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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20210217/ryazan-1597906103.html
Рязанский губернатор рассказал о важности нацпроекта "Образование"
Рязанский губернатор рассказал о важности нацпроекта "Образование"
Реализация национального проекта "Образование" в Рязанской области позволит повысить уровень конкурентноспособности выпускников, а также создать более... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T19:20
2021-02-17T19:20
рязанская область
николай любимов
рязань
рязанская область
образование - общество
общество
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РЯЗАНЬ, 17 фев - РИА Новости. Реализация национального проекта "Образование" в Рязанской области позволит повысить уровень конкурентноспособности выпускников, а также создать более комфортные условия для развития детей и молодежи, заявил губернатор Николай Любимов на совещании, где обсуждались итоги реализации нацпроекта за 2020 год."Национальный проект стал одним из ключевых факторов интенсивного развития сферы образования и открыл большие возможности для достижения глобальных целей, поставленных президентом. Средства федеральной поддержки, которые получает рязанский регион, направляются на укрепление профильной инфраструктуры, обновление материально-технической базы, на организацию современного процесса обучения школьников и студентов, создание цифровой среды. Значительное внимание уделяется сегодня повышению профессионального мастерства педагогов, их социального статуса. Профориентационная работа, модернизация системы дополнительного образования также находятся под пристальным вниманием", - сказал Любимов.По словам губернатора, важнейшей задачей, которая последовательно решается, является создание дополнительных мест в школах и детских садах, что позволит уйти от вторых смен и даст возможность посещать детсады малышам ясельного возраста.Глава региона высоко оценил работу органов власти, образовательных учреждений по организации в 2020 году дистанционного формата обучения в период всеобщей самоизоляции, а также горячего питания школьников.В рамках нацпроекта "Образование" в регионе в 2020 году была сдана в эксплуатацию школа на 1100 мест в Рязани, а также школа на 132 места в селе Незнаново Кораблинского района. В 22 муниципалитетах созданы 42 центра цифрового и гуманитарного образования "Точка роста", где в современных условиях школьники развивают свои творческие способности. В 2021 году планируется строительство школы в микрорайоне Кальном Рязани, создать "Точки роста" естественно-научного профиля в 56 школах, внедрить модели цифровой среды в 77 образовательных учреждениях. Планируется также завершить оснащение всех школ региона высокоскоростным интернетом.Любимов отметил, что результативность работы по мероприятиям национального проекта должна быть максимальной, поскольку она крайне важна для людей. Особое внимание следует уделить созданию современных и комфортных условий обучения, использовать все доступные механизмы для того, чтобы продолжить активное строительство образовательных учреждений. В частности, в регионе требуется возвести еще 17 новых школ, чтобы обеспечить достаточное количество мест, из них 12 объектов – в областном центре. Любимов также поручил усилить мероприятия по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность, которая имеет большое значение для людей и крайне востребована.
https://ria.ru/20201210/natsproekt-1588539694.html
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николай любимов, рязань, рязанская область, образование - общество, общество

Рязанский губернатор рассказал о важности нацпроекта "Образование"

19:20 17.02.2021
 
© Фото : пресс-служба губернатора Рязанской области Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Фото : пресс-служба губернатора Рязанской области
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РЯЗАНЬ, 17 фев - РИА Новости. Реализация национального проекта "Образование" в Рязанской области позволит повысить уровень конкурентноспособности выпускников, а также создать более комфортные условия для развития детей и молодежи, заявил губернатор Николай Любимов на совещании, где обсуждались итоги реализации нацпроекта за 2020 год.
"Национальный проект стал одним из ключевых факторов интенсивного развития сферы образования и открыл большие возможности для достижения глобальных целей, поставленных президентом. Средства федеральной поддержки, которые получает рязанский регион, направляются на укрепление профильной инфраструктуры, обновление материально-технической базы, на организацию современного процесса обучения школьников и студентов, создание цифровой среды. Значительное внимание уделяется сегодня повышению профессионального мастерства педагогов, их социального статуса. Профориентационная работа, модернизация системы дополнительного образования также находятся под пристальным вниманием", - сказал Любимов.
По словам губернатора, важнейшей задачей, которая последовательно решается, является создание дополнительных мест в школах и детских садах, что позволит уйти от вторых смен и даст возможность посещать детсады малышам ясельного возраста.

"Главным результатом нашей работы должна стать высокая конкурентоспособность выпускников образовательных учреждений, наличие комфортных условий и широкого круга возможностей для развития детей и молодежи, их самореализации. И мы, безусловно, будет стараться, чтобы поставленные в рамках нацпроекта задачи максимально эффективно выполнялись. Это большая и очень важная работа", – сказал Любимов.

Глава региона высоко оценил работу органов власти, образовательных учреждений по организации в 2020 году дистанционного формата обучения в период всеобщей самоизоляции, а также горячего питания школьников.
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В рамках нацпроекта "Образование" в регионе в 2020 году была сдана в эксплуатацию школа на 1100 мест в Рязани, а также школа на 132 места в селе Незнаново Кораблинского района. В 22 муниципалитетах созданы 42 центра цифрового и гуманитарного образования "Точка роста", где в современных условиях школьники развивают свои творческие способности. В 2021 году планируется строительство школы в микрорайоне Кальном Рязани, создать "Точки роста" естественно-научного профиля в 56 школах, внедрить модели цифровой среды в 77 образовательных учреждениях. Планируется также завершить оснащение всех школ региона высокоскоростным интернетом.
Любимов отметил, что результативность работы по мероприятиям национального проекта должна быть максимальной, поскольку она крайне важна для людей. Особое внимание следует уделить созданию современных и комфортных условий обучения, использовать все доступные механизмы для того, чтобы продолжить активное строительство образовательных учреждений. В частности, в регионе требуется возвести еще 17 новых школ, чтобы обеспечить достаточное количество мест, из них 12 объектов – в областном центре. Любимов также поручил усилить мероприятия по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность, которая имеет большое значение для людей и крайне востребована.
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