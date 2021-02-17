https://ria.ru/20210217/protivostoyanie-1597924523.html
Джабаров прокомментировал слова Столтенберга о противостоянии с Россией
Джабаров прокомментировал слова Столтенберга о противостоянии с Россией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг пытается придать большей значимости своей должности, заявляя о необходимости противостояния альянса России, считает первый замглавы РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T21:51
2021-02-17T21:51
2021-02-17T21:51
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владимир джабаров
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йенс столтенберг
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пытается придать большей значимости своей должности, заявляя о необходимости противостояния альянса России, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что стратегическая концепция альянса от 2010 года требует обновления, так как обстановка изменилась, она не учитывает подъем Китая и ухудшение отношений с Россией.По словам сенатора, вместо того, чтобы способствовать снижению напряженности, он каждый раз вбрасывает все новые идеи по военному противостоянию России НАТО, "пытаясь придать значимости своим заявлениям".
https://ria.ru/20210217/kontseptsiya-1597916868.html
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