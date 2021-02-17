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Джабаров прокомментировал слова Столтенберга о противостоянии с Россией
Джабаров прокомментировал слова Столтенберга о противостоянии с Россией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг пытается придать большей значимости своей должности, заявляя о необходимости противостояния альянса России, считает первый замглавы РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T21:51
2021-02-17T21:51
россия
владимир джабаров
нато
европа
норвегия
йенс столтенберг
в мире
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пытается придать большей значимости своей должности, заявляя о необходимости противостояния альянса России, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что стратегическая концепция альянса от 2010 года требует обновления, так как обстановка изменилась, она не учитывает подъем Китая и ухудшение отношений с Россией.По словам сенатора, вместо того, чтобы способствовать снижению напряженности, он каждый раз вбрасывает все новые идеи по военному противостоянию России НАТО, "пытаясь придать значимости своим заявлениям".
https://ria.ru/20210217/kontseptsiya-1597916868.html
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россия, владимир джабаров, нато, европа, норвегия, йенс столтенберг, в мире

Джабаров прокомментировал слова Столтенберга о противостоянии с Россией

21:51 17.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пытается придать большей значимости своей должности, заявляя о необходимости противостояния альянса России, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что стратегическая концепция альянса от 2010 года требует обновления, так как обстановка изменилась, она не учитывает подъем Китая и ухудшение отношений с Россией.
Генеральный секретарь Йенс Столтенберг во время пресс-конференции перед заседанием совета министров обороны НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
Вчера, 20:28
Столтенберг призвал обновить стратегическую концепцию НАТО

"Столтенберг – настоящий ястреб, представляет одну из самых небольших стран Европы, я имею в виду Норвегию, а так воюет, как будто всю жизнь на полях сражений провел или он что-то в этом особо понимает", - сказал Джабаров РИА Новости в среду.

По словам сенатора, вместо того, чтобы способствовать снижению напряженности, он каждый раз вбрасывает все новые идеи по военному противостоянию России НАТО, "пытаясь придать значимости своим заявлениям".

"Я думаю, пора остановиться, и, наверное, другие европейские страны-члены НАТО должны об этом подумать", - заключил Джабаров.

Пентагон - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
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В Пентагоне заявили об угрозе НАТО со стороны России
 
РоссияВладимир ДжабаровНАТОЕвропаНорвегияЙенс СтолтенбергВ мире
 
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