https://ria.ru/20210217/rodnoy-yazyk-1597828778.html

Онлайн-конференция, приуроченная к Международному дню родного языка

Онлайн-конференция, приуроченная к Международному дню родного языка

19 февраля в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция заведующего отделом "Музей-квартира Ф.М. Достоевского" Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Павла ФОКИНА, приуроченная к Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля.

2021-02-17T13:08

2021-02-17T13:08

2021-02-17T13:09

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1597828778.jpg?1613556581

Задать вопросВ этом году - 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского. Какие мероприятия запланированы к юбилею великого писателя? Как современные читатели понимают произведения Достоевского? Каким было его отношение к журналистике? Как сотрудничают исследователи творческого наследия русского писателя во всем мире? Также в ходе мероприятия планируется поднять тему значения русского языка в укреплении межнационального единства.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы