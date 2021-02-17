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В России вышел на работу первый робот-фрилансер
В России вышел на работу первый робот-фрилансер
Провайдер интеллектуальных решений для бизнеса ОАО "МТТ" запустил первого в России робота-фрилансера на бирже Freelance.ru. Голосовой робот будет помогать... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T16:38
2021-02-17T16:41
россия
технологии
новости компаний - экономика
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Провайдер интеллектуальных решений для бизнеса ОАО "МТТ" запустил первого в России робота-фрилансера на бирже Freelance.ru. Голосовой робот будет помогать компаниям и самозанятым проводить опросы, рассказывать об акциях, напоминать о важных событиях, а при желании даже поздравлять клиентов компании с праздниками голосом топ-менеджера. Современный деловой мир уже очень плотно интегрировался в цифровые технологи, но продолжает нуждаться как в оптимизации классических телекоммуникационных процессов, так и быстрых коммуникациях между контрагентами, отмечает основатель Freelance.Ru Кирилл Аношин.Первого в России робота-фрилансера зовут Вася и он собран на платформе VoiceBox от МТТ. Робот рассказывает об услугах, которые предоставляет, формирует техническое задание со слов клиента, согласовывает по почте бриф. Вася может выполнять как разовые задания, например, оповестить клиентов об акции, так и регулярные операции, такие как напоминание о записи или событии, сбор обратной связи от клиентов. При этом существенно сокращается время на информирование благодаря умению Васи осуществить более 100 соединений в минуту. Кроме того, после выполнения каждого задания робот-фрилансер предоставляет отчет в удобном для заказчика формате.
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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россия, #партнерскийматериал, технологии, новости компаний - экономика
Партнерский материал

В России вышел на работу первый робот-фрилансер

16:38 17.02.2021 (обновлено: 16:41 17.02.2021)
 
© ОАО "МТТ"В России вышел на работу первый робот-фрилансер
В России вышел на работу первый робот-фрилансер - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© ОАО "МТТ"
Провайдер интеллектуальных решений для бизнеса ОАО "МТТ" запустил первого в России робота-фрилансера на бирже Freelance.ru. Голосовой робот будет помогать компаниям и самозанятым проводить опросы, рассказывать об акциях, напоминать о важных событиях, а при желании даже поздравлять клиентов компании с праздниками голосом топ-менеджера.
"После запуска платформы для сборки голосовых роботов VoiceBox мы увидели, что многим компаниям нужен робот для разовых активностей. Наш робот-фрилансер готов прийти на помощь человечеству и взять на себя рутинные операции, Он будет полезен как компаниям, которым надо быстро оповестить сотни и тысячи клиентов о новых предложениях (например, в преддверии 23 февраля и 8 марта), напомнить о важной информации, провести опрос, собрать обратную связь, так и фрилансерам/самозанятым как помощник в коммуникациях с клиентами", - говорит коммерческий директор МТТ Рамиль Биккужин.
Современный деловой мир уже очень плотно интегрировался в цифровые технологи, но продолжает нуждаться как в оптимизации классических телекоммуникационных процессов, так и быстрых коммуникациях между контрагентами, отмечает основатель Freelance.Ru Кирилл Аношин.
"Мы все привыкли уже к чат-ботам обратной связи, а теперь появилась прекрасная возможность использовать и голосовых роботов. Я верю, что эта технология поможет как заказчикам, так и фрилансерам не только в быстрой коммуникации, но и в быстром достижении необходимых результатов", - считает он.
Первого в России робота-фрилансера зовут Вася и он собран на платформе VoiceBox от МТТ. Робот рассказывает об услугах, которые предоставляет, формирует техническое задание со слов клиента, согласовывает по почте бриф. Вася может выполнять как разовые задания, например, оповестить клиентов об акции, так и регулярные операции, такие как напоминание о записи или событии, сбор обратной связи от клиентов. При этом существенно сокращается время на информирование благодаря умению Васи осуществить более 100 соединений в минуту. Кроме того, после выполнения каждого задания робот-фрилансер предоставляет отчет в удобном для заказчика формате.
 
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