "сахарными". Зато насчет внешности Эда особо не спорят — все же красавчиком Ширана, как например, Джастина Бибера (с которым они, кстати, хорошие приятели), назвать нельзя. Впрочем, Эд не отчаивается: шутит, что точно прославился благодаря таланту, а не смазливому личику. Здесь нужно еще добавить: и феноменальному трудоголизму вкупе со стремлением всем понравиться. Качеств, из-за которых он в итоге чуть не угодил в психиатрическую лечебницу. Рыжий, конопатыйВ детстве его дразнили одноклассники. Не за цвет волос — огненно-рыжих в Великобритании достаточно, особенно среди ирландцев. За огромные очки и сильное заикание. Избавиться от дефекта речи ему помог диск Эминема: Эд выучил все песни рэпера и четко их зачитывал. А вокалу научился в церковном хоре, к которому присоединился в четыре года. Интеллигентные родители будущей звезды (отец-искусствовед, к слову, — знаток истории Петербурга) увлечение сына музыкой поощряли. Так что молодой человек в 16 лет бросил школу и уехал из маленького городка в Саффолке покорять Лондон. В столице его заметили не сразу. Про этот период Ширан любит рассказывать, как перебивался случайными заработками, ночевал на улицах, выступал на разогревах.Когда наконец нашел свой лейбл, понял, что придется поступиться творческой свободой. Его вынуждали отказываться от песен, которые боссы не считали коммерчески успешными. Музыкант страдал и посвятил этим переживаниям целую композицию с говорящим названием "You need me, I don't need you" ("Я нужен вам, вы не нужны мне"), которую часто исполняет на концертах. Ребенок в душеКак у любого настоящего барда, у Ширана почти с каждой песней связана целая история. Например, "Thinking out loud". Как-то приятельница и соавтор Эми Уэдж приехала к Эду в отчаянии: ей нечем было оплачивать долги, и она предложила ему переписать что-нибудь из старого. В итоге они сели на кухне и сочинили новую композицию. И Эми теперь явно обеспечена до конца жизни. Ради клипа, в котором показан танец влюбленной пары, Эд репетировал несколько месяцев по пять часов в день. Решил доказать всем, что сможет, ведь из-за неумения двигаться под музыку ему в свое время отказывали на прослушиваниях. Хореография давалась совсем непросто, к тому же Эд ужасно неуклюж. То он упал с велосипеда по дороге в паб, умудрившись сломать обе кисти и ребро — пришлось даже отменять концерты. То поехал в Исландию (на свое 25-летие) смотреть на северное сияние, но провалился в гейзер и чуть не сварился.Какая-то подростковая невнимательность. Впрочем, Ширан часто говорит, что остался в душе ребенком. Когда его альбом "+" занял первое место в чартах, Эд купил себе самый большой конструктор LEGO. Всю неделю он может по три раза в день есть одну и ту же еду и обожает кетчуп Heinz — настолько, что у него даже есть татуировка на левой руке с логотипом марки. Все песни только об одномСамая, наверное, "прилипчивая" песня Ширана, "Shape of you", была написана для Рианны и группы Rudimental. Мотив незатейливый, а вот название жанра просто так не выговоришь: тропикал-хаус-дэнсхолл. Клип на эту композицию на YouTube собрал уже больше пяти миллиардов просмотров.Однако критики об этом треке и альбоме высказывались резко, называя Эда графоманом. Он и сам признался в интервью: "Мне нужно писать песни, чтобы чувствовать себя хорошо". С дебютной пластинки Ширан — все примерно об одном и том же. Влюбился, пережил расставание, напился, снова влюбился и так по кругу. Постепенно и его бабблгам-поп, и образ простого парня из соседнего подъезда, который был в новинку в 2010-х после гламурных нулевых, стал надоедать. И публике, и, кажется, даже самому Эду. Хейтеров у него стало так много, что внезапное появление артиста в седьмом сезоне культового сериала "Игра престолов" в 2017 году вызвало настоящий скандал. Сняться в эпизодической роли музыканта уговорила Мэйси Уильямс (Арья Старк), большая поклонница Ширана. Фанаты шоу были в бешенстве, и из-за критики Эд даже удалился из твиттера. Спасите котикаОткуда такой негатив к этому, казалось бы, симпатяге? Перечисление добрых дел Ширана растянулось бы на еще одну статью, но вот несколько примеров. Несколько лет назад во время тура в Австралии он неожиданно заявился на свадьбу к поклонникам: пара обмолвилась на радио, что выступление Эда на церемонии было бы лучшим подарком в их жизни, а он случайно это услышал. Часто поет в госпиталях для детей и долго поддерживал смертельно больную девочку, навещая ее в хосписе. Много отдает на благотворительность. Даже котенка однажды спас, о чем не преминул сообщить в соцсетях. Эда заподозрили в неискренности. В эксплуатации образа "хорошего парня" — из тех, что сразу понравятся даже вашей бабушке. Ходили слухи, что на самом деле он вовсе не такой белый и пушистый. Например, не давал прохода Миле Кунис и Тейлор Свифт, а еще злоупотребляет алкоголем. Затворник ЭдИ здесь бы, наверное, все могло плохо закончиться, но, как в первом куплете его песен, — на горизонте возникла школьная любовь. С Черри Сиборн они познакомились в 11 лет. Потом она уехала в США, где стала капитаном хоккейной команды Университета Дьюка. Когда в 2015-м Эд приехал на концерт в Нью-Йорк, они увиделись снова. Ширан признается, что Черри спасла его от пагубной зависимости. Свадьбу пара сыграла очень тихо, дома, на церемонии присутствовали всего 40 человек. И именно жене посвящена знаменитая работа певца — "Perfect". В августе 2019-го, завершая двухлетний тур, Ширан в финале шоу в родном городе Ипсвич сообщил, что хочет уйти со сцены. Пока на полтора года: "Такое странное чувство, словно расстаешься с девушкой". По словам Эда, он довел себя до нервного истощения — не выдержал всемирной славы, которой так долго добивался: "Ощущаешь себя животным в зоопарке".Он уединился в родном городе, скупил несколько домов, соединив их в огромное поместье, там есть даже свой паб. В сентябре у него родилась дочь, о чем он сообщил в инстаграме, который забросил почти на год. На прошлое Рождество музыкант сделал поклонникам сюрприз: после долгого молчания выпустил композицию "Afterglow". Все домыслы о будущей пластинке сразу пресек: "Это не первый сингл со следующего альбома, а просто песня, которая мне нравится. И я надеюсь, что вы ее тоже полюбите". В общем, пока он улетел. Но обещал вернуться.

