https://ria.ru/20210217/saratov-1597785784.html

В Саратовской области водитель получил срок за "пьяное" ДТП с погибшим

В Саратовской области водитель получил срок за "пьяное" ДТП с погибшим

Суд в Саратовской области приговорил к семи годам лишения свободы местного жителя по обвинению в совершении в состоянии алкогольного опьянения ДТП, в результате РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T09:25

2021-02-17T09:25

2021-02-17T09:25

россия

антон кривошеев

следственный комитет россии (ск рф)

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 17 фев - РИА Новости. Суд в Саратовской области приговорил к семи годам лишения свободы местного жителя по обвинению в совершении в состоянии алкогольного опьянения ДТП, в результате которого погибла 12-летняя девочка, сообщило областное управление СК РФ.Ранее СК РФ сообщил, что вечером 10 июля 2020 года водитель за рулем автомобиля Kia Cerato в состоянии алкогольного опьянения ехал по улице Кривошеева в селе Орлов Гай Ершовского района, где в нарушение правил дорожного движения не избрал безопасную скорость движения, вылетел на обочину и сбил 12-летнюю девочку, после чего скрылся с места происшествия. Ребенок от полученных травм скончался. Спустя четыре дня водителя задержали сотрудники ГИБДД.Суд признал 25-летнего водителя виновным по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20210216/kareliya-1597646544.html

россия

саратовская область

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россия, антон кривошеев, следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия