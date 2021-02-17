Онлайн-конференция, приуроченная к Международному дню родного языка
13:08 17.02.2021 (обновлено: 13:09 17.02.2021)
19 февраля в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция заведующего отделом "Музей-квартира Ф.М. Достоевского" Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Павла ФОКИНА, приуроченная к Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля.
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В этом году - 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского. Какие мероприятия запланированы к юбилею великого писателя? Как современные читатели понимают произведения Достоевского? Каким было его отношение к журналистике? Как сотрудничают исследователи творческого наследия русского писателя во всем мире? Также в ходе мероприятия планируется поднять тему значения русского языка в укреплении межнационального единства.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В этом году - 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского. Какие мероприятия запланированы к юбилею великого писателя? Как современные читатели понимают произведения Достоевского? Каким было его отношение к журналистике? Как сотрудничают исследователи творческого наследия русского писателя во всем мире? Также в ходе мероприятия планируется поднять тему значения русского языка в укреплении межнационального единства.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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