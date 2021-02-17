В Саратовской области водитель получил срок за "пьяное" ДТП с погибшим
САРАТОВ, 17 фев - РИА Новости. Суд в Саратовской области приговорил к семи годам лишения свободы местного жителя по обвинению в совершении в состоянии алкогольного опьянения ДТП, в результате которого погибла 12-летняя девочка, сообщило областное управление СК РФ.
Ранее СК РФ сообщил, что вечером 10 июля 2020 года водитель за рулем автомобиля Kia Cerato в состоянии алкогольного опьянения ехал по улице Кривошеева в селе Орлов Гай Ершовского района, где в нарушение правил дорожного движения не избрал безопасную скорость движения, вылетел на обочину и сбил 12-летнюю девочку, после чего скрылся с места происшествия. Ребенок от полученных травм скончался. Спустя четыре дня водителя задержали сотрудники ГИБДД.
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"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года. Кроме того, удовлетворен иск потерпевшей стороны на сумму один миллион рублей", - говорится в сообщении.
Суд признал 25-летнего водителя виновным по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.