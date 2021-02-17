https://ria.ru/20210217/robot-1597875798.html

В России вышел на работу первый робот-фрилансер

В России вышел на работу первый робот-фрилансер

Провайдер интеллектуальных решений для бизнеса ОАО "МТТ" запустил первого в России робота-фрилансера на бирже Freelance.ru. Голосовой робот будет помогать... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T16:38

2021-02-17T16:38

2021-02-17T16:41

россия

технологии

новости компаний - экономика

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Провайдер интеллектуальных решений для бизнеса ОАО "МТТ" запустил первого в России робота-фрилансера на бирже Freelance.ru. Голосовой робот будет помогать компаниям и самозанятым проводить опросы, рассказывать об акциях, напоминать о важных событиях, а при желании даже поздравлять клиентов компании с праздниками голосом топ-менеджера. Современный деловой мир уже очень плотно интегрировался в цифровые технологи, но продолжает нуждаться как в оптимизации классических телекоммуникационных процессов, так и быстрых коммуникациях между контрагентами, отмечает основатель Freelance.Ru Кирилл Аношин.Первого в России робота-фрилансера зовут Вася и он собран на платформе VoiceBox от МТТ. Робот рассказывает об услугах, которые предоставляет, формирует техническое задание со слов клиента, согласовывает по почте бриф. Вася может выполнять как разовые задания, например, оповестить клиентов об акции, так и регулярные операции, такие как напоминание о записи или событии, сбор обратной связи от клиентов. При этом существенно сокращается время на информирование благодаря умению Васи осуществить более 100 соединений в минуту. Кроме того, после выполнения каждого задания робот-фрилансер предоставляет отчет в удобном для заказчика формате.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, #партнерскийматериал, технологии, новости компаний - экономика