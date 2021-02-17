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Онлайн-конференция, приуроченная к Международному дню родного языка
Онлайн-конференция, приуроченная к Международному дню родного языка
19 февраля в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция заведующего отделом "Музей-квартира Ф.М. Достоевского" Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Павла ФОКИНА, приуроченная к Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля.
2021-02-17T13:08
2021-02-17T13:09
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Задать вопросВ этом году - 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского. Какие мероприятия запланированы к юбилею великого писателя? Как современные читатели понимают произведения Достоевского? Каким было его отношение к журналистике? Как сотрудничают исследователи творческого наследия русского писателя во всем мире? Также в ходе мероприятия планируется поднять тему значения русского языка в укреплении межнационального единства.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция, приуроченная к Международному дню родного языка

13:08 17.02.2021 (обновлено: 13:09 17.02.2021)
 
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19 февраля в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция заведующего отделом "Музей-квартира Ф.М. Достоевского" Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Павла ФОКИНА, приуроченная к Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля.
Задать вопрос

В этом году - 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского. Какие мероприятия запланированы к юбилею великого писателя? Как современные читатели понимают произведения Достоевского? Каким было его отношение к журналистике? Как сотрудничают исследователи творческого наследия русского писателя во всем мире? Также в ходе мероприятия планируется поднять тему значения русского языка в укреплении межнационального единства.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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