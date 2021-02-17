https://ria.ru/20210217/putin-1597860389.html
Путин назначил прокуроров четырех регионов России
Путин назначил прокуроров четырех регионов России
Владимир Путин подписал указ о назначении прокуроров Ростовской, Иркутской областей, Мордовии и Пермского края, соответствующий документ опубликован в среду на... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T15:37
2021-02-17T15:37
2021-02-17T15:37
владимир путин
иркутская область
пермский край
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597809371_0:287:3001:1975_1920x0_80_0_0_4c2ad957a353efe94dc01fc455e9ddf5.jpg
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о назначении прокуроров Ростовской, Иркутской областей, Мордовии и Пермского края, соответствующий документ опубликован в среду на портале правовой информации.Отмечается, что указ вступает в силу с 17 февраля.
иркутская область
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597809371_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df6b6cdab72e2a505a5de96266805d19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, иркутская область, пермский край, политика