https://ria.ru/20210217/putin-1597860389.html

Путин назначил прокуроров четырех регионов России

Путин назначил прокуроров четырех регионов России

Владимир Путин подписал указ о назначении прокуроров Ростовской, Иркутской областей, Мордовии и Пермского края, соответствующий документ опубликован в среду на... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T15:37

2021-02-17T15:37

2021-02-17T15:37

владимир путин

иркутская область

пермский край

политика

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о назначении прокуроров Ростовской, Иркутской областей, Мордовии и Пермского края, соответствующий документ опубликован в среду на портале правовой информации.Отмечается, что указ вступает в силу с 17 февраля.

иркутская область

пермский край

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владимир путин, иркутская область, пермский край, политика