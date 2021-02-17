https://ria.ru/20210217/protivostoyanie-1597924523.html

Джабаров прокомментировал слова Столтенберга о противостоянии с Россией

Джабаров прокомментировал слова Столтенберга о противостоянии с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пытается придать большей значимости своей должности, заявляя о необходимости противостояния альянса России, считает первый замглавы РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T21:51

2021-02-17T21:51

2021-02-17T21:51

россия

владимир джабаров

нато

европа

норвегия

йенс столтенберг

в мире

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пытается придать большей значимости своей должности, заявляя о необходимости противостояния альянса России, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что стратегическая концепция альянса от 2010 года требует обновления, так как обстановка изменилась, она не учитывает подъем Китая и ухудшение отношений с Россией.По словам сенатора, вместо того, чтобы способствовать снижению напряженности, он каждый раз вбрасывает все новые идеи по военному противостоянию России НАТО, "пытаясь придать значимости своим заявлениям".

https://ria.ru/20210217/kontseptsiya-1597916868.html

https://ria.ru/20210217/ugroza-1597781945.html

россия

европа

норвегия

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россия, владимир джабаров, нато, европа, норвегия, йенс столтенберг, в мире